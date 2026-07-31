Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus CHF Acc (VAVGIPC)

Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|1'200
|1'177
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|61.8 B
|62.1 B
|31. Juli 2026
|14.7 x
|14.7 x
|31. Juli 2026
|2.7 x
|2.7 x
|31. Juli 2026
|16.0%
|16.0%
|31. Juli 2026
|19.0%
|19.0%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-34.5%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Taiwan
|Schwellenmärkte
|27.34%
|27.34%
|0.00%
|Südkorea
|Pacific
|23.72%
|23.72%
|0.00%
|China
|Schwellenmärkte
|19.04%
|19.03%
|0.01%
|Indien
|Schwellenmärkte
|11.09%
|11.10%
|-0.01%
|Brasilien
|Schwellenmärkte
|3.77%
|3.77%
|0.00%
|Südafrika
|Schwellenmärkte
|2.92%
|2.92%
|0.00%
|Saudi-Arabien
|Schwellenmärkte
|2.39%
|2.40%
|-0.01%
|Mexiko
|Schwellenmärkte
|1.66%
|1.66%
|0.00%
|Vereinigte Arabische Emirate
|Schwellenmärkte
|1.13%
|1.13%
|0.00%
|Polen
|Europa
|1.01%
|1.00%
|0.01%
|Malaysia
|Schwellenmärkte
|0.90%
|0.90%
|0.00%
|Thailand
|Schwellenmärkte
|0.70%
|0.96%
|-0.26%
|Kuwait
|Schwellenmärkte
|0.52%
|0.52%
|0.00%
|Griechenland
|Europa
|0.51%
|0.51%
|0.00%
|Katar
|Schwellenmärkte
|0.48%
|0.48%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
|15.15559%
|Information Technology
|TW
|CHF 3'292'881'080.79
|43'885'618
|Samsung Electronics Co Ltd
|7.06056%
|Information Technology
|KR
|CHF 1'534'060'715.79
|8'331'849
|SK hynix Inc
|5.45726%
|Information Technology
|KR
|CHF 1'185'709'205.30
|983'973
|Tencent Holdings Ltd
|3.06060%
|Communication Services
|HK
|CHF 664'982'818.20
|10'973'336
|Alibaba Group Holding Ltd
|2.04834%
|Consumer Discretionary
|HK
|CHF 445'045'464.19
|29'827'936
|MediaTek Inc
|1.30193%
|Information Technology
|TW
|CHF 282'872'028.68
|2'571'629
|Samsung Electronics Co Ltd
|0.88136%
|Information Technology
|KR
|CHF 191'493'944.73
|1'429'387
|China Construction Bank Corp
|0.81178%
|Financials
|HK
|CHF 176'375'912.62
|150'170'397
|Delta Electronics Inc
|0.81060%
|Information Technology
|TW
|CHF 176'121'050.78
|3'470'766
|Hon Hai Precision Industry Co Ltd
|0.77685%
|Information Technology
|TW
|CHF 168'787'472.01
|21'776'616
-
Auflegungsdatum
10. März 2015
|Daten
|NAV (CHF)
|14. Aug. 2026
|CHF 188.8679
|13. Aug. 2026
|CHF 188.2883
|12. Aug. 2026
|CHF 186.7207
|11. Aug. 2026
|CHF 184.6534
|10. Aug. 2026
|CHF 184.7189
|07. Aug. 2026
|CHF 183.2448
|06. Aug. 2026
|CHF 183.7047
|05. Aug. 2026
|CHF 186.0754
|04. Aug. 2026
|CHF 182.5626
|03. Aug. 2026
|CHF 182.8876
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.97%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: CHF