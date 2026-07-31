ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF - (EUR) Accumulating (V3EA)

- Ticker iNav Bloomberg:IV3EACHF
- Bloomberg:V3EA SW
- ISIN:IE000QUOSE01
- MEX ID:VRAACF
- Reuters:V3EA.S
- SEDOL:BPNZVG9
- Börsenticker:V3EA
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|968
|954
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|58.3 B
|58.3 B
|31. Juli 2026
|16.8 x
|16.9 x
|31. Juli 2026
|2.3 x
|2.3 x
|31. Juli 2026
|14.1%
|14.1%
|31. Juli 2026
|10.3%
|10.3%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-10.9%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Vereinigtes Königreich
|Europa
|18.19%
|18.20%
|-0.01%
|Schweiz
|Europa
|16.72%
|16.71%
|0.01%
|Deutschland
|Europa
|14.12%
|14.12%
|0.00%
|Niederlande
|Europa
|11.56%
|11.57%
|-0.01%
|Frankreich
|Europa
|9.23%
|9.23%
|0.00%
|Schweden
|Europa
|6.96%
|6.97%
|-0.01%
|Spanien
|Europa
|5.80%
|5.80%
|0.00%
|Italien
|Europa
|5.73%
|5.73%
|0.00%
|Dänemark
|Europa
|3.60%
|3.59%
|0.01%
|Belgien
|Europa
|2.03%
|2.04%
|-0.01%
|Finnland
|Europa
|1.99%
|1.99%
|0.00%
|Norwegen
|Europa
|1.16%
|1.16%
|0.00%
|Polen
|Europa
|1.04%
|1.04%
|0.00%
|Österreich
|Europa
|0.83%
|0.83%
|0.00%
|Irland
|Europa
|0.80%
|0.80%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|ASML Holding NV
|5.57090%
|Technology
|NL
|EUR 9'087'091.20
|6'336
|Roche Holding AG
|2.68976%
|Health Care
|CH
|EUR 4'387'462.03
|11'550
|Novartis AG
|2.55388%
|Health Care
|CH
|EUR 4'165'813.60
|30'630
|Nestle SA
|2.25405%
|Consumer Staples
|CH
|EUR 3'676'748.44
|42'248
|AstraZeneca PLC
|2.23062%
|Health Care
|GB
|EUR 3'638'520.77
|24'626
|Siemens AG
|2.08751%
|Industrials
|DE
|EUR 3'405'084.55
|12'047
|Banco Santander SA
|1.79346%
|Financials
|ES
|EUR 2'925'438.77
|237'493
|Allianz SE
|1.65796%
|Financials
|DE
|EUR 2'704'422.50
|6'253
|SAP SE
|1.63357%
|Technology
|DE
|EUR 2'664'634.32
|16'899
|UBS Group AG
|1.43863%
|Financials
|CH
|EUR 2'346'654.65
|51'337
-
Auflegungsdatum
16. Aug. 2022
Notierungsdatum
18. Aug. 2022
|Daten
|NAV (EUR)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|EUR 7.9324
|CHF 7.4790
|13. Aug. 2026
|EUR 7.9493
|CHF 7.4640
|12. Aug. 2026
|EUR 7.9278
|CHF 7.4510
|11. Aug. 2026
|EUR 7.9451
|CHF 7.4750
|10. Aug. 2026
|EUR 7.9505
|CHF 7.4400
|07. Aug. 2026
|EUR 7.9570
|CHF 7.4405
|06. Aug. 2026
|EUR 7.9229
|CHF 7.4420
|05. Aug. 2026
|EUR 7.9070
|CHF 7.3800
|04. Aug. 2026
|EUR 7.8929
|CHF 7.3745
|03. Aug. 2026
|EUR 7.8223
|CHF 7.3090
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: MXN, CHF, EUR, GBP
Basiswährung: EUR
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.