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    • Global Small-Cap Index Fund

    Global Small-Cap Index Fund - Investor EUR Acc (VANGMEI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Für neue Investoren geschlossen.
    Nettovermögenswert ()
    Anzahl Aktien
    Risikoindikator

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Feb. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'964 3'877 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 5.0 B 5.0 B 31. Juli 2026
    17.6 x 17.5 x 31. Juli 2026
    2.0 x 2.0 x 31. Juli 2026
    10.1% 10.1% 31. Juli 2026
    9.7% 9.7% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -20.7% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 63.84% 63.86% -0.02%
    JapanPacific 12.07% 12.07% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4.20% 4.17% 0.03%
    KanadaNordamerika 4.00% 3.98% 0.02%
    AustralienPacific 3.31% 3.31% 0.00%
    SchwedenEuropa 1.52% 1.54% -0.02%
    IsraelNaher Osten 1.43% 1.43% 0.00%
    SchweizEuropa 1.38% 1.39% -0.01%
    DeutschlandEuropa 1.29% 1.29% 0.00%
    FrankreichEuropa 1.20% 1.21% -0.01%
    ItalienEuropa 0.84% 0.84% 0.00%
    NorwegenEuropa 0.75% 0.74% 0.01%
    SingapurPacific 0.71% 0.72% -0.01%
    DänemarkEuropa 0.59% 0.59% 0.00%
    HongkongPacific 0.52% 0.52% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp 1.63339% Information Technology US EUR 128'730'675.78 105'966
    ATI Inc 0.23896% Industrials US EUR 18'833'221.44 100'476
    nVent Electric PLC 0.23245% Industrials US EUR 18'319'768.53 119'091
    Carpenter Technology Corp 0.22970% Industrials US EUR 18'103'395.42 34'837
    Tenet Healthcare Corp 0.20693% Health Care US EUR 16'308'722.58 64'011
    US Foods Holding Corp 0.20606% Consumer Staples US EUR 16'239'853.14 161'446
    Woodward Inc 0.20071% Industrials US EUR 15'818'166.00 43'848
    Viatris Inc 0.19093% Health Care US EUR 15'047'638.12 856'927
    MKS Instruments Inc 0.18674% Information Technology US EUR 14'717'231.10 49'478
    Guardant Health Inc 0.18358% Health Care US EUR 14'468'136.85 89'315

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 459.84
    Veränderung
    +EUR 1.220.27%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 459.84
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 355.18
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 104.66
    Veränderung
    +22.76%
    Per 16. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    27. Feb. 2014

    Daten NAV (EUR)
    14. Aug. 2026 EUR 459.8350
    13. Aug. 2026 EUR 458.6110
    12. Aug. 2026 EUR 455.8680
    11. Aug. 2026 EUR 453.5584
    10. Aug. 2026 EUR 452.0622
    07. Aug. 2026 EUR 453.5683
    06. Aug. 2026 EUR 450.2286
    05. Aug. 2026 EUR 451.6034
    04. Aug. 2026 EUR 452.7470
    03. Aug. 2026 EUR 445.7336

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1.76%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANGMEI
    • Citi:K41J
    • ISIN:IE00B42W3S00
    • MEX ID:VIAACF
    • SEDOL:B42W3S0

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.