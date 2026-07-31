  • Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026Index-Exposure-Analyse""
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Investment Pulse""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""
    • FTSE North America UCITS ETF

    FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
    • Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juli 2019
    Notierungsdatum
    25. Juli 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT14U
    Vergleichsindex
    FTSE North America Index
    Dividend schedule
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 588 587 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 376.3 B 376.3 B 31. Juli 2026
    24.9 x 24.9 x 31. Juli 2026
    5.1 x 5.1 x 31. Juli 2026
    28.2% 28.2% 31. Juli 2026
    23.0% 23.0% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -13.9% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 95.46% 95.52% -0.06%
    KanadaNordamerika 4.48% 4.48% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 0.07%
    AnderAndere 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 6.85527% Technology US $ 452'062'902.50 2'251'870
    Apple Inc 6.53798% Technology US $ 431'139'817.71 1'395'681
    Microsoft Corp 5.05410% Technology US $ 333'286'960.16 717'178
    Amazon.com Inc 3.85656% Consumer Discretionary US $ 254'316'745.72 936'434
    Alphabet Inc 3.03981% Technology US $ 200'457'029.88 562'876
    Broadcom Inc 2.65100% Technology US $ 174'817'083.84 449'078
    Alphabet Inc 2.48017% Technology US $ 163'551'843.70 458'578
    Meta Platforms Inc 1.79132% Technology US $ 118'126'624.77 212'187
    JPMorgan Chase & Co 1.37691% Financials US $ 90'798'757.95 258'105
    Berkshire Hathaway Inc 1.36510% Financials US $ 90'020'297.66 175'979

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 196.42
    Veränderung
    $-0.28-0.14%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 159.64
    Veränderung
    +CHF 0.620.39%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 196.70
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 159.64
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 159.08
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 128.36
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 37.62
    Veränderung
    +19.13%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 31.28
    Veränderung
    +19.59%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    16'917'036
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juli 2019

    Notierungsdatum

    16. Sept. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 196.4238 CHF 159.6400
    13. Aug. 2026 $ 196.7044 CHF 159.0200
    12. Aug. 2026 $ 195.4021 CHF 158.5400
    11. Aug. 2026 $ 194.8798 CHF 158.5800
    10. Aug. 2026 $ 195.4617 CHF 158.3400
    07. Aug. 2026 $ 195.4482 CHF 157.4600
    06. Aug. 2026 $ 194.1021 CHF 157.9000
    05. Aug. 2026 $ 194.4031 CHF 157.4800
    04. Aug. 2026 $ 194.6861 CHF 155.6800
    03. Aug. 2026 $ 191.3077 CHF 153.9600

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Ausschüttungsrendite

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.