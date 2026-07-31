Japan Stock Index Fund - EUR Acc (VANSTKE)

Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|168
|168
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|58.9 B
|58.9 B
|31. Juli 2026
|17.0 x
|17.0 x
|31. Juli 2026
|1.9 x
|1.9 x
|31. Juli 2026
|10.7%
|10.7%
|31. Juli 2026
|17.5%
|17.5%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-28.4%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Japan
|Pacific
|100.00%
|100.00%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
|4.59679%
|Financials
|JP
|EUR 214'984'298.89
|11'028'937
|Toyota Motor Corp
|3.50314%
|Consumer Discretionary
|JP
|EUR 163'836'163.09
|9'786'170
|Tokyo Electron Ltd
|2.99666%
|Information Technology
|JP
|EUR 140'148'792.01
|462'608
|Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
|2.98604%
|Financials
|JP
|EUR 139'652'196.06
|3'754'589
|Advantest Corp
|2.86696%
|Information Technology
|JP
|EUR 134'082'928.05
|755'800
|Hitachi Ltd
|2.80709%
|Industrials
|JP
|EUR 131'282'894.25
|4'566'270
|Sony Group Corp
|2.66645%
|Consumer Discretionary
|JP
|EUR 124'705'391.87
|6'032'630
|SoftBank Group Corp
|2.35354%
|Communication Services
|JP
|EUR 110'071'381.64
|3'833'588
|Mizuho Financial Group Inc
|2.32819%
|Financials
|JP
|EUR 108'885'768.01
|2'442'448
|Recruit Holdings Co Ltd
|2.00447%
|Industrials
|JP
|EUR 93'745'720.97
|1'368'436
-
Auflegungsdatum
29. März 2006
|Daten
|NAV (EUR)
|14. Aug. 2026
|EUR 398.7185
|13. Aug. 2026
|EUR 397.4637
|12. Aug. 2026
|EUR 393.7538
|11. Aug. 2026
|EUR 389.8183
|10. Aug. 2026
|EUR 390.2326
|07. Aug. 2026
|EUR 389.5160
|06. Aug. 2026
|EUR 387.4043
|05. Aug. 2026
|EUR 388.6661
|04. Aug. 2026
|EUR 380.6446
|03. Aug. 2026
|EUR 383.1717
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
1.75%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR