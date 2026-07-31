ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - CHF Hedged Acc (VACEIHC)

Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|3'394
|4'368
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|157.3 B
|157.3 B
|31. Juli 2026
|21.7 x
|21.7 x
|31. Juli 2026
|3.8 x
|3.7 x
|31. Juli 2026
|19.6%
|19.6%
|31. Juli 2026
|21.3%
|21.3%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-21.4%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|71.10%
|71.16%
|-0.06%
|Japan
|Pacific
|6.57%
|6.56%
|0.01%
|Südkorea
|Pacific
|3.50%
|3.50%
|0.00%
|Kanada
|Nordamerika
|2.52%
|2.52%
|0.00%
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|2.51%
|2.43%
|0.08%
|Schweiz
|Europa
|2.23%
|2.23%
|0.00%
|Deutschland
|Europa
|1.89%
|1.89%
|0.00%
|Australien
|Pacific
|1.56%
|1.57%
|-0.01%
|Niederlande
|Europa
|1.54%
|1.54%
|0.00%
|Frankreich
|Europa
|1.23%
|1.23%
|0.00%
|Schweden
|Europa
|0.93%
|0.93%
|0.00%
|Spanien
|Europa
|0.77%
|0.77%
|0.00%
|Italien
|Europa
|0.76%
|0.77%
|-0.01%
|Dänemark
|Europa
|0.48%
|0.48%
|0.00%
|Hongkong
|Pacific
|0.47%
|0.46%
|0.01%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|NVIDIA Corp
|5.61640%
|Technology
|US
|CHF 400'757'827.25
|1'996'303
|Apple Inc
|5.35744%
|Technology
|US
|CHF 382'279'831.92
|1'237'512
|Microsoft Corp
|4.13801%
|Technology
|US
|CHF 295'267'287.52
|635'366
|Amazon.com Inc
|3.15870%
|Consumer Discretionary
|US
|CHF 225'388'587.28
|829'916
|Alphabet Inc
|2.48714%
|Technology
|US
|CHF 177'469'906.77
|498'329
|Broadcom Inc
|2.17155%
|Technology
|US
|CHF 154'950'957.60
|398'045
|Alphabet Inc
|2.03596%
|Technology
|US
|CHF 145'276'027.75
|407'335
|Meta Platforms Inc
|1.46641%
|Technology
|US
|CHF 104'635'871.34
|187'954
|JPMorgan Chase & Co
|1.12708%
|Financials
|US
|CHF 80'423'063.69
|228'611
|Micron Technology Inc
|1.11251%
|Technology
|US
|CHF 79'382'889.56
|96'452
-
Auflegungsdatum
17. Mai 2022
|Daten
|NAV (CHF)
|14. Aug. 2026
|CHF 166.3281
|13. Aug. 2026
|CHF 166.5384
|12. Aug. 2026
|CHF 165.2406
|11. Aug. 2026
|CHF 164.6469
|10. Aug. 2026
|CHF 165.1093
|07. Aug. 2026
|CHF 165.2708
|06. Aug. 2026
|CHF 164.1946
|05. Aug. 2026
|CHF 164.7242
|04. Aug. 2026
|CHF 164.3778
|03. Aug. 2026
|CHF 161.8566
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.34%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: CHF