Ist Portfoliodiversifizierung der richtige Weg?

Die ständige Suche nach neuen – und ergiebigeren – Renditequellen nährt unter den Anhängern alternativer Anlagestrategien Zweifel an global diversifizierten Aktien-/Anleiheportfolios.

Können globale Anleihen ein Portfolio aus globalen Aktien wirksam diversifizieren? Und hat ein globales Aktienportfolio gegenüber einem vergleichsweise konzentrierten US-Exposure wirklich Vorteile? Einige Kommentatoren bezweifeln dies, doch die Debatte ist nicht neu und bedarf einer eingehenden Analyse.

Zunächst beleuchten wir dazu die Vorzüge eines globalen Anleihe-Exposure, bevor wir auf das Thema Aktiendiversifizierung eingehen.

Risikomanagement

Ein Kernprinzip des 60/40-Portfolios ist Risikosteuerung durch marktweite Diversifizierung und die negative Renditekorrelation zwischen Aktien und Anleihen: In der Vergangenheit sind die Kurse von Anleihen meist gestiegen, wenn die Kurse an den Aktienmärkten um mehr als 10% gefallen sind.1 Kritiker des 60/40-Modells verweisen in diesem Zusammenhang gerne auf das Jahr 2022, als die Kurse an den globalen Aktien- und Anleihemärkten im Gleichschritt fielen.

Diese unerwünschte positive Korrelation zwischen Aktien und Anleihen des Jahres 2022 war allerdings die erste ihrer Art seit 19772 und vor allem auf den unerwartet deutlichen Anstieg der Zinsen zurückzuführen. Schon im Jahr 2023 stellte sich die negative Korrelation zwischen Aktien und Anleihen erneut ein.3

Das Jahr 2022 war ein Ausreißer, dennoch lassen sich über kürzere Zeiträume regelmäßig positive Korrelationen beobachten,4 insbesondere bei wirtschaftlichen Schocks oder überraschenden Ereignissen.

In den vergangenen Wochen, als die Aktienmärkte mit Kursausschlägen auf die Zollankündigungen der US-Regierung reagierten, konnten wir in Echtzeit beobachten, welche Rolle globale Anleihen in einem diversifizierten Portfolio spielen. Zwischen Anfang Januar und Ende April 2025 haben globalen Aktien insgesamt 7% abgegeben, globale Anleihen lagen dagegen nach den ersten vier Monaten mit 2% im Plus.5

Abgesehen von den stabilisierenden Eigenschaften globaler Anleihen haben höhere Zinsen zu deutlich steigenden Prognosen für Anleiherenditen geführt, weshalb langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger mit einem Multi-Asset-Portfolio jetzt höhere Renditen aus ihrer Anleihe-Allokation erwarten können als in den letzten 15 Jahren.6

Diversifizierung ja, aber global?

Auch die Mehrrenditen von US-Aktien während der letzten Jahre könnten einige Anlegerinnen und Anleger am Sinn eines global diversifizierten Portfolios zweifeln lassen. Die Rechnung ist einfach: Hätten sie vor zehn Jahren 100 Euro in US-Aktien investiert, wären daraus bis Ende 2024 364 Euro geworden, was einer Rendite von 14% pro Jahr entspricht. Mit Aktien aus anderen Märkten (ohne die USA) hätten sie sich dagegen mit 6% Rendite pro Jahr und 175 Euro zufriedengeben müssen.7

Folgt man jedoch dieser Logik, stellt sich bald die Frage, warum nur globale Diversifizierung falsch sein sollte – schließlich könnte man eine ähnliche Rechnung für jeden Diversifizierungsgrad aufmachen. Warum soll man, wenn man sich die Marktentwicklung bis zum 31. Dezember 2024 anschaut, in den gesamten US-Aktienmarkt investieren, wenn doch mit Growth-Aktien aus den ursprünglich investierten 100 US-Dollar nicht 364 US-Dollar, sondern sogar 513 US-Dollar geworden wären? Warum also überhaupt in Value-Aktien investieren?

Wenn man noch einen Schritt weiter geht, stellt man fest, das IT-Aktien 1,4-mal höhere Renditen abgeworfen haben als Growth-Aktien. Sollte man daher nicht die schwächeren Growth-Segmente einfach aussortieren? Die Glorreichen 7 wiederum haben den IT-Sektor um das 6,8-fache übertroffen.8 So landet man am Ende bei einer einzigen Aktie, Nvidia, die eine 6,3-mal höhere Rendite abgeworfen hat als die Glorreichen 7 zusammen.

Irgendeine Aktie ist immer besser