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    • FTSE Developed Europe UCITS ETF

    FTSE Developed Europe UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VWCG)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juli 2019
    Notierungsdatum
    25. Juli 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT06E
    Vergleichsindex
    FTSE Developed Europe Index
    Dividend schedule
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 515 495 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 87.0 B 87.0 B 31. Juli 2026
    17.4 x 17.5 x 31. Juli 2026
    2.5 x 2.5 x 31. Juli 2026
    13.9% 13.9% 31. Juli 2026
    10.5% 10.5% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -16.5% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 22.47% 22.46% 0.01%
    SchweizEuropa 14.65% 14.65% 0.00%
    FrankreichEuropa 14.58% 14.58% 0.00%
    DeutschlandEuropa 13.14% 13.13% 0.01%
    NiederlandeEuropa 9.04% 9.04% 0.00%
    SpanienEuropa 6.11% 6.14% -0.03%
    ItalienEuropa 5.72% 5.72% 0.00%
    SchwedenEuropa 4.98% 4.98% 0.00%
    DänemarkEuropa 2.52% 2.52% 0.00%
    FinnlandEuropa 1.85% 1.84% 0.01%
    BelgienEuropa 1.84% 1.84% 0.00%
    NorwegenEuropa 0.91% 0.91% 0.00%
    PolenEuropa 0.74% 0.74% 0.00%
    ÖsterreichEuropa 0.59% 0.59% 0.00%
    IrlandEuropa 0.56% 0.56% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 4.26058% Technology NL EUR 329'336'780.20 229'631
    HSBC Holdings PLC 2.43374% Financials GB EUR 188'124'392.68 10'205'400
    Roche Holding AG 2.05648% Health Care CH EUR 158'962'877.58 418'470
    Novartis AG 1.95559% Health Care CH EUR 151'164'495.77 1'111'468
    Nestle SA 1.72376% Consumer Staples CH EUR 133'244'535.07 1'531'058
    Shell PLC 1.71091% Energy GB EUR 132'251'091.08 3'341'752
    AstraZeneca PLC 1.70501% Health Care GB EUR 131'794'946.72 892'006
    Siemens AG 1.59589% Industrials DE EUR 123'360'331.30 436'442
    Banco Santander SA 1.37238% Financials ES EUR 106'082'997.86 8'612'031
    Allianz SE 1.26583% Financials DE EUR 97'847'070.00 226'236

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 61.11
    Veränderung
    EUR-0.13-0.20%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 57.59
    Veränderung
    +CHF 0.060.10%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 61.34
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 57.59
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 49.09
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 46.13
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 12.25
    Veränderung
    +19.97%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 11.46
    Veränderung
    +19.90%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    48'182'923
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juli 2019

    Notierungsdatum

    16. Sept. 2021

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 EUR 61.1140 CHF 57.5900
    13. Aug. 2026 EUR 61.2392 CHF 57.5300
    12. Aug. 2026 EUR 61.2227 CHF 57.4400
    11. Aug. 2026 EUR 61.3404 CHF 57.5400
    10. Aug. 2026 EUR 61.3390 CHF 57.4100
    07. Aug. 2026 EUR 61.3199 CHF 57.5000
    06. Aug. 2026 EUR 61.1303 CHF 57.3700
    05. Aug. 2026 EUR 61.0015 CHF 57.0800
    04. Aug. 2026 EUR 60.9620 CHF 56.9900
    03. Aug. 2026 EUR 60.5139 CHF 56.6000

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, GBP, USD, CHF

    Basiswährung: EUR

    Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.