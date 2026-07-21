Megatrends

Könnte KI so transformativ sein wie die Elektrizität? Kann sie unser Leben verändern? Macht sie uns vielleicht glücklicher? Wenn wir Technologie einsetzen und Data nutzen, lässt sich Innovation vorhersagen. Man muss nur wissen, wo man suchen muss...

Dies ist eine Zukunft, über die nur sehr wenige sprechen. Nicht alle Technologien verändern die Welt. Denken Sie an die Elektrizität und an soziale Medien. Beide sind allgegenwärtig. Sie sind überall auf der Welt zu finden. Aber nur eine hat Leben verändert und der Weltwirtschaft einen Schub gegeben. Warum ist das so?

Nun, es hat sich gezeigt, dass große technologische Fortschritte, was Volkswirte als Universaltechnologien bezeichnen, zwei unterschiedliche Dimensionen haben. Sie sind innovativ und sie sind transformativ. Innovative Technologien verändern die Art und Weise, wie wir arbeiten. Man denke an das Fließband oder an den Computer. Eine Automatisierung, damit wir schnellere Computer betreiben können, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Ich bezeichne so etwas als „Power Tool“. Power Tools. Sie ergänzen unsere Arbeit. Die Bedeutung von Computern in der heutigen Gesellschaft ist für uns fast selbstverständlich, richtig?

Aber nicht jede innovative Technologie ist transformativ. Transformation ist anders, weil sie unsere Lebensweise verändert. Die Elektrizität war transformativ, weil sie die Grundbedürfnisse der Menschen verbesserte. Noch wichtiger ist, dass die Elektrizität einen Wandel einleitete – durch Dominoeffekte auf weitere Erfindungen. