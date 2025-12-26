Menschliche und digitale Beratung

(Wie unterscheidet sich der wahrgenommene Wert von menschlicher und digitaler Finanzberatung?)

Okay, zunächst einmal definieren wir, was wir unter digitaler Beratung oder Robo-Advice verstehen. Was wir hier meinen, ist Finanzberatung, die von einem Algorithmus kommt und nicht von einer Person durchgeführt wird. Und wie Sie wahrscheinlich schon vermuten, meinen wir mit menschlicher Beratung, Finanzberatung, die von jemandem durchgeführt wird, der ausgebildet und qualifiziert ist, Beratungsdienstleistungen zu erbringen.

Zur Hintergrundinformation: Unsere Beobachtungen basieren auf einer Umfrage unter 1500 Beratungskunden in den Vereinigten Staaten, um den Wert menschlicher und digitaler Beratungsdienste zu quantifizieren. In der Umfrage haben wir nicht offengelegt, dass Vanguard der Sponsor der Studie war.

Die Fragen wurden so gestaltet, dass sie drei verschiedene Kategorien des wahrgenommenen Wertes messen. Die erste Kategorie war der Portfoliowert, der sich auf das Ergebnis des Aufbaus eines gut diversifizierten Portfolios bezieht, das den Vorlieben des Anlegers entspricht. Die zweite Kategorie ist der finanzielle Wert, der sich auf die Planung zur Erreichung der gewünschten finanziellen Ziele konzentriert. Und schließlich der emotionale Wert, der das Gefühl von finanzielle innerer Ruhe verkörpert.

Unabhängig von der Art der Beratung gaben die von uns befragten Anleger an, dass sie glauben, dass Beratung einen höheren zusätzlichen Portfoliowert bietet, als wenn sie alleine vorgehen würden. Das bedeutet, dass Anleger, die beraten werden, glauben, dass ihre Portfolios besser sind, wenn sie mit einem menschlichen oder Robo-Advisor zusammenarbeiten, als wenn sie ohne Berater wären. Insbesondere in Bezug auf den Portfoliowert wurde der wahrgenommene Mehrwert für die jährliche Performance mit 5% für menschliche Beratung und 3% für rein digitale Beratung angegeben.

In Bezug auf den Finanzwert stellten wir fest, dass Anleger mit menschlicher Beratung glauben, sie seien 16% näher an der Erreichung ihrer finanziellen Ziele als ohne Berater, während Anleger mit Robo-Beratung glauben, sie seien 5% näher an ihren finanziellen Zielen als ohne Beratung. Und da wir nach ihren finanziellen Zielen gefragt haben, die im Median bei 1 Million Dollar liegen, können wir den wahrgenommenen finanziellen Wert der Beratung tatsächlich in Dollarbeträgen quantifizieren. Anleger mit menschlicher Beratung glauben, dass sie 160.000 Dollar näher an der Erreichung ihrer finanziellen Ziele sind, weil sie mit einem menschlichen Finanzberater zusammenarbeiten.

Für Anleger mit Robo-Beratung lag der wahrgenommene Mehrwert bei 50.000 Dollar. Um den emotionalen Wert zu quantifizieren, fragten wir die Anleger, ob sie ein gutes Gefühl hätten, wenn sie wüssten, dass ihre Investitionen auf dem richtigen Weg sind, um die innere finanzielle Gelassenheit zu messen. Zunächst fragten wir, ob die Menschen ohne ihre Finanzberater finanzielle Sicherheit hätten, wenn sie ihre Investitionen selbst verwalten würden. Wir stellten fest, dass nur 24% der menschlich beratenen Kunden innere Gelassenheit ohne ihre Berater hätten. Allerdings hätten 59% der Robo-Advisor-Anleger innere Gelassenheit ohne ihre Berater. Dann wollten wir wissen, ob die Anleger finanzielle innere Gelassenheit haben, wenn sie mit ihren Beratern zusammenarbeiten. Wir stellten fest, dass 80% der menschlich beratenen Anleger innere Gelassenheit hatten, während 71% der Robo-Advisor-Anleger innere Gelassenheit hatten. Beim Vergleich des wahrgenommenen emotionalen Werts mit und ohne ihre Berater berichteten Robo-Advisor-Anleger von einem Anstieg der inneren Gelassenheit um 12% mit ihrem Berater, während menschlich beratene Anleger einen Anstieg der inneren Gelassenheit um 56% dank ihrer Berater angaben.

(Wie sieht es mit der Loyalität bei Robo- und menschlich beratenen Investoren aus?)

Als wir menschlich beratene Anleger fragten, welche Art von Dienstleistung sie wählen würden, wenn sie ihren aktuellen Berater verlassen müssten, gaben 93% der Anleger an, dass sie weiterhin mit einem menschlichen Berater zusammenarbeiten möchten. Tatsächlich sagten 76%, dass sie einen anderen menschlichen Berater wählen würden, während 17% angaben, dass sie einen hybriden Dienst wählen würden. Nur 4% gaben an, dass sie zu einem digitalen Berater wechseln würden. Als wir Robo-Advisor-Anleger fragten, ob sie bereit wären, zu einem menschlichen Berater zu wechseln, gaben 88% von ihnen an, dass sie bereit wären zu wechseln, während die verbleibenden 12% zwischen gleichgültig und nicht bereit zum Wechseln aufgeteilt waren. Während sich die Beratungsszene mit der Breite und Tiefe der digitalen Angebote weiterentwickelt, zeigt unsere Forschung, dass Anleger eine bedeutende Loyalität gegenüber menschlichen Beratern beibehalten. Gleichzeitig berichteten Robo-Beratene-Anleger von einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit, zu einem menschlichen Berater zu wechseln. Wir glauben, dass dies starke Implikationen für die Geschäftsentwicklung menschlicher Berater hat: Robo-Advisor-Kunden stellen einen ungenutzten und unterzielten Markt dar, der in menschliche Berater umgewandelt werden könnte, insbesondere wenn die Bedürfnisse dieser Anleger im Laufe der Zeit komplexer werden.