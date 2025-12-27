Hallo, ich bin Andreas Zingg. Hallo, ich bin Mohneet Dhir und in diesem Video werden wir uns mit den Vorteilen der strategischen Asset Allokation im Multi-Asset-Investing befassen. Die erste offensichtliche Frage ist also was ist der strategische Ansatz bei der Asset Allokation?

Ich denke, zuerst einmal, strategische Asset Allokation ist essenziell für Investoren, die eine langfristige Anlageperspektive haben und sich ein spezifisches Ziel vorstellen. Aber bevor wir darauf näher eingehen, ist es wichtig daran zu denken, dass Investieren oft nicht übermäßig kompliziert sein muss und das ist sicherlich der Fall, wenn Investoren an strategische Asset Allokation denken. Strategische Asset Allokation ist im Wesentlichen Ihr Portfolio auf bestimmte Anlageklassen auszurichten, nämlich Aktien und Anleihen. Eine Allokation für diese festzulegen und im Einklang mit Ihrem langfristigen Ziel zu bleiben, zusammen mit regelmäßigen Neugewichtungen, um sicherzustellen, dass Sie nicht von diesen festgelegten Allokationen abweichen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass strategische Asset Allokation im Wesentlichen ermöglicht, Ihr Risiko zu streuen und Diversifikation bietet, also wenn Sie in globale Aktien oder globale Anleihen investieren, investieren Sie durch strategische Asset Allokation im Wesentlichen in den breiten Markt, wodurch Ihr Risiko stark gestreut wird, was für Investoren großartig ist.

Es gibt zwei primäre Ansätze zur strategischen Asset Allokation. Der erste ist, was wir einen konstanten Asset-Allokationsansätze nennen, bei dem Sie die Allokation in Ihrem Portfolio festlegen, sagen wir 60% Aktien, 40% Anleihen, und diese langfristig beibehalten, zusammen mit regelmäßigem Rebalancing, um sicherzustellen, dass Ihre Portfolios nicht durch Marktbewegungen abweichen. Der zweite Ansatz ist ein zeitvariabler Ansatz oder dynamischer Asset-Allokationsansätze, der darauf abzielt, die Renditen und das Ziel des Portfolios zu optimieren und basierend auf Änderungen der mittelfristigen Prognosen, was zu Änderungen in der Asset Allokation führt.

Du hast das Rebalancing erwähnt, es gibt ein separates Video zum Rebalancing. Du hast auch diese beiden Ansätze erwähnt, konstant und dynamisch. Wichtig zu beachten ist, dass die dynamischen Asset-Allokationsansätze bei Vanguard auf mittelfristigen, nicht kurzfristigen Prognosen basieren. Wenn Berater oder Kunden die Wahl haben zwischen den beiden, zwischen konstant und dynamisch, was sind die Überlegungen, die sie machen sollten?

Ja, ich denke, zwischen den beiden ist der Hauptunterschied die Art des Risikos, das Investoren eingehen. Was bei der konstanten Asset Allokation, oft passieren kann, ist, dass Sie Ihre darunter liegende Asset Allokation nicht ändern, die Märkte sich aber trotzdem kurz- und mittelfristig bewegen. Beispielsweise, wenn sich die Zinssätze über globale Märkte hinweg stark nach oben oder unten bewegen, kann das bedeuten, dass die Märkte volatiler werden und Investoren könnten kurz- und mittelfristig Unter- oder Überperformance sehen. Das testet wirklich die Disziplin eines Investors, besonders wenn Sie ein Jahr wie 2022 betrachten, in dem, wie Sie wissen, die Märkte extrem volatil waren und das ist etwas, das Investoren bedenken sollten, wenn sie an konstante Asset Allokation denken. Können sie langfristig diese Disziplin aufrechterhalten?

