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    • U.S. Opportunities Fund

    U.S. Opportunities Fund - Investor EUR Acc (VANGUOE)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Für neue Investoren geschlossen.
    Nettovermögenswert ()
    Anzahl Aktien
    Risikoindikator

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.
    • Der Fonds verfolgt eine Strategie des „aktiven Managements“ und investiert dabei vornehmlich in US- Aktien mit Schwerpunkt auf Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie ein schnelles Gewinnwachstum aufweisen. Der untergeordnete Investment-Manager des Fonds, PRIMECAP Management Company („PRIMECAP“), spürt per Fundamentalanalyse Aktien auf, bei denen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine Outperformance gegenüber dem Markt erwartet wird und die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten zu attraktiven Preisen erhältlich sind. Der Fonds hat die Flexibilität, in Unternehmen beliebiger Größe anzulegen. Er investiert jedoch hauptsächlich in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.
    • Der Fonds kann die Performance gegenüber dem Russell 3000 Index (der „Index“) messen, einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Aktienmarktindex, der sich aus den obersten 3.000 der börsennotierten US-Unternehmen zusammensetzt, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung oder dem Gesamtwert in Dollar aller im Umlauf befindlichen Anteile. Der Fonds wird nicht anderweitig durch den Index eingeschränkt oder unter Bezugnahme auf diesen verwaltet. Der Index bestimmt nicht das Anlageuniversum des Fonds, und die Zusammensetzung des Fonds kann erheblich von der des Index abweichen.
    • Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, im Wesentlichen in Stammaktien investiert zu bleiben, die an Börsen oder auf Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    04. Dez. 2006
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 100'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Aktiv
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    PRIMECAP Management Company

    Vergleichsindex
    Russell 3000 Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 213 2'980 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 29.4 B 287.5 B 31. Juli 2026
    26.3 x 24.5 x 31. Juli 2026
    4.5 x 4.7 x 31. Juli 2026
    11.7% 25.1% 31. Juli 2026
    17.5% 22.7% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit 10.5% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 93.45% 99.30% -5.85%
    ChinaSchwellenmärkte 2.89%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 1.59%
    KanadaNordamerika 1.00%
    SchwedenEuropa 0.34% 0.11% 0.23%
    DeutschlandEuropa 0.34%
    SchweizEuropa 0.19%
    FrankreichEuropa 0.12%
    JapanPacific 0.07%
    IsraelNaher Osten 0.00% 0.00% 0.00%
    ArgentinienSchwellenmärkte 0.00% 0.00% 0.00%
    BrasilienSchwellenmärkte 0.00% 0.09% -0.09%
    AnderAndere 0.00% 0.47% -0.47%
    PanamaSchwellenmärkte 0.00% 0.00% 0.00%
    PeruSchwellenmärkte 0.00% 0.02% -0.02%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Micron Technology Inc 9.84296% Information Technology US EUR 152'608'680.90 132'210
    Flex Ltd 5.43352% Information Technology US EUR 84'243'175.65 519'795
    Xometry Inc 4.45548% Industrials US EUR 69'079'364.00 715'700
    Eli Lilly & Co 3.87756% Health Care US EUR 60'119'029.89 50'123
    Intel Corp 3.19780% Information Technology US EUR 49'579'820.40 355'080
    KLA Corp 2.41650% Information Technology US EUR 37'466'347.80 124'180
    Nextpower Inc 2.40349% Industrials US EUR 37'264'490.06 312'779
    Alphabet Inc 2.19663% Communication Services US EUR 34'057'361.00 95'300
    indie Semiconductor Inc 1.94441% Information Technology US EUR 30'146'793.92 6'714'208
    Jabil Inc 1.92935% Information Technology US EUR 29'913'248.00 77'600

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 2'719.78
    Veränderung
    EUR-1.54-0.06%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 2'800.16
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 1'750.52
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 1'049.64
    Veränderung
    +37.49%
    Per 16. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    04. Dez. 2006

    Daten NAV (EUR)
    14. Aug. 2026 EUR 2'719.7796
    13. Aug. 2026 EUR 2'721.3205
    12. Aug. 2026 EUR 2'699.5588
    11. Aug. 2026 EUR 2'672.5409
    10. Aug. 2026 EUR 2'655.3144
    07. Aug. 2026 EUR 2'661.1194
    06. Aug. 2026 EUR 2'632.8422
    05. Aug. 2026 EUR 2'645.1580
    04. Aug. 2026 EUR 2'658.6493
    03. Aug. 2026 EUR 2'572.5640

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    0.46%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANGUOE
    • Citi:HRG4
    • ISIN:IE00B03HCV24
    • MEX ID:VIUSOP
    • SEDOL:B03HCV2

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.