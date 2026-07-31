FTSE Japan UCITS ETF - (USD) Accumulating (VJPA)

- Ticker iNav Bloomberg:IVJPACHF
- Bloomberg:VJPA SW
- ISIN:IE00BFMXYX26
- MEX ID:VRBUBA
- Reuters:VJPA.S
- SEDOL:BJGTN04
- Börsenticker:VJPA
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|476
|475
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|43.4 B
|43.4 B
|31. Juli 2026
|16.6 x
|16.6 x
|31. Juli 2026
|1.8 x
|1.8 x
|31. Juli 2026
|10.2%
|10.2%
|31. Juli 2026
|16.8%
|16.8%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-20.4%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Japan
|Pacific
|100.00%
|100.00%
|0.00%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
|3.83409%
|Financials
|JP
|$ 193'407'019.63
|8'623'700
|Toyota Motor Corp
|3.23626%
|Consumer Discretionary
|JP
|$ 163'250'116.12
|8'475'220
|Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
|2.43327%
|Financials
|JP
|$ 122'744'008.79
|2'868'200
|Tokyo Electron Ltd
|2.41017%
|Technology
|JP
|$ 121'578'897.79
|348'800
|Advantest Corp
|2.32451%
|Technology
|JP
|$ 117'257'795.57
|574'473
|Hitachi Ltd
|2.29646%
|Industrials
|JP
|$ 115'842'574.97
|3'502'000
|Sony Group Corp
|2.20955%
|Consumer Discretionary
|JP
|$ 111'458'741.40
|4'686'300
|SoftBank Group Corp
|1.95195%
|Telecommunications
|JP
|$ 98'464'160.78
|2'980'600
|Mizuho Financial Group Inc
|1.90030%
|Financials
|JP
|$ 95'858'960.34
|1'868'880
|Recruit Holdings Co Ltd
|1.66839%
|Industrials
|JP
|$ 84'160'233.00
|1'067'762
-
Auflegungsdatum
24. Sept. 2019
Notierungsdatum
16. Sept. 2021
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|$ 50.3067
|CHF 40.7700
|13. Aug. 2026
|$ 50.0158
|CHF 41.0400
|12. Aug. 2026
|$ 49.5583
|CHF 40.7500
|11. Aug. 2026
|$ 49.0735
|CHF 40.0150
|10. Aug. 2026
|$ 49.1617
|CHF 39.8950
|07. Aug. 2026
|$ 49.1253
|CHF 40.0000
|06. Aug. 2026
|$ 48.8062
|CHF 39.8100
|05. Aug. 2026
|$ 49.0008
|CHF 39.7700
|04. Aug. 2026
|$ 47.9254
|CHF 38.8600
|03. Aug. 2026
|$ 48.1967
|CHF 38.3800
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Währungen: GBP, USD, EUR, CHF
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange