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    • Japan Stock Index Fund

    Japan Stock Index Fund - GBP Acc (VANJISA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Anzahl Aktien
    Risikoindikator

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juni 2009
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 168 168 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 50.3 B 50.3 B 31. Juli 2026
    17.0 x 17.0 x 31. Juli 2026
    1.9 x 1.9 x 31. Juli 2026
    10.7% 10.7% 31. Juli 2026
    17.5% 17.5% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -28.4% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.59679% Financials JP £ 214'984'298.89 11'028'937
    Toyota Motor Corp 3.50314% Consumer Discretionary JP £ 163'836'163.09 9'786'170
    Tokyo Electron Ltd 2.99666% Information Technology JP £ 140'148'792.01 462'608
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.98604% Financials JP £ 139'652'196.06 3'754'589
    Advantest Corp 2.86696% Information Technology JP £ 134'082'928.05 755'800
    Hitachi Ltd 2.80709% Industrials JP £ 131'282'894.25 4'566'270
    Sony Group Corp 2.66645% Consumer Discretionary JP £ 124'705'391.87 6'032'630
    SoftBank Group Corp 2.35354% Communication Services JP £ 110'071'381.64 3'833'588
    Mizuho Financial Group Inc 2.32819% Financials JP £ 108'885'768.01 2'442'448
    Recruit Holdings Co Ltd 2.00447% Industrials JP £ 93'745'720.97 1'368'436

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 452.22
    Veränderung
    +£ 1.510.34%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 452.44
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 343.45
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 108.99
    Veränderung
    +24.09%
    Per 16. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juni 2009

    Daten NAV (GBP)
    14. Aug. 2026 £ 452.2209
    13. Aug. 2026 £ 450.7077
    12. Aug. 2026 £ 446.4041
    11. Aug. 2026 £ 441.9615
    10. Aug. 2026 £ 442.3804
    07. Aug. 2026 £ 442.6951
    06. Aug. 2026 £ 440.3409
    05. Aug. 2026 £ 442.0377
    04. Aug. 2026 £ 432.8370
    03. Aug. 2026 £ 435.6429

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    1.85%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANJISA
    • Citi:FPE3
    • ISIN:IE00B50MZ948
    • MEX ID:VIJPST
    • SEDOL:B50MZ94

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.