Global Small-Cap Index Fund - GBP Acc (VANGMSA)

Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|3'964
|3'877
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|4.3 B
|4.3 B
|31. Juli 2026
|17.6 x
|17.5 x
|31. Juli 2026
|2.0 x
|2.0 x
|31. Juli 2026
|10.1%
|10.1%
|31. Juli 2026
|9.7%
|9.7%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-20.7%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|63.84%
|63.86%
|-0.02%
|Japan
|Pacific
|12.07%
|12.07%
|0.00%
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|4.20%
|4.17%
|0.03%
|Kanada
|Nordamerika
|4.00%
|3.98%
|0.02%
|Australien
|Pacific
|3.31%
|3.31%
|0.00%
|Schweden
|Europa
|1.52%
|1.54%
|-0.02%
|Israel
|Naher Osten
|1.43%
|1.43%
|0.00%
|Schweiz
|Europa
|1.38%
|1.39%
|-0.01%
|Deutschland
|Europa
|1.29%
|1.29%
|0.00%
|Frankreich
|Europa
|1.20%
|1.21%
|-0.01%
|Italien
|Europa
|0.84%
|0.84%
|0.00%
|Norwegen
|Europa
|0.75%
|0.74%
|0.01%
|Singapur
|Pacific
|0.71%
|0.72%
|-0.01%
|Dänemark
|Europa
|0.59%
|0.59%
|0.00%
|Hongkong
|Pacific
|0.52%
|0.52%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Sandisk Corp
|1.63339%
|Information Technology
|US
|£ 128'730'675.78
|105'966
|ATI Inc
|0.23896%
|Industrials
|US
|£ 18'833'221.44
|100'476
|nVent Electric PLC
|0.23245%
|Industrials
|US
|£ 18'319'768.53
|119'091
|Carpenter Technology Corp
|0.22970%
|Industrials
|US
|£ 18'103'395.42
|34'837
|Tenet Healthcare Corp
|0.20693%
|Health Care
|US
|£ 16'308'722.58
|64'011
|US Foods Holding Corp
|0.20606%
|Consumer Staples
|US
|£ 16'239'853.14
|161'446
|Woodward Inc
|0.20071%
|Industrials
|US
|£ 15'818'166.00
|43'848
|Viatris Inc
|0.19093%
|Health Care
|US
|£ 15'047'638.12
|856'927
|MKS Instruments Inc
|0.18674%
|Information Technology
|US
|£ 14'717'231.10
|49'478
|Guardant Health Inc
|0.18358%
|Health Care
|US
|£ 14'468'136.85
|89'315
-
Auflegungsdatum
11. Jan. 2010
|Daten
|NAV (GBP)
|14. Aug. 2026
|£ 593.4611
|13. Aug. 2026
|£ 591.7631
|12. Aug. 2026
|£ 588.0963
|11. Aug. 2026
|£ 585.1422
|10. Aug. 2026
|£ 583.1449
|07. Aug. 2026
|£ 586.5811
|06. Aug. 2026
|£ 582.3226
|05. Aug. 2026
|£ 584.4479
|04. Aug. 2026
|£ 585.8226
|03. Aug. 2026
|£ 576.6583
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
1.40%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: GBP