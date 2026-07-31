FTSE Emerging Markets UCITS ETF - (USD) Distributing (VFEM)

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- Bloomberg:VFEM SW
- ISIN:IE00B3VVMM84
- MEX ID:VIBAAE
- Reuters:VFEM.S
- SEDOL:B9F6LG8
- Börsenticker:VFEM
Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
|Fundamentaldaten
|Fonds
|Vergleichsindex
|Per
|Anzahl Aktien
|2'306
|2'290
|30. Juni 2026
|Marktkapitalisierung (Median)
|41.0 B
|41.5 B
|31. Juli 2026
|16.4 x
|16.4 x
|31. Juli 2026
|2.6 x
|2.6 x
|31. Juli 2026
|17.3%
|17.3%
|31. Juli 2026
|14.8%
|14.8%
|31. Juli 2026
|Umschlagshäufigkeit
|-20.8%
|—
|30. Juni 2026
Per 30. Juni 2026
|Land
|Region
|Fonds
|Vergleichsindex
|Varianz +/-
|Taiwan
|Schwellenmärkte
|33.78%
|33.82%
|-0.04%
|China
|Schwellenmärkte
|26.14%
|26.18%
|-0.04%
|Indien
|Schwellenmärkte
|16.02%
|15.95%
|0.07%
|Brasilien
|Schwellenmärkte
|4.22%
|4.22%
|0.00%
|Südafrika
|Schwellenmärkte
|3.72%
|3.72%
|0.00%
|Saudi-Arabien
|Schwellenmärkte
|3.20%
|3.20%
|0.00%
|Mexiko
|Schwellenmärkte
|2.24%
|2.25%
|-0.01%
|Vereinigte Arabische Emirate
|Schwellenmärkte
|1.61%
|1.61%
|0.00%
|Malaysia
|Schwellenmärkte
|1.53%
|1.53%
|0.00%
|Thailand
|Schwellenmärkte
|1.53%
|1.53%
|0.00%
|Türkei
|Schwellenmärkte
|1.03%
|1.03%
|0.00%
|Griechenland
|Europa
|0.82%
|0.82%
|0.00%
|Chile
|Schwellenmärkte
|0.69%
|0.69%
|0.00%
|Kuwait
|Schwellenmärkte
|0.65%
|0.65%
|0.00%
|Indonesien
|Schwellenmärkte
|0.64%
|0.63%
|0.01%
Per 31. Juli 2026
|Wertpapiere
|% der Assets
|Sektor
|Region
|Marktwert
|Anteile
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
|16.98565%
|Technology
|TW
|$ 1'013'424'750.15
|13'506'340
|Tencent Holdings Ltd
|3.52822%
|Technology
|HK
|$ 210'506'097.74
|3'473'705
|Alibaba Group Holding Ltd
|2.54215%
|Consumer Discretionary
|HK
|$ 151'673'783.16
|10'165'514
|MediaTek Inc
|1.50536%
|Technology
|TW
|$ 89'815'476.19
|816'525
|China Construction Bank Corp
|0.96645%
|Financials
|HK
|$ 57'661'947.70
|49'094'672
|Delta Electronics Inc
|0.91119%
|Industrials
|TW
|$ 54'364'992.73
|1'071'355
|Hon Hai Precision Industry Co Ltd
|0.88030%
|Technology
|TW
|$ 52'521'856.54
|6'776'263
|Reliance Industries Ltd
|0.85798%
|Energy
|IN
|$ 51'190'347.17
|3'734'766
|HDFC Bank Ltd
|0.83219%
|Financials
|IN
|$ 49'651'276.82
|6'332'255
|ICICI Bank Ltd
|0.74308%
|Financials
|IN
|$ 44'334'897.35
|2'947'063
-
Auflegungsdatum
22. Mai 2012
Notierungsdatum
30. Jan. 2013
|Daten
|NAV (USD)
|Marktpreis (CHF)
|14. Aug. 2026
|$ 82.6416
|CHF 67.1400
|13. Aug. 2026
|$ 82.9107
|CHF 67.6500
|12. Aug. 2026
|$ 82.9203
|CHF 67.5500
|11. Aug. 2026
|$ 82.7275
|CHF 67.2300
|10. Aug. 2026
|$ 83.2508
|CHF 67.3500
|07. Aug. 2026
|$ 82.5437
|CHF 67.3100
|06. Aug. 2026
|$ 82.4800
|CHF 67.2900
|05. Aug. 2026
|$ 82.9981
|CHF 66.9900
|04. Aug. 2026
|$ 81.7333
|CHF 66.8400
|03. Aug. 2026
|$ 81.8557
|CHF 65.9300
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026
2.08%
|Type
|Ausschüttung pro Fondsanteil
|Ex-Dividenden-Tag
|Stichtag
|Auszahlungsdatum
|Einkommen
|$ 0.5710
|18. Juni 2026
|19. Juni 2026
|01. Juli 2026
|Einkommen
|$ 0.2624
|19. März 2026
|20. März 2026
|01. Apr. 2026
|Einkommen
|$ 0.3273
|18. Dez. 2025
|19. Dez. 2025
|31. Dez. 2025
|Einkommen
|$ 0.5306
|18. Sept. 2025
|19. Sept. 2025
|01. Okt. 2025
|Einkommen
|$ 0.5803
|19. Juni 2025
|20. Juni 2025
|02. Juli 2025
|Einkommen
|$ 0.3174
|20. März 2025
|21. März 2025
|02. Apr. 2025
|Einkommen
|$ 0.1657
|12. Dez. 2024
|13. Dez. 2024
|27. Dez. 2024
|Einkommen
|$ 0.6505
|12. Sept. 2024
|13. Sept. 2024
|25. Sept. 2024
|Einkommen
|$ 0.4886
|13. Juni 2024
|14. Juni 2024
|26. Juni 2024
|Einkommen
|$ 0.1507
|14. März 2024
|15. März 2024
|27. März 2024
Währungen: USD, GBP, CHF, EUR, MXN
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.