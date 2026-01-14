Vier Grundregeln für erfolgreiche Vermögensanlage

Märkte, Wirtschaft, Manager-Ratings, Performance – wer Geld anlegt, ist vielen verlockenden Informationen ausgesetzt, denen viele ihre Aufmerksamkeit widmen. Das aus unserer Sicht wirklich Wichtige gerät dabei schnell außer Acht: bewährte Grundsätze erfolgreicher Vermögensanlage.

Ziele

Viele Anlegerinnen und Anleger kaufen Fonds mit guter aktueller Wertentwicklung in der Hoffnung, dass diese Fonds auch in Zukunft hohe Renditen abwerfen werden. Andere versuchen, ihre Käufe und Verkäufe zeitlich möglichst genau auf Marktbewegungen abzustimmen. Wie Vanguard Untersuchungen belegen, haben jedoch selbst professionelle Investoren mit Fondsauswahl und Markt-Timing nur äußerst selten Erfolg.

Sie können Ihren Kundinnen und Kunden helfen, diese Fehler zu vermeiden. Wie? Indem Sie eine Anlagestrategie entwickeln, die auf ihre Ziele, ihren Anlagehorizont, ihr Risikoprofil und ihr Anlagevermögen abgestimmt ist. Und indem Sie ihnen helfen, sich im Auf und Ab der Märkte an diesen Plan zu halten.

Klare, angemessene Ziele sollten messbar und realisierbar sein. Damit er nicht vom Kurs abweicht, sollte ein Plan regelmäßig (mindestens einmal pro Jahr) überprüft und mit Kundinnen und Kunden besprochen werden.

Balance

Ziele lassen sich nur durch eine abgestimmte Asset-Allokation auf Grundlage breit diversifizierter Fonds erreichen. Wir haben keine Kontrolle über die Märkte. Wer jedoch die Muster in der langfristigen Wertentwicklung von Aktien und Anleihen versteht, kann die richtige Balance bestimmen und so Risiken steuern.

Die nachstehende Grafik veranschaulicht das unterschiedliche Risiko-/Renditeprofil von globalen Aktien und Anleihen. Wenig überraschend haben Aktien meist höhere Renditen erzielt, waren aber auch volatiler.

Die Wertentwicklung verschiedener Investitionen von 2002 bis 2024





Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklung eines Index ist keine exakte Darstellung einer bestimmten Anlage. Anlegerinnen und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren, die in dieser Grafik dargestellte Wertentwicklung berücksichtigt daher keine Kosten für eine Anlage in den jeweiligen Index. Die Wertentwicklung wird auf Grundlage der Veränderung im Nettoinventarwert bei Wiederanlage der Bruttoerträge berechnet.

Quellen: Bloomberg. Daten vom 29. Dezember 2002 bis 31. Dezember 2024. Für die Berechnung wurden der Bloomberg Global Aggregate Total Return Index, abgesichert in GBP (für Anleihen) sowie der FTSE All-World Total Return Index, in GBP (für Aktien) verwendet.

Kundinnen und Kunden mit einem längeren Anlagehorizont können unter Umständen höhere Risiken tragen und daher einen größeren Teil ihres Portfolios in riskantere Anlagen wie Aktien investieren. Bei einem kürzeren Anlagehorizont sollte das Portfolio dagegen in der Regel überwiegend aus risikoärmeren Anlagen wie Anleihen bestehen.

Kosten

Wer die Beziehung zwischen Kosten und Rendite versteht, kommt seinen Anlagezielen einen wichtigen Schritt näher. Anlagekosten lassen sich kontrollieren, die Märkte nicht.

Anlegerinnen und Anleger können ihre Chance auf Mehrrenditen erhöhen, indem sie überwiegend kosteneffiziente Anlagelösungen nutzen. Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich Kosten über einen Anlagehorizont von dreißig Jahren auf die Rendite eines Portfolios im Wert von CHF 10'000 auswirken können. Geht man von einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6% aus, würden Kundinnen und Kunden mit Fondsgebühren von 0,3% gegenüber einer Kostenquote von 1,2% CHF 11’936 sparen.

Wertentwicklung eines Portfolios über 30 Jahre (6% Wachstum p.a.; Ausgangswert CHF 10'000)

In diesem hypothetischen Beispiel gehen wir von einer Investition in Höhe von CHF 10'000 über 30 Jahre aus. Sowohl die (hypothetische) durchschnittliche Wachstumsrate von 6% p. a. als auch die Anlagekosten werden jährlich aufgezinst. Die Kosten werden in jedem Jahr auf ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6% angerechnet. Dies ist eine hypothetische Darstellung und stellt keine bestimmte Anlage dar.

Quelle: Vanguard.

Disziplin

Eine passende Asset-Allokation ist der Schlüssel zur Umsetzung von Anlagezielen, doch auch der beste Plan funktioniert nur, wenn man sich an ihn hält.

Kundinnen und Kunden die Bedeutung von Disziplin zu vermitteln, kann ihnen helfen, in guten wie in schlechten Marktphasen Kurs zu halten.

Außerdem sollten sie ihr Portfolio in regelmäßigen Abständen auf die ursprüngliche Asset-Allokation zurücksetzen, damit es stets im Einklang mit ihren Zielen und ihrem Risikoprofil steht.