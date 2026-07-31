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    • FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF

    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VAPX)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Asien und in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    21. Mai 2013
    Notierungsdatum
    22. Mai 2013
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT09U
    Vergleichsindex
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 376 373 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 88.9 B 88.9 B 31. Juli 2026
    13.7 x 13.7 x 31. Juli 2026
    2.2 x 2.2 x 31. Juli 2026
    11.4% 11.4% 31. Juli 2026
    18.2% 18.2% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -31.5% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    SüdkoreaPacific 54.80% 54.81% -0.01%
    AustralienPacific 29.47% 29.47% 0.00%
    HongkongPacific 8.31% 8.31% 0.00%
    SingapurPacific 6.49% 6.50% -0.01%
    NeuseelandPacific 0.92% 0.92% 0.00%
    AnderAndere 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Samsung Electronics Co Ltd 15.94458% Telecommunications KR $ 492'973'416.57 2'677'456
    SK hynix Inc 12.53019% Technology KR $ 387'407'373.22 321'494
    BHP Group Ltd 4.03962% Basic Materials AU $ 124'896'526.71 2'948'543
    Commonwealth Bank of Australia 3.90521% Financials AU $ 120'740'935.79 968'343
    DBS Group Holdings Ltd 2.19149% Financials SG $ 67'756'205.97 1'175'161
    Samsung Electronics Co Ltd 2.01304% Telecommunications KR $ 62'238'911.41 464'576
    AIA Group Ltd 1.99255% Financials HK $ 61'605'454.82 6'095'714
    Westpac Banking Corp 1.70262% Financials AU $ 52'641'578.00 1'979'156
    National Australia Bank Ltd 1.66756% Financials AU $ 51'557'431.91 1'776'120
    ANZ Group Holdings Ltd 1.48274% Financials AU $ 45'843'091.39 1'749'424

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 45.89
    Veränderung
    +$ 0.531.16%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 37.14
    Veränderung
    CHF-0.07-0.19%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 50.00
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 40.64
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 28.85
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 23.22
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 21.15
    Veränderung
    +42.30%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 17.43
    Veränderung
    +42.88%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    45'186'644
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    21. Mai 2013

    Notierungsdatum

    18. Juni 2013

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 45.8887 CHF 37.1350
    13. Aug. 2026 $ 45.3611 CHF 37.2050
    12. Aug. 2026 $ 44.5351 CHF 36.6200
    11. Aug. 2026 $ 43.7476 CHF 35.8000
    10. Aug. 2026 $ 43.4994 CHF 35.1400
    07. Aug. 2026 $ 43.4563 CHF 35.1600
    06. Aug. 2026 $ 43.4198 CHF 35.6500
    05. Aug. 2026 $ 44.6128 CHF 35.8600
    04. Aug. 2026 $ 43.5304 CHF 35.8600
    03. Aug. 2026 $ 43.0298 CHF 34.0000

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    2.00%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.2394 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen $ 0.2400 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.1392 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.2695 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.2210 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.2444 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.1626 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.2333 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.2738 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.1796 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR, CHF, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.