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    • EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

    EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VETY)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Anleihen

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
    • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen-Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden.
    • Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
    • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    24. Feb. 2016
    Notierungsdatum
    25. Feb. 2016
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    I02004EU
    Dividend schedule
    Monatlich
    Vergleichsindex
    Bloomberg Euro Aggregate: Treasury Index
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Bond Index Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 520 585 30. Juni 2026
    3.4% 3.4% 31. Juli 2026
    2.6% 2.6% 31. Juli 2026
    8.5 Jahre 8.6 Jahre 31. Juli 2026
    A+ A+ 31. Juli 2026
    6.8 Jahre 6.8 Jahre 31. Juli 2026
    Baranlagen 0.2% 30. Juni 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 23.67% 23.74% -0.07%
    ItalienEuropa 22.05% 21.95% 0.10%
    DeutschlandEuropa 19.15% 19.08% 0.07%
    SpanienEuropa 14.07% 14.06% 0.01%
    BelgienEuropa 4.95% 4.87% 0.08%
    NiederlandeEuropa 4.17% 4.14% 0.03%
    ÖsterreichEuropa 3.54% 3.53% 0.01%
    PortugalEuropa 1.99% 1.92% 0.07%
    FinnlandEuropa 1.83% 1.76% 0.07%
    IrlandEuropa 1.33% 1.35% -0.02%
    GriechenlandEuropa 1.09% 1.04% 0.05%
    SlowakeiEuropa 0.69% 0.78% -0.09%
    SlowenienEuropa 0.30% 0.37% -0.07%
    LitauenEuropa 0.24% 0.25% -0.01%
    BulgarienSchwellenmärkte 0.22% 0.24% -0.02%

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 30. Juni 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    French Republic Government Bond OAT 1.17835% EUR 63'369'897.73 65'879'016 0.75% 25. Mai 2028
    French Republic Government Bond OAT 0.96906% EUR 52'114'479.11 52'474'000 2.75% 25. Feb. 2029
    French Republic Government Bond OAT 0.95721% EUR 51'477'421.28 52'159'498 2.75% 25. Feb. 2030
    French Republic Government Bond OAT 0.91564% EUR 49'241'802.56 52'804'000 0.50% 25. Mai 2029
    French Republic Government Bond OAT 0.90212% EUR 48'514'750.32 52'941'575 2.00% 25. Nov. 2032
    French Republic Government Bond OAT 0.88032% EUR 47'341'998.76 54'277'754 0.00% 25. Nov. 2030
    French Republic Government Bond OAT 0.87135% EUR 46'859'647.08 56'045'000 1.25% 25. Mai 2034
    French Republic Government Bond OAT 0.80785% EUR 43'444'646.83 51'762'008 0.00% 25. Nov. 2031
    Spain Government Bond 0.80123% EUR 43'088'957.22 43'501'000 2.70% 31. Jan. 2030
    French Republic Government Bond OAT 0.77627% EUR 41'746'445.74 42'251'000 2.40% 24. Sept. 2028

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 21.77
    Veränderung
    EUR-0.09-0.42%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 20.47
    Veränderung
    CHF-0.02-0.11%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 22.61
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 21.03
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 21.69
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 19.92
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 0.92
    Veränderung
    +4.09%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 1.11
    Veränderung
    +5.29%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    64'119'961
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    24. Feb. 2016

    Notierungsdatum

    23. März 2016

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 EUR 21.7678 CHF 20.4700
    13. Aug. 2026 EUR 21.8591 CHF 20.4930
    12. Aug. 2026 EUR 21.8212 CHF 20.4700
    11. Aug. 2026 EUR 21.8307 CHF 20.4470
    10. Aug. 2026 EUR 21.8021 CHF 20.3710
    07. Aug. 2026 EUR 21.8698 CHF 20.4360
    06. Aug. 2026 EUR 21.8753 CHF 20.4630
    05. Aug. 2026 EUR 21.8973 CHF 20.4140
    04. Aug. 2026 EUR 21.8806 CHF 20.4100
    03. Aug. 2026 EUR 21.8282 CHF 20.3790

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Monatlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    2.89%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen EUR 0.0495 16. Juli 2026 17. Juli 2026 29. Juli 2026
    Einkommen EUR 0.0498 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen EUR 0.0624 21. Mai 2026 22. Mai 2026 03. Juni 2026
    Einkommen EUR 0.0458 16. Apr. 2026 17. Apr. 2026 29. Apr. 2026
    Einkommen EUR 0.0519 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen EUR 0.0605 19. Feb. 2026 20. Feb. 2026 04. März 2026
    Einkommen EUR 0.0478 15. Jan. 2026 16. Jan. 2026 28. Jan. 2026
    Einkommen EUR 0.0487 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen EUR 0.0587 20. Nov. 2025 21. Nov. 2025 03. Dez. 2025
    Einkommen EUR 0.0493 16. Okt. 2025 17. Okt. 2025 29. Okt. 2025

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN

    Basiswährung: EUR

    Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.