Emerging Markets Stock Index Fund - GBP Dist (VANEMPI)

Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|1'200
|1'177
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|56.8 B
|57.0 B
|31. Juli 2026
|14.7 x
|14.7 x
|31. Juli 2026
|2.7 x
|2.7 x
|31. Juli 2026
|16.0%
|16.0%
|31. Juli 2026
|19.0%
|19.0%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-34.5%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Taiwan
|Schwellenmärkte
|27.34%
|27.34%
|0.00%
|Südkorea
|Pacific
|23.72%
|23.72%
|0.00%
|China
|Schwellenmärkte
|19.04%
|19.03%
|0.01%
|Indien
|Schwellenmärkte
|11.09%
|11.10%
|-0.01%
|Brasilien
|Schwellenmärkte
|3.77%
|3.77%
|0.00%
|Südafrika
|Schwellenmärkte
|2.92%
|2.92%
|0.00%
|Saudi-Arabien
|Schwellenmärkte
|2.39%
|2.40%
|-0.01%
|Mexiko
|Schwellenmärkte
|1.66%
|1.66%
|0.00%
|Vereinigte Arabische Emirate
|Schwellenmärkte
|1.13%
|1.13%
|0.00%
|Polen
|Europa
|1.01%
|1.00%
|0.01%
|Malaysia
|Schwellenmärkte
|0.90%
|0.90%
|0.00%
|Thailand
|Schwellenmärkte
|0.70%
|0.96%
|-0.26%
|Kuwait
|Schwellenmärkte
|0.52%
|0.52%
|0.00%
|Griechenland
|Europa
|0.51%
|0.51%
|0.00%
|Katar
|Schwellenmärkte
|0.48%
|0.48%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
|15.15559%
|Information Technology
|TW
|£ 3'292'881'080.79
|43'885'618
|Samsung Electronics Co Ltd
|7.06056%
|Information Technology
|KR
|£ 1'534'060'715.79
|8'331'849
|SK hynix Inc
|5.45726%
|Information Technology
|KR
|£ 1'185'709'205.30
|983'973
|Tencent Holdings Ltd
|3.06060%
|Communication Services
|HK
|£ 664'982'818.20
|10'973'336
|Alibaba Group Holding Ltd
|2.04834%
|Consumer Discretionary
|HK
|£ 445'045'464.19
|29'827'936
|MediaTek Inc
|1.30193%
|Information Technology
|TW
|£ 282'872'028.68
|2'571'629
|Samsung Electronics Co Ltd
|0.88136%
|Information Technology
|KR
|£ 191'493'944.73
|1'429'387
|China Construction Bank Corp
|0.81178%
|Financials
|HK
|£ 176'375'912.62
|150'170'397
|Delta Electronics Inc
|0.81060%
|Information Technology
|TW
|£ 176'121'050.78
|3'470'766
|Hon Hai Precision Industry Co Ltd
|0.77685%
|Information Technology
|TW
|£ 168'787'472.01
|21'776'616
-
Auflegungsdatum
23. Juni 2009
|Daten
|NAV (GBP)
|14. Aug. 2026
|£ 283.6281
|13. Aug. 2026
|£ 283.4908
|12. Aug. 2026
|£ 281.2176
|11. Aug. 2026
|£ 278.3619
|10. Aug. 2026
|£ 278.8778
|07. Aug. 2026
|£ 277.4716
|06. Aug. 2026
|£ 277.9902
|05. Aug. 2026
|£ 282.4920
|04. Aug. 2026
|£ 277.1322
|03. Aug. 2026
|£ 277.3320
Ausschüttungsfrequenz
Jährlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.74%
|Type
|Ausschüttung pro Fondsanteil
|Ex-Dividenden-Tag
|Stichtag
|Auszahlungsdatum
|Einkommen
|£ 4.8677
|31. Dez. 2025
|30. Dez. 2025
|15. Jan. 2026
|Einkommen
|£ 4.7384
|31. Dez. 2024
|30. Dez. 2024
|15. Jan. 2025
|Einkommen
|£ 4.4481
|29. Dez. 2023
|28. Dez. 2023
|15. Jan. 2024
|Einkommen
|£ 5.6163
|30. Dez. 2022
|29. Dez. 2022
|31. Jan. 2023
|Einkommen
|£ 4.5622
|31. Dez. 2021
|30. Dez. 2021
|14. Jan. 2022
|Einkommen
|£ 3.4493
|31. Dez. 2020
|30. Dez. 2020
|14. Jan. 2021
|Einkommen
|£ 4.6405
|31. Dez. 2019
|30. Dez. 2019
|15. Jan. 2020
|Einkommen
|£ 4.3587
|31. Dez. 2018
|28. Dez. 2018
|14. Jan. 2019
|Einkommen
|£ 3.5832
|29. Dez. 2017
|28. Dez. 2017
|12. Jan. 2018
|Einkommen
|£ 3.4679
|30. Dez. 2016
|29. Dez. 2016
|13. Jan. 2017
Basiswährung: GBP