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    • Eurozone Stock Index Fund

    Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Anzahl Aktien
    Risikoindikator

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Feb. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    $ 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI EMU Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 227 220 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 100.9 B 100.9 B 31. Juli 2026
    17.4 x 17.5 x 31. Juli 2026
    2.3 x 2.3 x 31. Juli 2026
    13.7% 13.7% 31. Juli 2026
    14.3% 14.3% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -40.3% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 27.80% 27.79% 0.01%
    DeutschlandEuropa 24.49% 24.49% 0.00%
    NiederlandeEuropa 17.94% 17.92% 0.02%
    SpanienEuropa 11.14% 11.18% -0.04%
    ItalienEuropa 9.27% 9.27% 0.00%
    FinnlandEuropa 3.42% 3.42% 0.00%
    BelgienEuropa 3.24% 3.24% 0.00%
    IrlandEuropa 1.11% 1.11% 0.00%
    ÖsterreichEuropa 1.01% 1.01% 0.00%
    PortugalEuropa 0.57% 0.57% 0.00%
    AnderAndere 0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 8.13328% Information Technology NL $ 159'592'039.20 111'276
    Siemens AG 3.06795% Industrials DE $ 60'199'644.95 212'983
    Banco Santander SA 2.57754% Financials ES $ 50'576'771.83 4'105'924
    SAP SE 2.40605% Information Technology DE $ 47'211'757.20 299'415
    Allianz SE 2.40408% Financials DE $ 47'173'207.50 109'071
    Schneider Electric SE 2.31972% Industrials FR $ 45'517'880.00 157'175
    TotalEnergies SE 2.19894% Energy FR $ 43'147'801.88 564'614
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.99202% Financials ES $ 39'087'622.20 1'615'191
    Iberdrola SA 1.87182% Utilities ES $ 36'729'122.50 1'778'650
    Airbus SE 1.75557% Industrials FR $ 34'448'005.20 170'366

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 513.51
    Veränderung
    +$ 1.180.23%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 513.51
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 407.26
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 106.26
    Veränderung
    +20.69%
    Per 16. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    27. Feb. 2014

    Daten NAV (USD)
    14. Aug. 2026 $ 513.5116
    13. Aug. 2026 $ 512.3273
    12. Aug. 2026 $ 511.3006
    11. Aug. 2026 $ 510.8529
    10. Aug. 2026 $ 509.8376
    07. Aug. 2026 $ 509.7224
    06. Aug. 2026 $ 507.5419
    05. Aug. 2026 $ 506.5641
    04. Aug. 2026 $ 505.4615
    03. Aug. 2026 $ 500.2784

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    2.59%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANESUI
    • Citi:K41N
    • ISIN:IE00B02JYG83
    • MEX ID:VIAACJ
    • SEDOL:B02JYG8

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.