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    • Global Government Bond UCITS ETF

    Global Government Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating (VGGX)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Anleihen

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in ein Portfolio von Staatsanleihen in Lokalwährung (einschließlich kündbarer Anleihen) aus Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt), das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht.
    • Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
    • In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder dem Index insgesamt sehr ähnlich sind.
    • Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Es werden Währungssicherungstechniken eingesetzt, um die Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen zu minimieren, wenn der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf andere Währungen als die Notierungswährung lauten. Diese Risiken lassen sich damit aber nicht vollständig eliminieren. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, in der solche Techniken verwendet werden, wird die Performance dieser Anteilsklasse mit der währungsgesicherten Version des Index verglichen (siehe „Wertentwicklung“).
    • Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
    • Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    25. März 2025
    Notierungsdatum
    27. März 2025
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    H38855CH
    Dividend schedule
    Vergleichsindex
    Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in CHF
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Global Fixed Income Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 955 1'396 30. Juni 2026
    4.1% 4.0% 31. Juli 2026
    3.0% 2.9% 31. Juli 2026
    8.6 Jahre 8.5 Jahre 31. Juli 2026
    AA AA 31. Juli 2026
    6.5 Jahre 6.5 Jahre 31. Juli 2026
    Baranlagen -1.1% 30. Juni 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 48.82% 47.52% 1.30%
    JapanPacific 9.59% 9.56% 0.03%
    FrankreichEuropa 7.36% 7.46% -0.10%
    ItalienEuropa 6.98% 6.90% 0.08%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 6.03% 6.11% -0.08%
    DeutschlandEuropa 5.91% 5.99% -0.08%
    SpanienEuropa 4.51% 4.42% 0.09%
    KanadaNordamerika 2.16% 2.13% 0.03%
    AustralienPacific 1.68% 1.68% 0.00%
    BelgienEuropa 1.61% 1.53% 0.08%
    NiederlandeEuropa 1.23% 1.30% -0.07%
    ÖsterreichEuropa 1.12% 1.11% 0.01%
    PortugalEuropa 0.66% 0.60% 0.06%
    FinnlandEuropa 0.55% 0.55% 0.00%
    SingapurPacific 0.43% 0.43% 0.00%

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    United States Treasury Note/Bond 0.73703% CHF 1'312'022.81 1'377'000 1.13% 29. Feb. 2028
    French Republic Government Bond OAT 0.64829% CHF 1'154'059.10 1'150'000 0.00% 25. Nov. 2030
    Spain Government Bond 0.60731% CHF 1'081'112.84 940'000 3.10% 30. Juli 2031
    French Republic Government Bond OAT 0.53643% CHF 954'920.66 840'000 2.40% 24. Sept. 2028
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.53203% CHF 947'096.12 820'000 3.45% 15. Juli 2031
    United States Treasury Note/Bond 0.51127% CHF 910'136.72 1'050'000 1.13% 15. Feb. 2031
    United States Treasury Note/Bond 0.49160% CHF 875'120.31 890'000 3.50% 15. Okt. 2028
    United States Treasury Note/Bond 0.47812% CHF 851'134.06 853'000 4.63% 15. Feb. 2035
    United States Treasury Note/Bond 0.46731% CHF 831'887.81 859'000 4.25% 15. Aug. 2035
    United Kingdom Gilt 0.46188% CHF 822'208.66 610'000 4.50% 07. Juni 2028

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (CHF)
    CHF 4.84
    Veränderung
    CHF-0.01-0.29%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 4.86
    Veränderung
    CHF-0.00-0.09%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    CHF 5.06
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 5.06
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    CHF 4.84
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 4.84
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    CHF 0.23
    Veränderung
    +4.47%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 0.23
    Veränderung
    +4.48%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    1'411'448
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    25. März 2025

    Notierungsdatum

    27. März 2025

    Daten NAV (CHF) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 CHF 4.8419 CHF 4.8563
    13. Aug. 2026 CHF 4.8559 CHF 4.8607
    12. Aug. 2026 CHF 4.8475 CHF 4.8545
    11. Aug. 2026 CHF 4.8495 CHF 4.8555
    10. Aug. 2026 CHF 4.8455 CHF 4.8458
    07. Aug. 2026 CHF 4.8590 CHF 4.8610
    06. Aug. 2026 CHF 4.8575 CHF 4.8570
    05. Aug. 2026 CHF 4.8668 CHF 4.8695
    04. Aug. 2026 CHF 4.8621 CHF 4.8487
    03. Aug. 2026 CHF 4.8505 CHF 4.8530

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: CHF

    Basiswährung: CHF

    Börsen: SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.