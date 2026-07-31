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    • Global Small-Cap Index Fund

    Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VNVGSPA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Anzahl Aktien
    Risikoindikator

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Deutschland und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'964 3'877 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 4.3 B 4.3 B 31. Juli 2026
    17.6 x 17.5 x 31. Juli 2026
    2.0 x 2.0 x 31. Juli 2026
    10.1% 10.1% 31. Juli 2026
    9.7% 9.7% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -20.7% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 63.84% 63.86% -0.02%
    JapanPacific 12.07% 12.07% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4.20% 4.17% 0.03%
    KanadaNordamerika 4.00% 3.98% 0.02%
    AustralienPacific 3.31% 3.31% 0.00%
    SchwedenEuropa 1.52% 1.54% -0.02%
    IsraelNaher Osten 1.43% 1.43% 0.00%
    SchweizEuropa 1.38% 1.39% -0.01%
    DeutschlandEuropa 1.29% 1.29% 0.00%
    FrankreichEuropa 1.20% 1.21% -0.01%
    ItalienEuropa 0.84% 0.84% 0.00%
    NorwegenEuropa 0.75% 0.74% 0.01%
    SingapurPacific 0.71% 0.72% -0.01%
    DänemarkEuropa 0.59% 0.59% 0.00%
    HongkongPacific 0.52% 0.52% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp 1.63339% Information Technology US £ 128'730'675.78 105'966
    ATI Inc 0.23896% Industrials US £ 18'833'221.44 100'476
    nVent Electric PLC 0.23245% Industrials US £ 18'319'768.53 119'091
    Carpenter Technology Corp 0.22970% Industrials US £ 18'103'395.42 34'837
    Tenet Healthcare Corp 0.20693% Health Care US £ 16'308'722.58 64'011
    US Foods Holding Corp 0.20606% Consumer Staples US £ 16'239'853.14 161'446
    Woodward Inc 0.20071% Industrials US £ 15'818'166.00 43'848
    Viatris Inc 0.19093% Health Care US £ 15'047'638.12 856'927
    MKS Instruments Inc 0.18674% Information Technology US £ 14'717'231.10 49'478
    Guardant Health Inc 0.18358% Health Care US £ 14'468'136.85 89'315

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 343.61
    Veränderung
    +£ 0.980.29%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 343.61
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 268.65
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 74.96
    Veränderung
    +21.82%
    Per 16. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2014

    Daten NAV (GBP)
    14. Aug. 2026 £ 343.6063
    13. Aug. 2026 £ 342.6227
    12. Aug. 2026 £ 340.4992
    11. Aug. 2026 £ 338.7884
    10. Aug. 2026 £ 337.6315
    07. Aug. 2026 £ 339.6196
    06. Aug. 2026 £ 337.1535
    05. Aug. 2026 £ 338.3836
    04. Aug. 2026 £ 339.1790
    03. Aug. 2026 £ 333.8727

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    1.45%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VNVGSPA
    • Citi:KQ5G
    • ISIN:IE00BPT2BD14
    • MEX ID:VIAAGX
    • SEDOL:BPT2BD1

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.