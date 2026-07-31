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    • ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF

    ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3MA)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE Emerging All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten auf der ganzen Welt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE Emerging All Cap Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die von Vanguard unabhängig sind.
    • Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. Okt. 2022
    Notierungsdatum
    13. Okt. 2022
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    FGCEACN
    Vergleichsindex
    FTSE Emerging All Cap Choice Index
    Dividend schedule
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'825 3'913 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 36.7 B 36.7 B 31. Juli 2026
    16.8 x 16.8 x 31. Juli 2026
    2.6 x 2.6 x 31. Juli 2026
    16.9% 16.9% 31. Juli 2026
    16.2% 16.2% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -40.5% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    TaiwanSchwellenmärkte 40.19% 40.18% 0.01%
    ChinaSchwellenmärkte 23.87% 23.92% -0.05%
    IndienSchwellenmärkte 13.78% 13.78% 0.00%
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3.76% 3.76% 0.00%
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 2.91% 2.90% 0.01%
    BrasilienSchwellenmärkte 2.73% 2.71% 0.02%
    MexikoSchwellenmärkte 2.12% 2.13% -0.01%
    MalaysiaSchwellenmärkte 1.62% 1.63% -0.01%
    ThailandSchwellenmärkte 1.55% 1.56% -0.01%
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1.53% 1.53% 0.00%
    TürkeiSchwellenmärkte 0.88% 0.89% -0.01%
    KuwaitSchwellenmärkte 0.87% 0.85% 0.02%
    IndonesienSchwellenmärkte 0.70% 0.66% 0.04%
    ChileSchwellenmärkte 0.69% 0.68% 0.01%
    GriechenlandEuropa 0.66% 0.66% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 18.96827% Technology TW $ 25'916'038.55 345'394
    Alibaba Group Holding Ltd 2.83792% Consumer Discretionary HK $ 3'877'400.53 259'872
    MediaTek Inc 1.70662% Technology TW $ 2'331'720.97 21'198
    China Construction Bank Corp 1.07971% Financials HK $ 1'475'191.45 1'256'011
    Delta Electronics Inc 1.02017% Industrials TW $ 1'393'840.16 27'468
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.98329% Technology TW $ 1'343'456.33 173'330
    HDFC Bank Ltd 0.92989% Financials IN $ 1'270'494.58 162'032
    ICICI Bank Ltd 0.83003% Financials IN $ 1'134'058.52 75'384
    Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.79187% Financials HK $ 1'081'919.43 1'129'691
    PDD Holdings Inc 0.70963% Technology US $ 969'554.88 10'948

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 9.55
    Veränderung
    $-0.03-0.34%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 7.75
    Veränderung
    CHF-0.06-0.74%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 9.73
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 7.87
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 7.70
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 6.19
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 2.03
    Veränderung
    +20.89%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 1.68
    Veränderung
    +21.30%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    12'143'729
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    11. Okt. 2022

    Notierungsdatum

    13. Okt. 2022

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 9.5511 CHF 7.7515
    13. Aug. 2026 $ 9.5839 CHF 7.8090
    12. Aug. 2026 $ 9.5625 CHF 7.7920
    11. Aug. 2026 $ 9.5243 CHF 7.7525
    10. Aug. 2026 $ 9.5689 CHF 7.7500
    07. Aug. 2026 $ 9.4774 CHF 7.7370
    06. Aug. 2026 $ 9.4774 CHF 7.7240
    05. Aug. 2026 $ 9.5247 CHF 7.6975
    04. Aug. 2026 $ 9.3581 CHF 7.5640
    03. Aug. 2026 $ 9.3561 CHF 7.5340

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: CHF, EUR, GBP, USD

    Basiswährung: USD

    Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.