Der zweite Teil, die zeitvariable oder dynamische Asset Allokation, das Risiko, das Investoren dort eingehen, hängt im Wesentlichen mit den Prognosen zusammen. Es gibt in gewisser Weise auch ein Risiko der Unterperformance, weil Sie Ihre Asset Allokation basierend auf mittelfristigen Risiko-Prognosen ändern, die sich natürlich auch ändern können. Das ist jedoch bis zu einem gewissen Maß Bestandteil vom Investieren. Mit anderen Worten, Prognosen können falsch sein. Ja, absolut, das können sie. Und ich denke, das ist etwas, das Investoren natürlich im Hinterkopf behalten sollten, sich der Risiken bewusst zu sein, die sie eingehen, wenn sie zwischen einem konstanten Asset-Allokationsansätze und einem dynamischen Asset-Allokationsansätze wählen. Währenddessen ist es auch wichtig für Investoren zu bedenken, dass sie, wenn sie zum Beispiel den konstanten Asset-Allokationsansätze wählen, je nach ihrem Risikobewusstsein, immer noch verschiedene Optionen haben. Wenn beispielsweise ein Investor wählt, dass konstante Asset Allokation der richtige Weg für ihn ist und er eine etwas höhere Risikotoleranz oder Risikobereitschaft hat, kann er eine Exposure von etwa 80% in Aktien haben. Wenn er jedoch eine niedrigere Risikobereitschaft hat, kann er seine Aktienexposure verringern und ein Portfolio finden, das eine Aktienexposure eher an, zum Beispiel, 60% hat. Für Investoren mit einem spezifischen Anlageziel, sei es eine jährliche Rendite oder ein spezifisches Risikoziel, das sie anstreben, ist ein dynamischer Asset-Allokationsansätze sehr relevant. Hier kommt der Berater ins Spiel und muss mit dem Kunden herausfinden, was die richtige Multi-Asset-Lösung ist, sei es ein konstanter oder ein zeitvariabler Ansatz.

Zur nächsten Frage, wie liefern strategische Multi-Asset-Lösungen einen Mehrwert? Und ich kann mit dieser beginnen. Ich denke, die grundlegende Idee von Multi-Asset-Lösungen ist wie du schon erwähnt hast, eine Kombination von Aktien und Anleihen, weil es typischerweise eine negative Korrelation zwischen Aktien und Anleihen gibt. Das bedeutet also im Durchschnitt, wenn die Performance von Aktien positiv ist, ist die Performance von Anleihen negativ und umgekehrt. Es gab Zeiten zum Beispiel in 2022 in denen die Korrelation positiv wird. Diese Zeiten waren jedoch in der Vergangenheit zeitlich begrenzt und typischerweise kehrte die Korrelation dann wieder zurück. Und noch wichtiger als die Korrelation, die nur zwischen den durchschnittlichen Renditen ist, ist, dass wenn die Aktien wirklich Schwierigkeiten haben, die Anleihen tatsächlich das Portfolio halten und als Ballast für das Portfolio dienen. Und ich denke, was auch wichtig ist, das Investoren die Rolle von Aktien und Anleihen in einem Multi-Asset-Portfolio, verstehen.

Der Renditetreiber sollte die Aktienallokation sein, während die Anleihenallokation dem Portfolio Stabilität gibt. Plus die Coupons, die regelmäßige Verteilung von Anleihen. Ja, absolut. Und hinzufügend denke ich, die Art und Weise, wie Investoren darüber nachdenken, ist das Gegenteil davon zu verstehen, wie strategische Asset Allokation oder konstante Asset Allokation einen Mehrwert liefert. Wenn Sie sich taktische Asset Allokation ansehen, was im Wesentlichen bedeutet, dass Sie basierend auf kurzfristigen Marktbewegungen oder kurzfristiger Marktvolatilität, Änderungen in Ihrem Portfolio vornehmen kann es wirklich schwierig sein, es kann gut gemeint sein, aber es kann wirklich schwierig sein, es konsequent und immer wieder richtig zu machen, wenn Sie Änderungen basierend auf kurzfristigen Prognosen vornehmen. Und das führt auch zu einem gewissen Risiko in den Investorenportfolios, also wenn ein Investor in ein Portfolio investiert, weil es 60% Aktien hat, weil das seine Risikobereitschaft widerspiegelt, könnte eine taktische Allokation bedeuten, dass Sie tatsächlich von 60% auf 65% oder sogar 70% gegangen sind, das erhöht im Wesentlichen das generelle Risikolevel im Portfolio und es ist was, worüber sich Investoren bewusst sein sollten. Danke.

Ich hoffe, dieses Video war informativ. Mohneet und ich haben mehr Videos zur Portfoliokonstruktion und zu Multi-Asset-Lösungen produziert, also wenn Sie interessiert sind, schauen Sie sich diese bitte auch an. Damit danke und auf Wiedersehen.