Wir haben die Verwaltung unserer Fonds an unsere Muttergesellschaft VGI (The Vanguard Group Inc.) delegiert, die Fonds über Niederlassungen in der ganzen Welt verwaltet.
Bitte folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, wenn Sie aktuell keine Anteile an einem Vanguard Fonds besitzen oder zum ersten Mal in einen Fonds investieren.
Bitte folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, wenn Sie aktuell keine Anteile an einem Vanguard Fonds besitzen oder zum ersten Mal in einen Fonds investieren.
Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die Zeichnungsvereinbarung vollständig ausgefüllt und Ihre Kontaktinformationen angegeben haben.
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax an den Administrator: +353 1 2417146 und per Post an:
Vanguard Investment Series plc
c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration
Attn: Transfer Agency
Brown Brothers Harriman Fund Administration
Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2
D02 W329
Ireland
Sie können erst dann Anteile zeichnen, wenn der Administrator Brown Brothers Harriman Fund Administration alle erforderlichen Unterlagen per Fax erhalten und Ihnen per E-Mail eine Depotbenachrichtigung mit Ihrer Vanguard Depotnummer gesendet hat.
Sobald Sie vom Administrator die Bestätigung erhalten haben, dass Ihr Depot eingerichtet wurde, können Sie Anteile zeichnen.
Bitte füllen Sie das Zeichnungsformular aus und faxen Sie es uns vor Ablauf der Handelsfrist des jeweiligen Tages zu. So ist gewährleistet, dass Ihre Transaktion zum nächsten Bewertungspunkt des Fonds bepreist wird.
Die Zahlung sollte die Gesamtkosten Ihrer Anlagen, abzüglich aller Bankgebühren, abdecken und elektronisch auf das in unserem Zahlungsformular angegebene Bankkonto überwiesen werden.
Ihre Bank kann eine Überweisungs- oder Bearbeitungsgebühr für elektronische Zahlungen erheben. Der volle Zeichnungsbetrag muss am zweiten Geschäftstag nach dem Handelstag eingehen (T+2).
Für Fonds, die für den Vertrieb an europäische Anleger registriert sind, sind zusätzliche Leitlinien auf der Website der europäischen Anlegereinrichtungen verfügbar. Der Leitfaden ist auf Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Niederländisch, Italienisch, Finnisch, Dänisch, Portugiesisch und Schwedisch verfügbar und behandelt die Rechte der Anleger, wie man investiert, wie man auf wichtige Fondsunterlagen zugreift und wie man sich beschwert.
Bitte folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, wenn Sie nur ETF-Anteile zeichnen, umtauschen oder zurückgeben wollen.
ETFs werden genau wie die Aktien von Unternehmen an der Börse gehandelt und sind auf den meisten größeren Handelsplattformen erhältlich.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Makler, wenn Sie in einen ETF investieren wollen.
Erfahren Sie mehr über unser ETF-Angebot.
Für Fragen zu unseren ETFs können Sie sich jederzeit an unser Client Services Team wenden:
Telefon: +44 20 3753 4305
E-mail: european_client_services@vanguard.co.uk
Für Fragen zur Order-Ausführung wenden Sie sich bitte an unser Capital Markets Team:
Telefon: +44 20 3753 6989
E-mail: capitalmarkets@vanguard.co.uk