USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VUCP)

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Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Anleihen
|8'400
|11'255
|30. Juni 2026
|5.5%
|5.5%
|31. Juli 2026
|4.7%
|4.6%
|31. Juli 2026
|9.8 Jahre
|9.7 Jahre
|31. Juli 2026
|A-
|A-
|31. Juli 2026
|6.2 Jahre
|6.2 Jahre
|31. Juli 2026
|Baranlagen
|0.0%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Nordamerika
|76.97%
|76.82%
|0.15%
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|4.16%
|4.14%
|0.02%
|Kanada
|Nordamerika
|2.70%
|2.76%
|-0.06%
|Japan
|Pacific
|2.56%
|2.64%
|-0.08%
|Frankreich
|Europa
|1.82%
|1.72%
|0.10%
|Australien
|Pacific
|1.48%
|1.69%
|-0.21%
|Deutschland
|Europa
|1.45%
|1.41%
|0.04%
|Schweiz
|Europa
|0.81%
|0.74%
|0.07%
|Spanien
|Europa
|0.75%
|0.73%
|0.02%
|China
|Schwellenmärkte
|0.67%
|0.68%
|-0.01%
|Irland
|Europa
|0.61%
|0.57%
|0.04%
|Mexiko
|Schwellenmärkte
|0.60%
|0.55%
|0.05%
|Südkorea
|Pacific
|0.59%
|0.62%
|-0.03%
|Italien
|Europa
|0.58%
|0.52%
|0.06%
|Belgien
|Europa
|0.52%
|0.47%
|0.05%
Per 30. Juni 2026
|Kreditrating
|Fonds
|AAA
|0.64%
|AA
|9.52%
|A
|45.32%
|Weniger als BBB
|0.00%
|BBB
|44.52%
|Nicht bewertet
|0.01%
Per 30. Juni 2026
|Emittenten
|Fonds
|Staat
|0.03%
|Gov-Related-Provincials/Municipals
|0.24%
|Corporate-Industrials
|54.87%
|Corporate-Utilities
|9.72%
|Corporate-Financial Institutions
|35.14%
|Barmittel
|0.01%
|Sonstige
|-0.02%
Per 30. Juni 2026
|Laufzeit
|Fonds
|Unter 1 Jahr
|0.01%
|1 - 5 Jahre
|40.05%
|5 - 10 Jahre
|29.32%
|10 - 15 Jahre
|6.87%
|15 - 20 Jahre
|6.09%
|20 - 25 Jahre
|6.87%
|Über 25 Jahre
|10.79%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Marktwert
|Nennwert
|Zinsrate
|Fälligkeit
|United States Treasury Note/Bond
|0.44927%
|$ 19'902'000.79
|19'909'000
|4.25%
|31. Juli 2028
|Sopaipilla Investor LLC
|0.14096%
|$ 6'244'370.25
|6'025'000
|7.53%
|30. Nov. 2048
|Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc
|0.11405%
|$ 5'052'285.51
|5'778'000
|4.90%
|01. Feb. 2046
|Meta Platforms Inc
|0.09739%
|$ 4'314'324.42
|4'500'000
|5.25%
|15. Mai 2036
|United States Treasury Note/Bond
|0.09413%
|$ 4'169'925.00
|4'310'000
|5.00%
|15. Mai 2046
|Bank of America Corp
|0.08627%
|$ 3'821'504.63
|3'887'000
|3.42%
|20. Dez. 2028
|Carnival Corp Ltd
|0.08016%
|$ 3'550'930.06
|3'550'000
|6.13%
|15. Feb. 2033
|Wells Fargo & Co
|0.07954%
|$ 3'523'396.65
|3'471'000
|5.57%
|25. Juli 2029
|CVS Health Corp
|0.07880%
|$ 3'490'889.73
|4'130'000
|5.05%
|25. März 2048
|Deutsche Telekom International Finance BV
|0.07729%
|$ 3'424'013.55
|3'075'000
|8.25%
|15. Juni 2030
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
23. März 2016
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|$ 46.4787
|CHF 37.7450
|13. Aug. 2026
|$ 46.6221
|CHF 37.9120
|12. Aug. 2026
|$ 46.4703
|CHF 37.7600
|11. Aug. 2026
|$ 46.4404
|CHF 37.7000
|10. Aug. 2026
|$ 46.4197
|CHF 37.6210
|07. Aug. 2026
|$ 46.5960
|CHF 37.6800
|06. Aug. 2026
|$ 46.5210
|CHF 37.7600
|05. Aug. 2026
|$ 46.6692
|CHF 37.7000
|04. Aug. 2026
|$ 46.6342
|CHF 37.7120
|03. Aug. 2026
|$ 46.4348
|CHF 37.6800
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
5.14%
|Type
|Ausschüttung pro Fondsanteil
|Ex-Dividenden-Tag
|Stichtag
|Auszahlungsdatum
|Einkommen
|$ 0.1894
|16. Juli 2026
|17. Juli 2026
|29. Juli 2026
|Einkommen
|$ 0.1761
|18. Juni 2026
|19. Juni 2026
|01. Juli 2026
|Einkommen
|$ 0.2372
|21. Mai 2026
|22. Mai 2026
|03. Juni 2026
|Einkommen
|$ 0.1640
|16. Apr. 2026
|17. Apr. 2026
|29. Apr. 2026
|Einkommen
|$ 0.2104
|19. März 2026
|20. März 2026
|01. Apr. 2026
|Einkommen
|$ 0.2264
|19. Feb. 2026
|20. Feb. 2026
|04. März 2026
|Einkommen
|$ 0.1739
|15. Jan. 2026
|16. Jan. 2026
|28. Jan. 2026
|Einkommen
|$ 0.1908
|18. Dez. 2025
|19. Dez. 2025
|31. Dez. 2025
|Einkommen
|$ 0.2234
|20. Nov. 2025
|21. Nov. 2025
|03. Dez. 2025
|Einkommen
|$ 0.1919
|16. Okt. 2025
|17. Okt. 2025
|29. Okt. 2025
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.