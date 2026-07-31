EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VETY)

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- Bloomberg:VETY SW
- Citi:MZ5D
- ISIN:IE00BZ163H91
- MEX ID:VRGGHH
- Reuters:VETY.S
- SEDOL:BD97ZY1
- Börsenticker:VETY
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Anleihen
|520
|585
|30. Juni 2026
|3.4%
|3.4%
|31. Juli 2026
|2.6%
|2.6%
|31. Juli 2026
|8.5 Jahre
|8.6 Jahre
|31. Juli 2026
|A+
|A+
|31. Juli 2026
|6.8 Jahre
|6.8 Jahre
|31. Juli 2026
|Baranlagen
|0.2%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Frankreich
|Europa
|23.67%
|23.74%
|-0.07%
|Italien
|Europa
|22.05%
|21.95%
|0.10%
|Deutschland
|Europa
|19.15%
|19.08%
|0.07%
|Spanien
|Europa
|14.07%
|14.06%
|0.01%
|Belgien
|Europa
|4.95%
|4.87%
|0.08%
|Niederlande
|Europa
|4.17%
|4.14%
|0.03%
|Österreich
|Europa
|3.54%
|3.53%
|0.01%
|Portugal
|Europa
|1.99%
|1.92%
|0.07%
|Finnland
|Europa
|1.83%
|1.76%
|0.07%
|Irland
|Europa
|1.33%
|1.35%
|-0.02%
|Griechenland
|Europa
|1.09%
|1.04%
|0.05%
|Slowakei
|Europa
|0.69%
|0.78%
|-0.09%
|Slowenien
|Europa
|0.30%
|0.37%
|-0.07%
|Litauen
|Europa
|0.24%
|0.25%
|-0.01%
|Bulgarien
|Schwellenmärkte
|0.22%
|0.24%
|-0.02%
Per 30. Juni 2026
|Kreditrating
|AAA
|23.45%
|AA
|6.71%
|A
|46.33%
|BBB
|23.36%
|Nicht bewertet
|0.16%
Per 30. Juni 2026
|Emittenten
|Fonds
|Staat
|99.84%
|Barmittel
|0.16%
Per 30. Juni 2026
|Laufzeit
|Fonds
|Unter 1 Jahr
|0.16%
|1 - 5 Jahre
|41.72%
|5 - 10 Jahre
|31.99%
|10 - 15 Jahre
|10.31%
|15 - 20 Jahre
|5.36%
|20 - 25 Jahre
|4.31%
|Über 25 Jahre
|6.15%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Marktwert
|Nennwert
|Zinsrate
|Fälligkeit
|French Republic Government Bond OAT
|1.17835%
|EUR 63'369'897.73
|65'879'016
|0.75%
|25. Mai 2028
|French Republic Government Bond OAT
|0.96906%
|EUR 52'114'479.11
|52'474'000
|2.75%
|25. Feb. 2029
|French Republic Government Bond OAT
|0.95721%
|EUR 51'477'421.28
|52'159'498
|2.75%
|25. Feb. 2030
|French Republic Government Bond OAT
|0.91564%
|EUR 49'241'802.56
|52'804'000
|0.50%
|25. Mai 2029
|French Republic Government Bond OAT
|0.90212%
|EUR 48'514'750.32
|52'941'575
|2.00%
|25. Nov. 2032
|French Republic Government Bond OAT
|0.88032%
|EUR 47'341'998.76
|54'277'754
|0.00%
|25. Nov. 2030
|French Republic Government Bond OAT
|0.87135%
|EUR 46'859'647.08
|56'045'000
|1.25%
|25. Mai 2034
|French Republic Government Bond OAT
|0.80785%
|EUR 43'444'646.83
|51'762'008
|0.00%
|25. Nov. 2031
|Spain Government Bond
|0.80123%
|EUR 43'088'957.22
|43'501'000
|2.70%
|31. Jan. 2030
|French Republic Government Bond OAT
|0.77627%
|EUR 41'746'445.74
|42'251'000
|2.40%
|24. Sept. 2028
-
Auflegungsdatum
24. Feb. 2016
Notierungsdatum
23. März 2016
|Daten
|NAV (EUR)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|EUR 21.7678
|CHF 20.4700
|13. Aug. 2026
|EUR 21.8591
|CHF 20.4930
|12. Aug. 2026
|EUR 21.8212
|CHF 20.4700
|11. Aug. 2026
|EUR 21.8307
|CHF 20.4470
|10. Aug. 2026
|EUR 21.8021
|CHF 20.3710
|07. Aug. 2026
|EUR 21.8698
|CHF 20.4360
|06. Aug. 2026
|EUR 21.8753
|CHF 20.4630
|05. Aug. 2026
|EUR 21.8973
|CHF 20.4140
|04. Aug. 2026
|EUR 21.8806
|CHF 20.4100
|03. Aug. 2026
|EUR 21.8282
|CHF 20.3790
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
2.89%
|Type
|Ausschüttung pro Fondsanteil
|Ex-Dividenden-Tag
|Stichtag
|Auszahlungsdatum
|Einkommen
|EUR 0.0495
|16. Juli 2026
|17. Juli 2026
|29. Juli 2026
|Einkommen
|EUR 0.0498
|18. Juni 2026
|19. Juni 2026
|01. Juli 2026
|Einkommen
|EUR 0.0624
|21. Mai 2026
|22. Mai 2026
|03. Juni 2026
|Einkommen
|EUR 0.0458
|16. Apr. 2026
|17. Apr. 2026
|29. Apr. 2026
|Einkommen
|EUR 0.0519
|19. März 2026
|20. März 2026
|01. Apr. 2026
|Einkommen
|EUR 0.0605
|19. Feb. 2026
|20. Feb. 2026
|04. März 2026
|Einkommen
|EUR 0.0478
|15. Jan. 2026
|16. Jan. 2026
|28. Jan. 2026
|Einkommen
|EUR 0.0487
|18. Dez. 2025
|19. Dez. 2025
|31. Dez. 2025
|Einkommen
|EUR 0.0587
|20. Nov. 2025
|21. Nov. 2025
|03. Dez. 2025
|Einkommen
|EUR 0.0493
|16. Okt. 2025
|17. Okt. 2025
|29. Okt. 2025
Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN
Basiswährung: EUR
Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.