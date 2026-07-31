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    • FTSE Developed World UCITS ETF

    FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (VEVE)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

     

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    30. Sept. 2014
    Notierungsdatum
    01. Okt. 2014
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT04U
    Vergleichsindex
    FTSE Developed Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'977 1'974 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 202.4 B 202.4 B 31. Juli 2026
    21.7 x 21.7 x 31. Juli 2026
    3.7 x 3.7 x 31. Juli 2026
    19.2% 19.1% 31. Juli 2026
    20.4% 20.3% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -12.2% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 68.56% 68.61% -0.05%
    JapanPacific 6.56% 6.55% 0.01%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.51% 3.46% 0.05%
    KanadaNordamerika 3.22% 3.21% 0.01%
    SüdkoreaPacific 3.21% 3.22% -0.01%
    SchweizEuropa 2.26% 2.26% 0.00%
    FrankreichEuropa 2.25% 2.25% 0.00%
    DeutschlandEuropa 2.03% 2.02% 0.01%
    AustralienPacific 1.73% 1.73% 0.00%
    NiederlandeEuropa 1.39% 1.39% 0.00%
    SpanienEuropa 0.94% 0.95% -0.01%
    ItalienEuropa 0.88% 0.88% 0.00%
    SchwedenEuropa 0.77% 0.77% 0.00%
    HongkongPacific 0.48% 0.49% -0.01%
    DänemarkEuropa 0.39% 0.39% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 4.88562% Technology US $ 557'567'265.75 2'777'421
    Apple Inc 4.65903% Technology US $ 531'707'630.58 1'721'238
    Microsoft Corp 3.60226% Technology US $ 411'104'788.88 884'629
    Amazon.com Inc 2.74827% Consumer Discretionary US $ 313'644'211.46 1'154'887
    Alphabet Inc 2.15430% Technology US $ 245'857'550.67 690'359
    Broadcom Inc 1.88940% Technology US $ 215'626'474.08 553'911
    Alphabet Inc 1.78071% Technology US $ 203'222'379.85 569'809
    Meta Platforms Inc 1.27613% Technology US $ 145'637'562.84 261'604
    JPMorgan Chase & Co 0.98208% Financials US $ 112'078'535.05 318'595
    Micron Technology Inc 0.96793% Technology US $ 110'464'617.51 134'217

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 147.28
    Veränderung
    +$ 0.020.01%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 119.54
    Veränderung
    CHF-0.10-0.08%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 147.28
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 119.64
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 119.37
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 95.62
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 27.92
    Veränderung
    +18.96%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 24.02
    Veränderung
    +20.08%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    33'100'083
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    30. Sept. 2014

    Notierungsdatum

    06. Nov. 2014

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 147.2846 CHF 119.5400
    13. Aug. 2026 $ 147.2677 CHF 119.6400
    12. Aug. 2026 $ 146.3146 CHF 119.1000
    11. Aug. 2026 $ 145.8363 CHF 118.7600
    10. Aug. 2026 $ 146.1400 CHF 118.4000
    07. Aug. 2026 $ 146.1189 CHF 118.1600
    06. Aug. 2026 $ 145.2107 CHF 118.0600
    05. Aug. 2026 $ 145.6047 CHF 117.8200
    04. Aug. 2026 $ 145.2915 CHF 117.4800
    03. Aug. 2026 $ 143.2339 CHF 115.8200

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1.27%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.7028 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen $ 0.3655 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.3890 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.3411 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.6693 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.3657 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.3693 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.3232 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.6080 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.3180 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: GBP, USD, CHF, EUR, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.