FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VAPU)

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Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|376
|373
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|88.9 B
|88.9 B
|31. Juli 2026
|13.7 x
|13.7 x
|31. Juli 2026
|2.2 x
|2.2 x
|31. Juli 2026
|11.4%
|11.4%
|31. Juli 2026
|18.2%
|18.2%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-31.5%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Südkorea
|Pacific
|54.80%
|54.81%
|-0.01%
|Australien
|Pacific
|29.47%
|29.47%
|0.00%
|Hongkong
|Pacific
|8.31%
|8.31%
|0.00%
|Singapur
|Pacific
|6.49%
|6.50%
|-0.01%
|Neuseeland
|Pacific
|0.92%
|0.92%
|0.00%
|Ander
|Andere
|0.00%
|—
|—
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Samsung Electronics Co Ltd
|15.94458%
|Telecommunications
|KR
|$ 492'973'416.57
|2'677'456
|SK hynix Inc
|12.53019%
|Technology
|KR
|$ 387'407'373.22
|321'494
|BHP Group Ltd
|4.03962%
|Basic Materials
|AU
|$ 124'896'526.71
|2'948'543
|Commonwealth Bank of Australia
|3.90521%
|Financials
|AU
|$ 120'740'935.79
|968'343
|DBS Group Holdings Ltd
|2.19149%
|Financials
|SG
|$ 67'756'205.97
|1'175'161
|Samsung Electronics Co Ltd
|2.01304%
|Telecommunications
|KR
|$ 62'238'911.41
|464'576
|AIA Group Ltd
|1.99255%
|Financials
|HK
|$ 61'605'454.82
|6'095'714
|Westpac Banking Corp
|1.70262%
|Financials
|AU
|$ 52'641'578.00
|1'979'156
|National Australia Bank Ltd
|1.66756%
|Financials
|AU
|$ 51'557'431.91
|1'776'120
|ANZ Group Holdings Ltd
|1.48274%
|Financials
|AU
|$ 45'843'091.39
|1'749'424
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|$ 58.5714
|CHF 47.5100
|13. Aug. 2026
|$ 57.8980
|CHF 46.7250
|12. Aug. 2026
|$ 56.8437
|CHF 46.6900
|11. Aug. 2026
|$ 55.8386
|CHF 45.2850
|10. Aug. 2026
|$ 55.5218
|CHF 44.8250
|07. Aug. 2026
|$ 55.4668
|CHF 45.2950
|06. Aug. 2026
|$ 55.4201
|CHF 45.5350
|05. Aug. 2026
|$ 56.9429
|CHF 45.7500
|04. Aug. 2026
|$ 55.5613
|CHF 45.6350
|03. Aug. 2026
|$ 54.9223
|CHF 43.0900
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange