U.S. 500 Stock Index Fund - EUR Acc (VANUIEI)

Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|505
|503
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|377.9 B
|377.9 B
|31. Juli 2026
|25.1 x
|25.1 x
|31. Juli 2026
|5.2 x
|5.2 x
|31. Juli 2026
|29.0%
|29.0%
|31. Juli 2026
|23.8%
|23.7%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-38.8%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|100.00%
|100.00%
|0.00%
|Ander
|Andere
|0.00%
|—
|—
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|NVIDIA Corp
|7.52448%
|Information Technology
|US
|EUR 1'480'497'925.50
|7'374'834
|Apple Inc
|7.02110%
|Information Technology
|US
|EUR 1'381'454'787.30
|4'472'030
|Microsoft Corp
|5.34222%
|Information Technology
|US
|EUR 1'051'122'284.80
|2'261'840
|Amazon.com Inc
|4.11419%
|Consumer Discretionary
|US
|EUR 809'497'691.26
|2'980'697
|Alphabet Inc
|3.23041%
|Communication Services
|US
|EUR 635'608'003.32
|1'784'764
|Broadcom Inc
|2.85231%
|Information Technology
|US
|EUR 561'212'908.32
|1'441'669
|Alphabet Inc
|2.60986%
|Communication Services
|US
|EUR 513'510'019.75
|1'439'815
|Meta Platforms Inc
|1.89201%
|Communication Services
|US
|EUR 372'266'966.61
|668'691
|JPMorgan Chase & Co
|1.45885%
|Financials
|US
|EUR 287'040'236.18
|815'942
|Micron Technology Inc
|1.43641%
|Information Technology
|US
|EUR 282'625'209.88
|343'396
-
Auflegungsdatum
26. Sept. 2002
|Daten
|NAV (EUR)
|14. Aug. 2026
|EUR 82.0530
|13. Aug. 2026
|EUR 82.4453
|12. Aug. 2026
|EUR 81.9281
|11. Aug. 2026
|EUR 81.7081
|10. Aug. 2026
|EUR 81.9096
|07. Aug. 2026
|EUR 81.9347
|06. Aug. 2026
|EUR 81.5594
|05. Aug. 2026
|EUR 81.5757
|04. Aug. 2026
|EUR 81.9217
|03. Aug. 2026
|EUR 80.5477
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.07%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR