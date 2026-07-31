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    • Global Small-Cap Index Fund

    Global Small-Cap Index Fund - GBP Dist (VANGMSI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Anzahl Aktien
    Risikoindikator

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. Jan. 2010
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'964 3'877 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 4.3 B 4.3 B 31. Juli 2026
    17.6 x 17.5 x 31. Juli 2026
    2.0 x 2.0 x 31. Juli 2026
    10.1% 10.1% 31. Juli 2026
    9.7% 9.7% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -20.7% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 63.84% 63.86% -0.02%
    JapanPacific 12.07% 12.07% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4.20% 4.17% 0.03%
    KanadaNordamerika 4.00% 3.98% 0.02%
    AustralienPacific 3.31% 3.31% 0.00%
    SchwedenEuropa 1.52% 1.54% -0.02%
    IsraelNaher Osten 1.43% 1.43% 0.00%
    SchweizEuropa 1.38% 1.39% -0.01%
    DeutschlandEuropa 1.29% 1.29% 0.00%
    FrankreichEuropa 1.20% 1.21% -0.01%
    ItalienEuropa 0.84% 0.84% 0.00%
    NorwegenEuropa 0.75% 0.74% 0.01%
    SingapurPacific 0.71% 0.72% -0.01%
    DänemarkEuropa 0.59% 0.59% 0.00%
    HongkongPacific 0.52% 0.52% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp 1.63339% Information Technology US £ 128'730'675.78 105'966
    ATI Inc 0.23896% Industrials US £ 18'833'221.44 100'476
    nVent Electric PLC 0.23245% Industrials US £ 18'319'768.53 119'091
    Carpenter Technology Corp 0.22970% Industrials US £ 18'103'395.42 34'837
    Tenet Healthcare Corp 0.20693% Health Care US £ 16'308'722.58 64'011
    US Foods Holding Corp 0.20606% Consumer Staples US £ 16'239'853.14 161'446
    Woodward Inc 0.20071% Industrials US £ 15'818'166.00 43'848
    Viatris Inc 0.19093% Health Care US £ 15'047'638.12 856'927
    MKS Instruments Inc 0.18674% Information Technology US £ 14'717'231.10 49'478
    Guardant Health Inc 0.18358% Health Care US £ 14'468'136.85 89'315

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 465.92
    Veränderung
    +£ 1.330.29%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 465.92
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 369.77
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 96.15
    Veränderung
    +20.64%
    Per 16. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    11. Jan. 2010

    Daten NAV (GBP)
    14. Aug. 2026 £ 465.9165
    13. Aug. 2026 £ 464.5835
    12. Aug. 2026 £ 461.7048
    11. Aug. 2026 £ 459.3856
    10. Aug. 2026 £ 457.8175
    07. Aug. 2026 £ 460.5152
    06. Aug. 2026 £ 457.1719
    05. Aug. 2026 £ 458.8404
    04. Aug. 2026 £ 459.9197
    03. Aug. 2026 £ 452.7250

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1.36%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen £ 2.1338 30. Juni 2026 29. Juni 2026 14. Juli 2026
    Einkommen £ 1.5272 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
    Einkommen £ 0.9739 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen £ 1.4237 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen £ 1.8456 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen £ 1.5764 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen £ 1.0098 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen £ 1.3004 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen £ 1.8976 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen £ 1.3391 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANGMSI
    • Citi:I2X4
    • ISIN:IE00B3X1LS57
    • MEX ID:VIGSCI
    • SEDOL:B3X1LS5

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.