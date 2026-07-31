Global Stock Index Fund - EUR Hedged Acc (VANGLEH)

Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|1'307
|1'282
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|180.8 B
|180.8 B
|31. Juli 2026
|22.8 x
|22.7 x
|31. Juli 2026
|3.9 x
|3.9 x
|31. Juli 2026
|19.6%
|19.6%
|31. Juli 2026
|20.2%
|20.1%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-30.3%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|72.46%
|72.45%
|0.01%
|Japan
|Pacific
|5.69%
|5.69%
|0.00%
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|3.46%
|3.45%
|0.01%
|Kanada
|Nordamerika
|3.34%
|3.34%
|0.00%
|Frankreich
|Europa
|2.40%
|2.40%
|0.00%
|Schweiz
|Europa
|2.32%
|2.32%
|0.00%
|Deutschland
|Europa
|2.12%
|2.12%
|0.00%
|Australien
|Pacific
|1.57%
|1.58%
|-0.01%
|Niederlande
|Europa
|1.55%
|1.55%
|0.00%
|Spanien
|Europa
|0.97%
|0.97%
|0.00%
|Schweden
|Europa
|0.83%
|0.83%
|0.00%
|Italien
|Europa
|0.80%
|0.80%
|0.00%
|Hongkong
|Pacific
|0.42%
|0.42%
|0.00%
|Dänemark
|Europa
|0.41%
|0.41%
|0.00%
|Singapur
|Pacific
|0.41%
|0.41%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|NVIDIA Corp
|5.07036%
|Information Technology
|US
|EUR 1'363'343'437.50
|6'791'250
|Apple Inc
|4.96098%
|Information Technology
|US
|EUR 1'333'932'690.72
|4'318'192
|Microsoft Corp
|3.58862%
|Information Technology
|US
|EUR 964'926'019.20
|2'076'360
|Amazon.com Inc
|2.87615%
|Consumer Discretionary
|US
|EUR 773'354'195.38
|2'847'611
|Alphabet Inc
|2.25221%
|Communication Services
|US
|EUR 605'586'956.58
|1'700'466
|Broadcom Inc
|1.91596%
|Information Technology
|US
|EUR 515'171'984.16
|1'323'397
|Alphabet Inc
|1.82088%
|Communication Services
|US
|EUR 489'608'050.05
|1'372'797
|Meta Platforms Inc
|1.33887%
|Communication Services
|US
|EUR 360'003'202.02
|646'662
|JPMorgan Chase & Co
|1.03195%
|Financials
|US
|EUR 277'475'066.08
|788'752
|Micron Technology Inc
|1.01594%
|Information Technology
|US
|EUR 273'171'887.30
|331'910
-
Auflegungsdatum
04. Nov. 2004
|Daten
|NAV (EUR)
|14. Aug. 2026
|EUR 46.7203
|13. Aug. 2026
|EUR 46.7935
|12. Aug. 2026
|EUR 46.5530
|11. Aug. 2026
|EUR 46.4368
|10. Aug. 2026
|EUR 46.5327
|07. Aug. 2026
|EUR 46.5237
|06. Aug. 2026
|EUR 46.2436
|05. Aug. 2026
|EUR 46.2871
|04. Aug. 2026
|EUR 46.2748
|03. Aug. 2026
|EUR 45.6001
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.45%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR