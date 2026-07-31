Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (VGER)

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- Bloomberg:VGER SW
- ISIN:IE00BG143G97
- MEX ID:VRMWB
- Reuters:VGER.S
- SEDOL:BF4Z2H6
- Börsenticker:VGER
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|146
|143
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|64.1 B
|64.1 B
|31. Juli 2026
|16.7 x
|16.7 x
|31. Juli 2026
|1.8 x
|1.8 x
|31. Juli 2026
|13.4%
|13.4%
|31. Juli 2026
|10.1%
|10.1%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|7.2%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Deutschland
|Europa
|100.00%
|100.00%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Siemens AG
|11.36225%
|Industrials
|DE
|EUR 29'502'159.05
|104'377
|Allianz SE
|9.02010%
|Financials
|DE
|EUR 23'420'740.00
|54'152
|SAP SE
|8.89267%
|Technology
|DE
|EUR 23'089'870.80
|146'435
|Siemens Energy AG
|6.10428%
|Energy
|DE
|EUR 15'849'800.00
|107'500
|Deutsche Telekom AG
|5.03499%
|Telecommunications
|DE
|EUR 13'073'383.92
|488'542
|Infineon Technologies AG
|4.40940%
|Technology
|DE
|EUR 11'449'035.50
|185'650
|Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
|3.66515%
|Financials
|DE
|EUR 9'516'572.80
|18'224
|Deutsche Bank AG
|3.00281%
|Financials
|DE
|EUR 7'796'816.25
|244'606
|Deutsche Post AG
|2.91782%
|Industrials
|DE
|EUR 7'576'148.16
|131'166
|Rheinmetall AG
|2.86174%
|Industrials
|DE
|EUR 7'430'520.00
|6'518
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Auflegungsdatum
17. Juli 2018
Notierungsdatum
19. Juli 2018
|Daten
|NAV (EUR)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|EUR 36.5608
|CHF 34.3475
|13. Aug. 2026
|EUR 36.3811
|CHF 34.1650
|12. Aug. 2026
|EUR 36.4135
|CHF 34.1950
|11. Aug. 2026
|EUR 36.5085
|CHF 34.1400
|10. Aug. 2026
|EUR 36.3974
|CHF 34.0650
|07. Aug. 2026
|EUR 36.4247
|CHF 34.0750
|06. Aug. 2026
|EUR 36.1942
|CHF 33.8000
|05. Aug. 2026
|EUR 36.1435
|CHF 34.0350
|04. Aug. 2026
|EUR 36.2741
|CHF 33.8350
|03. Aug. 2026
|EUR 36.0667
|CHF 33.7000
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
2.21%
|Type
|Ausschüttung pro Fondsanteil
|Ex-Dividenden-Tag
|Stichtag
|Auszahlungsdatum
|Einkommen
|EUR 0.6592
|18. Juni 2026
|19. Juni 2026
|01. Juli 2026
|Einkommen
|EUR 0.0941
|19. März 2026
|20. März 2026
|01. Apr. 2026
|Einkommen
|EUR 0.0320
|18. Dez. 2025
|19. Dez. 2025
|31. Dez. 2025
|Einkommen
|EUR 0.0000
|18. Sept. 2025
|19. Sept. 2025
|01. Okt. 2025
|Einkommen
|EUR 0.6326
|19. Juni 2025
|20. Juni 2025
|02. Juli 2025
|Einkommen
|EUR 0.0716
|20. März 2025
|21. März 2025
|02. Apr. 2025
|Einkommen
|EUR 0.0000
|12. Dez. 2024
|13. Dez. 2024
|27. Dez. 2024
|Einkommen
|EUR 0.0034
|12. Sept. 2024
|13. Sept. 2024
|25. Sept. 2024
|Einkommen
|EUR 0.6314
|13. Juni 2024
|14. Juni 2024
|26. Juni 2024
|Einkommen
|EUR 0.0682
|14. März 2024
|15. März 2024
|27. März 2024
Währungen: MXN, GBP, CHF, EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Bolsa Mexicana De Valores, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse