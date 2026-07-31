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    • Emerging Markets Stock Index Fund

    Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANEMUP)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Anzahl Aktien
    Risikoindikator

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    06. Dez. 2013
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    $ 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'200 1'177 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 76.4 B 76.8 B 31. Juli 2026
    14.7 x 14.7 x 31. Juli 2026
    2.7 x 2.7 x 31. Juli 2026
    16.0% 16.0% 31. Juli 2026
    19.0% 19.0% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -34.5% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    TaiwanSchwellenmärkte 27.34% 27.34% 0.00%
    SüdkoreaPacific 23.72% 23.72% 0.00%
    ChinaSchwellenmärkte 19.04% 19.03% 0.01%
    IndienSchwellenmärkte 11.09% 11.10% -0.01%
    BrasilienSchwellenmärkte 3.77% 3.77% 0.00%
    SüdafrikaSchwellenmärkte 2.92% 2.92% 0.00%
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 2.39% 2.40% -0.01%
    MexikoSchwellenmärkte 1.66% 1.66% 0.00%
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1.13% 1.13% 0.00%
    PolenEuropa 1.01% 1.00% 0.01%
    MalaysiaSchwellenmärkte 0.90% 0.90% 0.00%
    ThailandSchwellenmärkte 0.70% 0.96% -0.26%
    KuwaitSchwellenmärkte 0.52% 0.52% 0.00%
    GriechenlandEuropa 0.51% 0.51% 0.00%
    KatarSchwellenmärkte 0.48% 0.48% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15.15559% Information Technology TW $ 3'292'881'080.79 43'885'618
    Samsung Electronics Co Ltd 7.06056% Information Technology KR $ 1'534'060'715.79 8'331'849
    SK hynix Inc 5.45726% Information Technology KR $ 1'185'709'205.30 983'973
    Tencent Holdings Ltd 3.06060% Communication Services HK $ 664'982'818.20 10'973'336
    Alibaba Group Holding Ltd 2.04834% Consumer Discretionary HK $ 445'045'464.19 29'827'936
    MediaTek Inc 1.30193% Information Technology TW $ 282'872'028.68 2'571'629
    Samsung Electronics Co Ltd 0.88136% Information Technology KR $ 191'493'944.73 1'429'387
    China Construction Bank Corp 0.81178% Financials HK $ 176'375'912.62 150'170'397
    Delta Electronics Inc 0.81060% Information Technology TW $ 176'121'050.78 3'470'766
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.77685% Information Technology TW $ 168'787'472.01 21'776'616

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 224.80
    Veränderung
    +$ 0.770.34%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 237.38
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 163.45
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 73.93
    Veränderung
    +31.15%
    Per 16. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    06. Dez. 2013

    Daten NAV (USD)
    14. Aug. 2026 $ 224.7979
    13. Aug. 2026 $ 224.0253
    12. Aug. 2026 $ 222.2285
    11. Aug. 2026 $ 219.9714
    10. Aug. 2026 $ 220.5663
    07. Aug. 2026 $ 218.9415
    06. Aug. 2026 $ 218.9764
    05. Aug. 2026 $ 222.7368
    04. Aug. 2026 $ 217.9916
    03. Aug. 2026 $ 218.0024

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1.97%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANEMUP
    • Citi:JWGB
    • ISIN:IE00BFPM9H50
    • MEX ID:VIAABA
    • SEDOL:BFPM9H5

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.