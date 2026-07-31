Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAJSPUS)

Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|168
|168
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|67.7 B
|67.7 B
|31. Juli 2026
|17.0 x
|17.0 x
|31. Juli 2026
|1.9 x
|1.9 x
|31. Juli 2026
|10.7%
|10.7%
|31. Juli 2026
|17.5%
|17.5%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-28.4%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Japan
|Pacific
|100.00%
|100.00%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
|4.59679%
|Financials
|JP
|$ 214'984'298.89
|11'028'937
|Toyota Motor Corp
|3.50314%
|Consumer Discretionary
|JP
|$ 163'836'163.09
|9'786'170
|Tokyo Electron Ltd
|2.99666%
|Information Technology
|JP
|$ 140'148'792.01
|462'608
|Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
|2.98604%
|Financials
|JP
|$ 139'652'196.06
|3'754'589
|Advantest Corp
|2.86696%
|Information Technology
|JP
|$ 134'082'928.05
|755'800
|Hitachi Ltd
|2.80709%
|Industrials
|JP
|$ 131'282'894.25
|4'566'270
|Sony Group Corp
|2.66645%
|Consumer Discretionary
|JP
|$ 124'705'391.87
|6'032'630
|SoftBank Group Corp
|2.35354%
|Communication Services
|JP
|$ 110'071'381.64
|3'833'588
|Mizuho Financial Group Inc
|2.32819%
|Financials
|JP
|$ 108'885'768.01
|2'442'448
|Recruit Holdings Co Ltd
|2.00447%
|Industrials
|JP
|$ 93'745'720.97
|1'368'436
-
Auflegungsdatum
08. Sept. 2016
|Daten
|NAV (USD)
|14. Aug. 2026
|$ 244.5249
|13. Aug. 2026
|$ 242.9868
|12. Aug. 2026
|$ 240.6664
|11. Aug. 2026
|$ 238.2711
|10. Aug. 2026
|$ 238.6997
|07. Aug. 2026
|$ 238.3122
|06. Aug. 2026
|$ 236.6404
|05. Aug. 2026
|$ 237.7813
|04. Aug. 2026
|$ 232.2790
|03. Aug. 2026
|$ 233.6281
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.75%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: USD