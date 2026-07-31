  • Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026Index-Exposure-Analyse""
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Investment Pulse""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""
    • Germany All Cap UCITS ETF

    Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Germany All Cap Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichteter Index, der sich aus Large, Mid und Small Cap-Aktien von Unternehmen in Deutschland zusammensetzt und von der breiteren FTSE Global Equity Index-Serie abgeleitet wird.
    • Der Fonds versucht: 1. soweit möglich die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    17. Juli 2018
    Notierungsdatum
    19. Juli 2018
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    ACDEUNT
    Vergleichsindex
    FTSE Germany All Cap Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 146 143 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 64.1 B 64.1 B 31. Juli 2026
    16.7 x 16.7 x 31. Juli 2026
    1.8 x 1.8 x 31. Juli 2026
    13.4% 13.4% 31. Juli 2026
    10.1% 10.1% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit 7.2% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    DeutschlandEuropa 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Siemens AG 11.36225% Industrials DE EUR 29'502'159.05 104'377
    Allianz SE 9.02010% Financials DE EUR 23'420'740.00 54'152
    SAP SE 8.89267% Technology DE EUR 23'089'870.80 146'435
    Siemens Energy AG 6.10428% Energy DE EUR 15'849'800.00 107'500
    Deutsche Telekom AG 5.03499% Telecommunications DE EUR 13'073'383.92 488'542
    Infineon Technologies AG 4.40940% Technology DE EUR 11'449'035.50 185'650
    Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.66515% Financials DE EUR 9'516'572.80 18'224
    Deutsche Bank AG 3.00281% Financials DE EUR 7'796'816.25 244'606
    Deutsche Post AG 2.91782% Industrials DE EUR 7'576'148.16 131'166
    Rheinmetall AG 2.86174% Industrials DE EUR 7'430'520.00 6'518

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 36.56
    Veränderung
    +EUR 0.180.49%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 34.35
    Veränderung
    +CHF 0.180.53%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 36.56
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 34.35
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 31.83
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 29.06
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 4.73
    Veränderung
    +12.93%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 5.29
    Veränderung
    +15.41%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    7'253'318
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    17. Juli 2018

    Notierungsdatum

    19. Juli 2018

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 EUR 36.5608 CHF 34.3475
    13. Aug. 2026 EUR 36.3811 CHF 34.1650
    12. Aug. 2026 EUR 36.4135 CHF 34.1950
    11. Aug. 2026 EUR 36.5085 CHF 34.1400
    10. Aug. 2026 EUR 36.3974 CHF 34.0650
    07. Aug. 2026 EUR 36.4247 CHF 34.0750
    06. Aug. 2026 EUR 36.1942 CHF 33.8000
    05. Aug. 2026 EUR 36.1435 CHF 34.0350
    04. Aug. 2026 EUR 36.2741 CHF 33.8350
    03. Aug. 2026 EUR 36.0667 CHF 33.7000

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    2.21%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen EUR 0.6592 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen EUR 0.0941 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen EUR 0.0320 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen EUR 0.0000 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen EUR 0.6326 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen EUR 0.0716 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen EUR 0.0000 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen EUR 0.0034 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen EUR 0.6314 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen EUR 0.0682 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: MXN, GBP, CHF, EUR

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.