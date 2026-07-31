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    • ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF

    ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF - (EUR) Accumulating (V3EA)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch den physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE Developed Europe All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Europa. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE Developed All Cap Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die von Vanguard unabhängig sind.
    • Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    16. Aug. 2022
    Notierungsdatum
    18. Aug. 2022
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    FGCDEAN
    Vergleichsindex
    FTSE Developed Europe All Cap Choice Index
    Dividend schedule
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 968 954 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 58.3 B 58.3 B 31. Juli 2026
    16.8 x 16.9 x 31. Juli 2026
    2.3 x 2.3 x 31. Juli 2026
    14.1% 14.1% 31. Juli 2026
    10.3% 10.3% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -10.9% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 18.19% 18.20% -0.01%
    SchweizEuropa 16.72% 16.71% 0.01%
    DeutschlandEuropa 14.12% 14.12% 0.00%
    NiederlandeEuropa 11.56% 11.57% -0.01%
    FrankreichEuropa 9.23% 9.23% 0.00%
    SchwedenEuropa 6.96% 6.97% -0.01%
    SpanienEuropa 5.80% 5.80% 0.00%
    ItalienEuropa 5.73% 5.73% 0.00%
    DänemarkEuropa 3.60% 3.59% 0.01%
    BelgienEuropa 2.03% 2.04% -0.01%
    FinnlandEuropa 1.99% 1.99% 0.00%
    NorwegenEuropa 1.16% 1.16% 0.00%
    PolenEuropa 1.04% 1.04% 0.00%
    ÖsterreichEuropa 0.83% 0.83% 0.00%
    IrlandEuropa 0.80% 0.80% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 5.57090% Technology NL EUR 9'087'091.20 6'336
    Roche Holding AG 2.68976% Health Care CH EUR 4'387'462.03 11'550
    Novartis AG 2.55388% Health Care CH EUR 4'165'813.60 30'630
    Nestle SA 2.25405% Consumer Staples CH EUR 3'676'748.44 42'248
    AstraZeneca PLC 2.23062% Health Care GB EUR 3'638'520.77 24'626
    Siemens AG 2.08751% Industrials DE EUR 3'405'084.55 12'047
    Banco Santander SA 1.79346% Financials ES EUR 2'925'438.77 237'493
    Allianz SE 1.65796% Financials DE EUR 2'704'422.50 6'253
    SAP SE 1.63357% Technology DE EUR 2'664'634.32 16'899
    UBS Group AG 1.43863% Financials CH EUR 2'346'654.65 51'337

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 7.93
    Veränderung
    EUR-0.02-0.21%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 7.48
    Veränderung
    +CHF 0.010.20%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 7.96
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 7.48
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 6.51
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 6.10
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 1.44
    Veränderung
    +18.13%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 1.38
    Veränderung
    +18.44%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    16'080'277
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    16. Aug. 2022

    Notierungsdatum

    18. Aug. 2022

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 EUR 7.9324 CHF 7.4790
    13. Aug. 2026 EUR 7.9493 CHF 7.4640
    12. Aug. 2026 EUR 7.9278 CHF 7.4510
    11. Aug. 2026 EUR 7.9451 CHF 7.4750
    10. Aug. 2026 EUR 7.9505 CHF 7.4400
    07. Aug. 2026 EUR 7.9570 CHF 7.4405
    06. Aug. 2026 EUR 7.9229 CHF 7.4420
    05. Aug. 2026 EUR 7.9070 CHF 7.3800
    04. Aug. 2026 EUR 7.8929 CHF 7.3745
    03. Aug. 2026 EUR 7.8223 CHF 7.3090

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: MXN, CHF, EUR, GBP

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.