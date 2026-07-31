ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3PA)

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|1'971
|1'964
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|56.9 B
|56.9 B
|31. Juli 2026
|14.9 x
|14.9 x
|31. Juli 2026
|1.9 x
|1.9 x
|31. Juli 2026
|11.0%
|11.0%
|31. Juli 2026
|17.9%
|17.9%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-14.5%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Japan
|Pacific
|52.12%
|52.15%
|-0.03%
|Südkorea
|Pacific
|27.82%
|27.80%
|0.02%
|Australien
|Pacific
|12.46%
|12.45%
|0.01%
|Hongkong
|Pacific
|3.67%
|3.68%
|-0.01%
|Singapur
|Pacific
|3.40%
|3.39%
|0.01%
|Neuseeland
|Pacific
|0.53%
|0.53%
|0.00%
|Ander
|Andere
|0.00%
|—
|—
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Samsung Electronics Co Ltd
|8.35563%
|Telecommunications
|KR
|$ 36'933'199.48
|200'593
|SK hynix Inc
|6.56768%
|Technology
|KR
|$ 29'030'187.28
|24'091
|Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
|2.39783%
|Financials
|JP
|$ 10'598'799.77
|472'583
|Commonwealth Bank of Australia
|2.04634%
|Financials
|AU
|$ 9'045'130.67
|72'542
|Toyota Motor Corp
|2.02352%
|Consumer Discretionary
|JP
|$ 8'944'275.39
|464'347
|Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
|1.52173%
|Financials
|JP
|$ 6'726'270.69
|157'175
|Tokyo Electron Ltd
|1.50555%
|Technology
|JP
|$ 6'654'771.55
|19'092
|Advantest Corp
|1.45488%
|Technology
|JP
|$ 6'430'805.46
|31'506
|Sony Group Corp
|1.38209%
|Consumer Discretionary
|JP
|$ 6'109'074.95
|256'857
|SoftBank Group Corp
|1.22078%
|Telecommunications
|JP
|$ 5'396'038.18
|163'343
-
Auflegungsdatum
11. Okt. 2022
Notierungsdatum
13. Okt. 2022
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|$ 11.2467
|CHF 9.1320
|13. Aug. 2026
|$ 11.1390
|CHF 9.0140
|12. Aug. 2026
|$ 10.9740
|CHF 9.0310
|11. Aug. 2026
|$ 10.8126
|CHF 8.8500
|10. Aug. 2026
|$ 10.7877
|CHF 8.7260
|07. Aug. 2026
|$ 10.7655
|CHF 8.8030
|06. Aug. 2026
|$ 10.7442
|CHF 8.7770
|05. Aug. 2026
|$ 10.9259
|CHF 8.8600
|04. Aug. 2026
|$ 10.6442
|CHF 8.7180
|03. Aug. 2026
|$ 10.6255
|CHF 8.5450
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: CHF, EUR, GBP, USD
Basiswährung: USD
Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.