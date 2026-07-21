Das Anlageuniversum der Schwellenländer ist in den vergangenen Jahren erheblich gewachsen. Für aktive Anleihestrategien ist so ein außergewöhnlich attraktives Umfeld entstanden, das Anlegerinnen und Anlegern eine Fülle von Optionen bietet, um ihr Portfolio zu diversifizieren und resilienter zu machen.

Der Vanguard Emerging Markets Bond Fund wurde 2019 aufgelegt und verwaltet heute ein Anlagevermögen von zwei Milliarden US-Dollar.

Die Stärke unserer Strategie beruht auf drei Säulen, die alle aktiven Vanguard Anleihestrategien auszeichnen.

Wir achten auf labelgetreue Strategie-Umsetzung, sodass unser Anlageprozess genau auf den Charakter und das Ziel des Fonds abgestimmt ist. Im Rahmen sorgfältiger Auswahl von Anleihen, Emittenten und Ländern suchen wir nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten.

Durch Bottom-up-Wertpapierauswahl können wir langfristig beständiges Alpha erzielen und größere Verluste vermeiden, die durch umfangreiche Makro-Wetten entstehen können.

Unser Team ist so strukturiert, dass wir in jeder Phase des Marktzyklus gute Ergebnisse erzielen können. Die Struktur und Kultur unseres Teams schaffen Raum für Flexibilität und gewährleisten, dass alle Entscheider des Investment Teams ein ganzheitliches und einheitliches Verständnis des Portfolios entwickeln.

Risikomanagement ist ein Kernbestandteil unseres Anlageprozesses. Daher arbeiten wir eng mit unserem Risk Management Team zusammen, das den Grad der Risikokorrelation unserer Positionen genau überwacht, um die Richtungsabhängigkeit des Portfolios zu reduzieren. Durch diese enge Zusammenarbeit können wir unbeabsichtigte Risiken vermeiden und langfristig beständige Ergebnisse erzielen.

Wir erleben aktuell spannende Zeiten an den Anleihemärkten der Schwellenländer, in denen sowohl die Marktbreite als auch die Markttiefe zunehmen. Doch egal, was die Zukunft bringt, wir werden unserer Anlagephilosophie treu bleiben, die in dem Vanguard Emerging Markets Bond Fund und in allen unseren Entscheidungen zum Ausdruck kommt: Wir wollen Anlegerinnen und Anlegern die besten Chancen auf langfristigen Erfolg geben. Wir hoffen, dass Sie uns auf unserer Reise begleiten werden.