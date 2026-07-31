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    • U.S. Opportunities Fund

    U.S. Opportunities Fund - Investor GBP Dist (VANGUOG)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Für neue Investoren geschlossen.
    Nettovermögenswert ()
    Anzahl Aktien
    Risikoindikator

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.
    • Der Fonds verfolgt eine Strategie des „aktiven Managements“ und investiert dabei vornehmlich in US- Aktien mit Schwerpunkt auf Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie ein schnelles Gewinnwachstum aufweisen. Der untergeordnete Investment-Manager des Fonds, PRIMECAP Management Company („PRIMECAP“), spürt per Fundamentalanalyse Aktien auf, bei denen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine Outperformance gegenüber dem Markt erwartet wird und die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten zu attraktiven Preisen erhältlich sind. Der Fonds hat die Flexibilität, in Unternehmen beliebiger Größe anzulegen. Er investiert jedoch hauptsächlich in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.
    • Der Fonds kann die Performance gegenüber dem Russell 3000 Index (der „Index“) messen, einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Aktienmarktindex, der sich aus den obersten 3.000 der börsennotierten US-Unternehmen zusammensetzt, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung oder dem Gesamtwert in Dollar aller im Umlauf befindlichen Anteile. Der Fonds wird nicht anderweitig durch den Index eingeschränkt oder unter Bezugnahme auf diesen verwaltet. Der Index bestimmt nicht das Anlageuniversum des Fonds, und die Zusammensetzung des Fonds kann erheblich von der des Index abweichen.
    • Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, im Wesentlichen in Stammaktien investiert zu bleiben, die an Börsen oder auf Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    19. Dez. 2006
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 100'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Aktiv
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Jährlich
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    PRIMECAP Management Company

    Vergleichsindex
    Russell 3000 Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 213 2'980 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 25.1 B 245.8 B 31. Juli 2026
    26.3 x 24.5 x 31. Juli 2026
    4.5 x 4.7 x 31. Juli 2026
    11.7% 25.1% 31. Juli 2026
    17.5% 22.7% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit 10.5% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 93.45% 99.30% -5.85%
    ChinaSchwellenmärkte 2.89%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 1.59%
    KanadaNordamerika 1.00%
    SchwedenEuropa 0.34% 0.11% 0.23%
    DeutschlandEuropa 0.34%
    SchweizEuropa 0.19%
    FrankreichEuropa 0.12%
    JapanPacific 0.07%
    IsraelNaher Osten 0.00% 0.00% 0.00%
    ArgentinienSchwellenmärkte 0.00% 0.00% 0.00%
    BrasilienSchwellenmärkte 0.00% 0.09% -0.09%
    AnderAndere 0.00% 0.47% -0.47%
    PanamaSchwellenmärkte 0.00% 0.00% 0.00%
    PeruSchwellenmärkte 0.00% 0.02% -0.02%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Micron Technology Inc 9.84296% Information Technology US £ 152'608'680.90 132'210
    Flex Ltd 5.43352% Information Technology US £ 84'243'175.65 519'795
    Xometry Inc 4.45548% Industrials US £ 69'079'364.00 715'700
    Eli Lilly & Co 3.87756% Health Care US £ 60'119'029.89 50'123
    Intel Corp 3.19780% Information Technology US £ 49'579'820.40 355'080
    KLA Corp 2.41650% Information Technology US £ 37'466'347.80 124'180
    Nextpower Inc 2.40349% Industrials US £ 37'264'490.06 312'779
    Alphabet Inc 2.19663% Communication Services US £ 34'057'361.00 95'300
    indie Semiconductor Inc 1.94441% Information Technology US £ 30'146'793.92 6'714'208
    Jabil Inc 1.92935% Information Technology US £ 29'913'248.00 77'600

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 2'323.49
    Veränderung
    £-0.85-0.04%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 2'410.70
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 1'514.47
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 896.23
    Veränderung
    +37.18%
    Per 16. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    19. Dez. 2006

    Daten NAV (GBP)
    14. Aug. 2026 £ 2'323.4854
    13. Aug. 2026 £ 2'324.3362
    12. Aug. 2026 £ 2'305.2509
    11. Aug. 2026 £ 2'282.2769
    10. Aug. 2026 £ 2'267.3052
    07. Aug. 2026 £ 2'278.0605
    06. Aug. 2026 £ 2'254.0893
    05. Aug. 2026 £ 2'265.9797
    04. Aug. 2026 £ 2'277.1271
    03. Aug. 2026 £ 2'203.0521

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    0.46%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen £ 0.0000 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen £ 0.0000 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen £ 0.0000 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen £ 0.0000 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 16. Jan. 2023
    Einkommen £ 0.0000 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
    Einkommen £ 0.0000 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
    Einkommen £ 0.0000 30. Dez. 2010 23. Dez. 2010 04. Jan. 2011
    Einkommen £ 0.1140 31. Dez. 2007 28. Dez. 2007 04. Jan. 2008

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANGUOG
    • Citi:HRG5
    • ISIN:IE00B1GHC616
    • MEX ID:VIUSOI
    • SEDOL:B1GHC61

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.