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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VAPEJEP)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Anzahl Aktien
    Risikoindikator

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Feb. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 93 93 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 57.2 B 57.2 B 31. Juli 2026
    20.4 x 20.4 x 31. Juli 2026
    2.2 x 2.2 x 31. Juli 2026
    13.3% 13.3% 31. Juli 2026
    4.8% 4.8% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -28.8% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 64.53% 64.53% 0.00%
    HongkongPacific 17.07% 17.07% 0.00%
    SingapurPacific 16.64% 16.64% 0.00%
    NeuseelandPacific 1.76% 1.76% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    BHP Group Ltd 9.14385% Materials AU EUR 311'767'913.42 8'468'257
    Commonwealth Bank of Australia 8.86431% Financials AU EUR 302'236'664.30 2'788'864
    DBS Group Holdings Ltd 5.05008% Financials SG EUR 172'186'952.39 3'436'007
    AIA Group Ltd 4.51160% Financials HK EUR 153'827'176.82 17'512'332
    Westpac Banking Corp 3.86471% Financials AU EUR 131'770'854.36 5'700'015
    National Australia Bank Ltd 3.78286% Financials AU EUR 128'980'211.09 5'112'221
    ANZ Group Holdings Ltd 3.35548% Financials AU EUR 114'408'039.57 5'023'232
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.15531% Financials SG EUR 107'583'180.63 5'455'151
    Wesfarmers Ltd 3.02694% Consumer Discretionary AU EUR 103'206'395.78 1'891'975
    Macquarie Group Ltd 2.73425% Financials AU EUR 93'226'758.76 603'417

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 245.71
    Veränderung
    EUR-1.83-0.74%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 248.98
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 203.70
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 45.28
    Veränderung
    +18.19%
    Per 16. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    27. Feb. 2014

    Daten NAV (EUR)
    14. Aug. 2026 EUR 245.7114
    13. Aug. 2026 EUR 247.5386
    12. Aug. 2026 EUR 247.7305
    11. Aug. 2026 EUR 248.9779
    10. Aug. 2026 EUR 247.9960
    07. Aug. 2026 EUR 248.5505
    06. Aug. 2026 EUR 248.1382
    05. Aug. 2026 EUR 248.3342
    04. Aug. 2026 EUR 247.4448
    03. Aug. 2026 EUR 244.6964

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    3.24%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VAPEJEP
    • Citi:K41D
    • ISIN:IE00BGCC5G60
    • MEX ID:VIAABZ
    • SEDOL:BGCC5G6

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.