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    • Global Stock Index Fund

    Global Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VANIPGA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Anzahl Aktien
    Risikoindikator

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    14. Dez. 2017
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Deutschland und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'307 1'282 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 154.6 B 154.6 B 31. Juli 2026
    22.8 x 22.7 x 31. Juli 2026
    3.9 x 3.9 x 31. Juli 2026
    19.6% 19.6% 31. Juli 2026
    20.2% 20.1% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -30.3% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 72.46% 72.45% 0.01%
    JapanPacific 5.69% 5.69% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.46% 3.45% 0.01%
    KanadaNordamerika 3.34% 3.34% 0.00%
    FrankreichEuropa 2.40% 2.40% 0.00%
    SchweizEuropa 2.32% 2.32% 0.00%
    DeutschlandEuropa 2.12% 2.12% 0.00%
    AustralienPacific 1.57% 1.58% -0.01%
    NiederlandeEuropa 1.55% 1.55% 0.00%
    SpanienEuropa 0.97% 0.97% 0.00%
    SchwedenEuropa 0.83% 0.83% 0.00%
    ItalienEuropa 0.80% 0.80% 0.00%
    HongkongPacific 0.42% 0.42% 0.00%
    DänemarkEuropa 0.41% 0.41% 0.00%
    SingapurPacific 0.41% 0.41% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5.07036% Information Technology US £ 1'363'343'437.50 6'791'250
    Apple Inc 4.96098% Information Technology US £ 1'333'932'690.72 4'318'192
    Microsoft Corp 3.58862% Information Technology US £ 964'926'019.20 2'076'360
    Amazon.com Inc 2.87615% Consumer Discretionary US £ 773'354'195.38 2'847'611
    Alphabet Inc 2.25221% Communication Services US £ 605'586'956.58 1'700'466
    Broadcom Inc 1.91596% Information Technology US £ 515'171'984.16 1'323'397
    Alphabet Inc 1.82088% Communication Services US £ 489'608'050.05 1'372'797
    Meta Platforms Inc 1.33887% Communication Services US £ 360'003'202.02 646'662
    JPMorgan Chase & Co 1.03195% Financials US £ 277'475'066.08 788'752
    Micron Technology Inc 1.01594% Information Technology US £ 273'171'887.30 331'910

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 275.01
    Veränderung
    £-1.04-0.38%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 276.05
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 225.31
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 50.74
    Veränderung
    +18.38%
    Per 16. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    14. Dez. 2017

    Daten NAV (GBP)
    14. Aug. 2026 £ 275.0095
    13. Aug. 2026 £ 276.0489
    12. Aug. 2026 £ 274.6114
    11. Aug. 2026 £ 273.9106
    10. Aug. 2026 £ 274.2905
    07. Aug. 2026 £ 274.9686
    06. Aug. 2026 £ 273.5941
    05. Aug. 2026 £ 273.7213
    04. Aug. 2026 £ 274.1010
    03. Aug. 2026 £ 270.3099

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    1.24%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANIPGA
    • Citi:OB9T
    • ISIN:IE00BYVQ3L68
    • MEX ID:VINMA
    • SEDOL:BYVQ3L6

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.