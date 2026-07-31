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    • ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF

    ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF - (USD) Accumulating (V3PA)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch den physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten der Asien-Pazifik-Region, einschließlich Japan. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die von Vanguard unabhängig sind.
    • Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. Okt. 2022
    Notierungsdatum
    13. Okt. 2022
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    FDAPACN
    Vergleichsindex
    FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index
    Dividend schedule
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'971 1'964 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 56.9 B 56.9 B 31. Juli 2026
    14.9 x 14.9 x 31. Juli 2026
    1.9 x 1.9 x 31. Juli 2026
    11.0% 11.0% 31. Juli 2026
    17.9% 17.9% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -14.5% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 52.12% 52.15% -0.03%
    SüdkoreaPacific 27.82% 27.80% 0.02%
    AustralienPacific 12.46% 12.45% 0.01%
    HongkongPacific 3.67% 3.68% -0.01%
    SingapurPacific 3.40% 3.39% 0.01%
    NeuseelandPacific 0.53% 0.53% 0.00%
    AnderAndere 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Samsung Electronics Co Ltd 8.35563% Telecommunications KR $ 36'933'199.48 200'593
    SK hynix Inc 6.56768% Technology KR $ 29'030'187.28 24'091
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.39783% Financials JP $ 10'598'799.77 472'583
    Commonwealth Bank of Australia 2.04634% Financials AU $ 9'045'130.67 72'542
    Toyota Motor Corp 2.02352% Consumer Discretionary JP $ 8'944'275.39 464'347
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.52173% Financials JP $ 6'726'270.69 157'175
    Tokyo Electron Ltd 1.50555% Technology JP $ 6'654'771.55 19'092
    Advantest Corp 1.45488% Technology JP $ 6'430'805.46 31'506
    Sony Group Corp 1.38209% Consumer Discretionary JP $ 6'109'074.95 256'857
    SoftBank Group Corp 1.22078% Telecommunications JP $ 5'396'038.18 163'343

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 11.25
    Veränderung
    +$ 0.110.97%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 9.13
    Veränderung
    +CHF 0.121.31%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 11.69
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 9.60
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 7.80
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 6.29
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 3.89
    Veränderung
    +33.26%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 3.31
    Veränderung
    +34.50%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    35'072'886
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    11. Okt. 2022

    Notierungsdatum

    13. Okt. 2022

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 11.2467 CHF 9.1320
    13. Aug. 2026 $ 11.1390 CHF 9.0140
    12. Aug. 2026 $ 10.9740 CHF 9.0310
    11. Aug. 2026 $ 10.8126 CHF 8.8500
    10. Aug. 2026 $ 10.7877 CHF 8.7260
    07. Aug. 2026 $ 10.7655 CHF 8.8030
    06. Aug. 2026 $ 10.7442 CHF 8.7770
    05. Aug. 2026 $ 10.9259 CHF 8.8600
    04. Aug. 2026 $ 10.6442 CHF 8.7180
    03. Aug. 2026 $ 10.6255 CHF 8.5450

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: CHF, EUR, GBP, USD

    Basiswährung: USD

    Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.