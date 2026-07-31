Global Stock Index Fund - USD Acc (VANGISI)

Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|1'307
|1'282
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|208.0 B
|208.0 B
|31. Juli 2026
|22.8 x
|22.7 x
|31. Juli 2026
|3.9 x
|3.9 x
|31. Juli 2026
|19.6%
|19.6%
|31. Juli 2026
|20.2%
|20.1%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-30.3%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|72.46%
|72.45%
|0.01%
|Japan
|Pacific
|5.69%
|5.69%
|0.00%
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|3.46%
|3.45%
|0.01%
|Kanada
|Nordamerika
|3.34%
|3.34%
|0.00%
|Frankreich
|Europa
|2.40%
|2.40%
|0.00%
|Schweiz
|Europa
|2.32%
|2.32%
|0.00%
|Deutschland
|Europa
|2.12%
|2.12%
|0.00%
|Australien
|Pacific
|1.57%
|1.58%
|-0.01%
|Niederlande
|Europa
|1.55%
|1.55%
|0.00%
|Spanien
|Europa
|0.97%
|0.97%
|0.00%
|Schweden
|Europa
|0.83%
|0.83%
|0.00%
|Italien
|Europa
|0.80%
|0.80%
|0.00%
|Hongkong
|Pacific
|0.42%
|0.42%
|0.00%
|Dänemark
|Europa
|0.41%
|0.41%
|0.00%
|Singapur
|Pacific
|0.41%
|0.41%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|NVIDIA Corp
|5.07036%
|Information Technology
|US
|$ 1'363'343'437.50
|6'791'250
|Apple Inc
|4.96098%
|Information Technology
|US
|$ 1'333'932'690.72
|4'318'192
|Microsoft Corp
|3.58862%
|Information Technology
|US
|$ 964'926'019.20
|2'076'360
|Amazon.com Inc
|2.87615%
|Consumer Discretionary
|US
|$ 773'354'195.38
|2'847'611
|Alphabet Inc
|2.25221%
|Communication Services
|US
|$ 605'586'956.58
|1'700'466
|Broadcom Inc
|1.91596%
|Information Technology
|US
|$ 515'171'984.16
|1'323'397
|Alphabet Inc
|1.82088%
|Communication Services
|US
|$ 489'608'050.05
|1'372'797
|Meta Platforms Inc
|1.33887%
|Communication Services
|US
|$ 360'003'202.02
|646'662
|JPMorgan Chase & Co
|1.03195%
|Financials
|US
|$ 277'475'066.08
|788'752
|Micron Technology Inc
|1.01594%
|Information Technology
|US
|$ 273'171'887.30
|331'910
-
Auflegungsdatum
04. Aug. 1998
|Daten
|NAV (USD)
|14. Aug. 2026
|$ 74.7352
|13. Aug. 2026
|$ 74.7963
|12. Aug. 2026
|$ 74.4069
|11. Aug. 2026
|$ 74.2172
|10. Aug. 2026
|$ 74.3836
|07. Aug. 2026
|$ 74.3941
|06. Aug. 2026
|$ 73.8962
|05. Aug. 2026
|$ 74.0020
|04. Aug. 2026
|$ 73.9289
|03. Aug. 2026
|$ 72.8577
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.45%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: USD