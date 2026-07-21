Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die Zeichnungsvereinbarung vollständig ausgefüllt und Ihre Kontaktinformationen angegeben haben.

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax an den Administrator: +353 1 2417146 und per Post an:

Vanguard Investment Series plc

c/o Brown Brothers Harriman Fund Administration

Attn: Transfer Agency

Brown Brothers Harriman Fund Administration

Services (Ireland) Limited

30 Herbert Street

Dublin 2

D02 W329

Ireland

Sie können erst dann Anteile zeichnen, wenn der Administrator Brown Brothers Harriman Fund Administration alle erforderlichen Unterlagen per Fax erhalten und Ihnen per E-Mail eine Depotbenachrichtigung mit Ihrer Vanguard Depotnummer gesendet hat.