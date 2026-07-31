ESG Developed Europe Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VGSESEP)

Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|391
|380
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|67.5 B
|67.5 B
|31. Juli 2026
|16.9 x
|17.0 x
|31. Juli 2026
|2.4 x
|2.5 x
|31. Juli 2026
|14.2%
|14.2%
|31. Juli 2026
|10.7%
|10.7%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-19.4%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|17.62%
|17.62%
|0.00%
|Schweiz
|Europa
|17.20%
|17.21%
|-0.01%
|Deutschland
|Europa
|14.50%
|14.49%
|0.01%
|Niederlande
|Europa
|12.38%
|12.38%
|0.00%
|Frankreich
|Europa
|9.43%
|9.43%
|0.00%
|Schweden
|Europa
|6.47%
|6.47%
|0.00%
|Spanien
|Europa
|5.94%
|5.94%
|0.00%
|Italien
|Europa
|5.86%
|5.86%
|0.00%
|Dänemark
|Europa
|3.41%
|3.42%
|-0.01%
|Finnland
|Europa
|2.00%
|2.00%
|0.00%
|Belgien
|Europa
|1.88%
|1.88%
|0.00%
|Norwegen
|Europa
|0.81%
|0.81%
|0.00%
|Irland
|Europa
|0.80%
|0.80%
|0.00%
|Polen
|Europa
|0.75%
|0.75%
|0.00%
|Österreich
|Europa
|0.72%
|0.72%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|ASML Holding NV
|6.22202%
|Technology
|NL
|EUR 45'119'932.00
|31'460
|Roche Holding AG
|3.00477%
|Health Care
|CH
|EUR 21'789'541.95
|57'361
|Novartis AG
|2.85263%
|Health Care
|CH
|EUR 20'686'263.40
|152'100
|Nestle SA
|2.51822%
|Consumer Staples
|CH
|EUR 18'261'294.17
|209'833
|AstraZeneca PLC
|2.49133%
|Health Care
|GB
|EUR 18'066'276.58
|122'275
|Siemens AG
|2.33139%
|Industrials
|DE
|EUR 16'906'427.10
|59'814
|Banco Santander SA
|2.00304%
|Financials
|ES
|EUR 14'525'385.60
|1'179'200
|Allianz SE
|1.85074%
|Financials
|DE
|EUR 13'420'907.50
|31'031
|SAP SE
|1.82489%
|Technology
|DE
|EUR 13'233'451.68
|83'926
|UBS Group AG
|1.60679%
|Financials
|CH
|EUR 11'651'862.35
|254'904
-
Auflegungsdatum
06. Dez. 2013
|Daten
|NAV (EUR)
|14. Aug. 2026
|EUR 282.6570
|13. Aug. 2026
|EUR 283.3813
|12. Aug. 2026
|EUR 282.6152
|11. Aug. 2026
|EUR 283.3402
|10. Aug. 2026
|EUR 283.6067
|07. Aug. 2026
|EUR 283.7399
|06. Aug. 2026
|EUR 282.4824
|05. Aug. 2026
|EUR 281.8910
|04. Aug. 2026
|EUR 281.3807
|03. Aug. 2026
|EUR 278.8484
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
2.74%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR