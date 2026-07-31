  • Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026Index-Exposure-Analyse""
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Investment Pulse""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""
    • ESG Developed Europe Index Fund

    ESG Developed Europe Index Fund - GBP Dist (VGSESIG)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Anzahl Aktien
    Risikoindikator

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Large- und Mid-Cap-Aktien von Unternehmen mit Sitz in entwickelten Märkten in Europa zusammensetzt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
    • Der Index basiert auf dem FTSE Developed Europe Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
    • Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
    • Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    25. Okt. 2011
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    FTSE Developed Europe Choice Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 391 380 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 57.7 B 57.7 B 31. Juli 2026
    16.9 x 17.0 x 31. Juli 2026
    2.4 x 2.5 x 31. Juli 2026
    14.2% 14.2% 31. Juli 2026
    10.7% 10.7% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -19.4% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 17.62% 17.62% 0.00%
    SchweizEuropa 17.20% 17.21% -0.01%
    DeutschlandEuropa 14.50% 14.49% 0.01%
    NiederlandeEuropa 12.38% 12.38% 0.00%
    FrankreichEuropa 9.43% 9.43% 0.00%
    SchwedenEuropa 6.47% 6.47% 0.00%
    SpanienEuropa 5.94% 5.94% 0.00%
    ItalienEuropa 5.86% 5.86% 0.00%
    DänemarkEuropa 3.41% 3.42% -0.01%
    FinnlandEuropa 2.00% 2.00% 0.00%
    BelgienEuropa 1.88% 1.88% 0.00%
    NorwegenEuropa 0.81% 0.81% 0.00%
    IrlandEuropa 0.80% 0.80% 0.00%
    PolenEuropa 0.75% 0.75% 0.00%
    ÖsterreichEuropa 0.72% 0.72% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 6.22202% Technology NL £ 45'119'932.00 31'460
    Roche Holding AG 3.00477% Health Care CH £ 21'789'541.95 57'361
    Novartis AG 2.85263% Health Care CH £ 20'686'263.40 152'100
    Nestle SA 2.51822% Consumer Staples CH £ 18'261'294.17 209'833
    AstraZeneca PLC 2.49133% Health Care GB £ 18'066'276.58 122'275
    Siemens AG 2.33139% Industrials DE £ 16'906'427.10 59'814
    Banco Santander SA 2.00304% Financials ES £ 14'525'385.60 1'179'200
    Allianz SE 1.85074% Financials DE £ 13'420'907.50 31'031
    SAP SE 1.82489% Technology DE £ 13'233'451.68 83'926
    UBS Group AG 1.60679% Financials CH £ 11'651'862.35 254'904

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 246.48
    Veränderung
    £-0.58-0.24%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 247.93
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 211.12
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 36.81
    Veränderung
    +14.85%
    Per 16. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    25. Okt. 2011

    Daten NAV (GBP)
    14. Aug. 2026 £ 246.4770
    13. Aug. 2026 £ 247.0595
    12. Aug. 2026 £ 246.3385
    11. Aug. 2026 £ 246.9814
    10. Aug. 2026 £ 247.1856
    07. Aug. 2026 £ 247.9337
    06. Aug. 2026 £ 246.8608
    05. Aug. 2026 £ 246.4907
    04. Aug. 2026 £ 246.0005
    03. Aug. 2026 £ 243.7491

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    2.60%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen £ 3.7737 30. Juni 2026 29. Juni 2026 14. Juli 2026
    Einkommen £ 1.2758 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
    Einkommen £ 0.6217 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen £ 0.6148 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen £ 3.4934 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen £ 1.0267 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen £ 0.7402 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen £ 0.4930 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen £ 3.1891 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen £ 1.2297 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VGSESIG
    • Citi:0GDS
    • ISIN:IE00B76VTR58
    • MEX ID:VIANDU
    • SEDOL:B76VTR5

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.