ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VACEIIP)

Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|3'668
|3'913
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|31.9 B
|31.9 B
|31. Juli 2026
|16.8 x
|16.8 x
|31. Juli 2026
|2.6 x
|2.6 x
|31. Juli 2026
|16.9%
|16.9%
|31. Juli 2026
|16.2%
|16.2%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-33.3%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Taiwan
|Schwellenmärkte
|40.18%
|40.18%
|0.00%
|China
|Schwellenmärkte
|23.92%
|23.92%
|0.00%
|Indien
|Schwellenmärkte
|13.77%
|13.78%
|-0.01%
|Südafrika
|Schwellenmärkte
|3.75%
|3.76%
|-0.01%
|Saudi-Arabien
|Schwellenmärkte
|2.91%
|2.90%
|0.01%
|Brasilien
|Schwellenmärkte
|2.71%
|2.71%
|0.00%
|Mexiko
|Schwellenmärkte
|2.13%
|2.13%
|0.00%
|Malaysia
|Schwellenmärkte
|1.63%
|1.63%
|0.00%
|Thailand
|Schwellenmärkte
|1.56%
|1.56%
|0.00%
|Vereinigte Arabische Emirate
|Schwellenmärkte
|1.53%
|1.53%
|0.00%
|Türkei
|Schwellenmärkte
|0.89%
|0.89%
|0.00%
|Kuwait
|Schwellenmärkte
|0.85%
|0.85%
|0.00%
|Chile
|Schwellenmärkte
|0.68%
|0.68%
|0.00%
|Indonesien
|Schwellenmärkte
|0.68%
|0.66%
|0.02%
|Griechenland
|Europa
|0.66%
|0.66%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
|19.04058%
|Technology
|TW
|EUR 221'117'846.31
|2'946'931
|Alibaba Group Holding Ltd
|2.84947%
|Consumer Discretionary
|HK
|EUR 33'090'815.65
|2'217'820
|MediaTek Inc
|1.69082%
|Technology
|TW
|EUR 19'635'492.90
|178'509
|China Construction Bank Corp
|1.08480%
|Financials
|HK
|EUR 12'597'742.81
|10'726'000
|Delta Electronics Inc
|1.02215%
|Industrials
|TW
|EUR 11'870'171.73
|233'922
|Hon Hai Precision Industry Co Ltd
|0.98748%
|Technology
|TW
|EUR 11'467'620.12
|1'479'529
|HDFC Bank Ltd
|0.93301%
|Financials
|IN
|EUR 10'835'006.02
|1'381'838
|ICICI Bank Ltd
|0.83294%
|Financials
|IN
|EUR 9'672'939.68
|642'987
|Industrial & Commercial Bank of China Ltd
|0.79946%
|Financials
|HK
|EUR 9'284'067.03
|9'694'000
|PDD Holdings Inc
|0.71093%
|Technology
|US
|EUR 8'256'006.00
|93'225
-
Auflegungsdatum
03. März 2021
|Daten
|NAV (EUR)
|14. Aug. 2026
|EUR 134.4986
|13. Aug. 2026
|EUR 135.3692
|12. Aug. 2026
|EUR 135.0984
|11. Aug. 2026
|EUR 134.4095
|10. Aug. 2026
|EUR 135.1382
|07. Aug. 2026
|EUR 133.8230
|06. Aug. 2026
|EUR 134.0421
|05. Aug. 2026
|EUR 134.5018
|04. Aug. 2026
|EUR 132.4826
|03. Aug. 2026
|EUR 132.5617
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
2.20%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR