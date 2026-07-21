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    • Der Schlüssel zum Erfolg des Vanguard Emerging Markets Bond Fund

    Der Vanguard Emerging Markets Bond Fund zeichnet sich durch disziplinierte Wertpapierauswahl, robustes Risikomanagement und Teamarbeit aus. Micah James, Co-Head of Emerging Markets Fixed Income und Global Head of EM Research, erläutert, warum genau diese Kombination Anlegerinnen und Anlegern hilft, das Potenzial von Schwellenländeranleihen auszuschöpfen.

    Vorteile des Vanguard Emerging Markets Bond Fund

    Diversifizierung

    Benchmark der Strategie ist der J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index, der dieselben Anleihen enthält wie sein Stammindex, jedoch weniger konzentriert ist und daher der Strategie besser
    entspricht.

     

    Risikokontrolle

    Durch einen dynamischen Anlageprozess mit robuster Risikokontrolle und hohem Analyse-Aufwand strebt der Fonds langfristige, beständige Mehrrenditen an.

     

     

    Expertise

    Unterstützt wird das Fondsmanagement durch das Vanguard Credit Research Team mit über 60 Analystinnen und Analysten und einer durchschnittlichen Berufserfahrung von 15 Jahren1.

     

    Kosteneffizienz

    Die durchschnittliche Kostenquote der Vergleichsgruppe des Fonds liegt bei 1.06%. Dank unserer Größenvorteile können wir Anlegerinnen und Anlegern die Strategie zu Kosten von lediglich 0,60% anbieten2.

    1 Quelle: Vanguard. Daten per 31. Dezember 2024.

    2 Quelle: Vanguard. Daten per 31. Dezember 2024. Die Angaben zu den laufenden Kosten (OCF) beziehen sich auf die Anteilsklasse Investor EUR hedged Acc. Die laufenden Kosten (Ongoing Charges Figure, OCF) decken die Kosten des Fondsmanagers für die Verwaltung des Fonds. Nicht enthalten sind Handelskosten und zusätzliche Kosten wie Prüfungshonorare. Durchschnittliche laufende Kosten (OCF) der Morningstar Vergleichsgruppe (IA-Sektor = Global Emerging Market Bond - Hard Currency).

    Über den Vanguard Emerging Markets Bond Fund

    US-Dollar-Staatsanleihen aus Schwellenländern haben sich in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Segment der globalen Anleihenmärkte entwickelt. Wir sind überzeugt, dass diese Assetklasse die Portfolios unserer Kundinnen und Kunden sinnvoll ergänzen kann, denn neben attraktiver Verzinsung und höheren risikobereinigten Renditen zeichnet sich der Markt auch durch sein Diversifizierungspotenzial gegenüber herkömmlichen Kredit- und Aktienrisiken aus.

    Die Manager des Vanguard Emerging Markets Bond Fund streben Liquidität und beständige langfristige Mehrrenditen aus diversifizierten Alpha-Quellen an, gleichzeitig soll die Strategie das Risiko hoher Verluste begrenzen.

    Die Benchmark des Fonds ist der J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index, der im Vergleich zu anderen Indizes weniger konzentriert ist. Das Fondsportfolio besteht in der Regel aus 250 bis 300 Positionen, darunter überwiegend verschiedene auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Gleichzeitig kann der Fonds sowohl in Staatsanleihen in Landeswährung als auch in Unternehmensanleihen investieren und verfügt über die notwendige Liquidität, um jederzeit neue Renditequellen ausschöpfen zu können.

    Zur Reduzierung von Währungsrisiken sind die Renditen des Fonds in Pfund Sterling oder in Euro abgesichert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen. Anlegerinnen und Anleger können daher Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    “Staatsanleihen aus Schwellenländern gewinnen zunehmend an Bedeutung. Innerhalb des globalen Anlageuniversums bietet der Markt viel Potenzial für beständiges, risikobereinigtes Alpha.”

    Daniel Shaykevich

    Lead Portfolio Manager, Emerging Markets Bond Fund

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    Aktives Management à la Vanguard

    Vanguard verwaltet bereits seit Gründung des Unternehmens im Jahr 1975 aktive Fonds und ist heute einer der größten aktiven Manager der Welt. Seit fast einem halben Jahrhundert streben wir beständiges Alpha zu Kosten an, die für unsere Fondsanlegerinnen und -anleger ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis gewährleisten.

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    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken 

    Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.

    Manche Fonds investieren in Schwellenländern, die im Vergleich zu entwickelteren Märkten volatiler sein können. Infolgedessen kann der Wert Ihrer Anlagen steigen oder fallen.

    Fonds, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren, bergen das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihrer Investition. Außerdem kann das Ertragsniveau schwanken. Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von festverzinslichen Wertpapieren. Unternehmensanleihen können höhere Erträge abwerfen, bergen aber auch ein höheres Kreditrisiko. Dadurch steigt das Risiko eines Zahlungsausfalls bei Rückzahlungen und einer Beeinträchtigung des Kapitalwerts Ihrer Investition. Das Ertragsniveau kann schwanken und Änderungen der Zinssätze haben wahrscheinlich Auswirkungen auf den Kapitalwert von Anleihen.

    Der Vanguard Emerging Markets Bond Fund kann derivative Finanzinstrumente verwenden und in diese investieren, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Für alle anderen Fonds werden sie verwendet, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliche Erträge oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann eine Erhöhung oder Verringerung des Engagements in Basiswerten bewirken und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.

    Einige Fonds investieren in Wertpapiere, die auf unterschiedliche Währungen lauten. Der Wert dieser Anlagen kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

    Weitere Informationen zu Risiken finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt auf unserer Webseite.

    Wichtige allgemeine Hinweise 

    Weitere Informationen über die Anlagepolitik und die Risiken des Fonds entnehmen Sie bitte dem OGAW-Prospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (kid), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) für diesen Fonds sind neben dem Verkaufsprospekt verfügbar auf der Website von Vanguard.

    Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu verstehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder gegenüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die Informationen sind allgemeiner Natur und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Potenzielle Anleger werden ausdrücklich aufgefordert, ihre professionellen Berater zu konsultieren und sich über die Konsequenzen einer Anlage, des Haltens und der Veräußerung von [Anteilen/Aktien] sowie des Erhalts von Ausschüttungen aus Anlagen zu informieren.

    Potenzielle Anlegerinnen und Anleger profitieren bei der Beurteilung der Angemessenheit und Eignung nicht vom Schutz des FinSA.

    Der Manager von Vanguard Investment Series plc ist Vanguard Group (Ireland) Limited. Die Vanguard Investments Switzerland GmbH ist eine Vertriebsgesellschaft von Vanguard Funds plc in der Schweiz. Vanguard Funds plc wurde von der Zentralbank von Irland als OGAW zugelassen. Künftige Anleger finden im Prospekt des Fonds weitere Informationen. Künftigen Anlegern wird weiterhin dringend geraten, sich bezüglich der Konsequenzen von Investitionen in den Fonds, dem Halten sowie dem Abstoßen von Anteilen des Fonds und dem Empfang von Ausschüttungen aus solchen Anteilen im Rahmen des Gesetzes, in dem sie steuerpflichtig sind, an ihren persönlichen Berater zu wenden.

    Vanguard Investment Series plc wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zum Vertrieb in und aus der Schweiz zugelassen. Die Vertretung und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Exemplare der Satzung, des KIID und des Verkaufsprospekts für diese Fonds sind kostenlos in Landessprachen bei der Vanguard Investments Switzerland GmbH über unsere Website https://global.vanguard.com/ und bei der Vertretung in der Schweiz erhältlich.

    Die Verwaltungsgesellschaft der in Irland domizilierten Fonds kann beschließen, alle Vereinbarungen über den Vertrieb der Anteile in einem oder mehreren Ländern gemäß der OGAW-Richtlinie in ihrer jeweils gültigen Fassung zu beenden.

    Für Anleger in Fonds mit Sitz in Irland ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in den Sprachen Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch und Italienisch erhältlich.

    Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, J.P. Morgan übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Genauigkeit. Die Verwendung des Index, auf den in diesem Dokument Bezug genommen wird, erfolgt mit Genehmigung. Der Index darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von J.P. Morgan nicht kopiert, verwendet oder verbreitet werden. Copyright 2016, J.P. Morgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten.