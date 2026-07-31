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    • ESG Global All Cap UCITS ETF

    ESG Global All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (V3AL)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    Marktwert ()
    Anzahl Aktien

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des FTSE Global All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl von Wertpapieren investiert, die im Index enthalten sind.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Märkten auf der ganzen Welt abbildet. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an. Der Index basiert auf dem FTSE Global All Cap Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird, die von Vanguard unabhängig sind.
    • Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
    • Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (Kernenergie und fossile Brennstoffe (einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
    • Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
    • Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. März 2021
    Notierungsdatum
    25. März 2021
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    FGACCN
    Vergleichsindex
    FTSE Global All Cap Choice Index
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 5'565 8'281 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 168.5 B 173.9 B 31. Juli 2026
    21.0 x 21.0 x 31. Juli 2026
    3.6 x 3.6 x 31. Juli 2026
    19.0% 19.6% 31. Juli 2026
    20.8% 20.7% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -0.2% 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 63.67% 63.71% -0.04%
    JapanPacific 5.89% 5.88% 0.01%
    TaiwanSchwellenmärkte 4.21% 4.21% 0.00%
    SüdkoreaPacific 3.14% 3.13% 0.01%
    ChinaSchwellenmärkte 2.48% 2.51% -0.03%
    KanadaNordamerika 2.27% 2.25% 0.02%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 2.23% 2.18% 0.05%
    SchweizEuropa 2.01% 2.00% 0.01%
    DeutschlandEuropa 1.70% 1.69% 0.01%
    IndienSchwellenmärkte 1.42% 1.44% -0.02%
    NiederlandeEuropa 1.39% 1.38% 0.01%
    AustralienPacific 1.39% 1.40% -0.01%
    FrankreichEuropa 1.09% 1.10% -0.01%
    SchwedenEuropa 0.85% 0.83% 0.02%
    SpanienEuropa 0.70% 0.69% 0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5.05603% Technology US $ 92'611'997.50 461'330
    Apple Inc 4.82225% Technology US $ 88'329'725.40 285'940
    Microsoft Corp 3.72598% Technology US $ 68'249'243.92 146'861
    Amazon.com Inc 2.84321% Consumer Discretionary US $ 52'079'538.70 191'765
    Alphabet Inc 2.30267% Technology US $ 42'178'256.55 118'435
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.96983% Technology TW $ 36'081'619.94 480'875
    Broadcom Inc 1.95489% Technology US $ 35'807'920.80 91'985
    Alphabet Inc 1.76700% Technology US $ 32'366'344.15 90'751
    Meta Platforms Inc 1.32096% Technology US $ 24'196'286.73 43'463
    JPMorgan Chase & Co 1.01390% Financials US $ 18'571'697.68 52'792

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 8.32
    Veränderung
    $-0.01-0.08%
    Per 14. Aug. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 6.79
    Veränderung
    +CHF 0.010.09%
    Per 14. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 8.33
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 6.79
    Per 16. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 6.72
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 5.39
    Per 16. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 1.61
    Veränderung
    +19.28%
    Per 16. Aug. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 1.39
    Veränderung
    +20.54%
    Per 16. Aug. 2026
    Ausstehende Anteile
    84'675'345
    Per 31. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. März 2021

    Notierungsdatum

    13. Apr. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    14. Aug. 2026 $ 8.3202 CHF 6.7860
    13. Aug. 2026 $ 8.3268 CHF 6.7800
    12. Aug. 2026 $ 8.2655 CHF 6.7220
    11. Aug. 2026 $ 8.2347 CHF 6.7000
    10. Aug. 2026 $ 8.2599 CHF 6.6970
    07. Aug. 2026 $ 8.2620 CHF 6.6910
    06. Aug. 2026 $ 8.2084 CHF 6.6810
    05. Aug. 2026 $ 8.2377 CHF 6.6660
    04. Aug. 2026 $ 8.2004 CHF 6.5760
    03. Aug. 2026 $ 8.0879 CHF 6.5340

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1.14%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen $ 0.0375 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
    Einkommen $ 0.0167 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
    Einkommen $ 0.0188 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025
    Einkommen $ 0.0179 18. Sept. 2025 19. Sept. 2025 01. Okt. 2025
    Einkommen $ 0.0353 19. Juni 2025 20. Juni 2025 02. Juli 2025
    Einkommen $ 0.0168 20. März 2025 21. März 2025 02. Apr. 2025
    Einkommen $ 0.0170 12. Dez. 2024 13. Dez. 2024 27. Dez. 2024
    Einkommen $ 0.0189 12. Sept. 2024 13. Sept. 2024 25. Sept. 2024
    Einkommen $ 0.0298 13. Juni 2024 14. Juni 2024 26. Juni 2024
    Einkommen $ 0.0144 14. März 2024 15. März 2024 27. März 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, GBP, CHF, USD

    Basiswährung: USD

    Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.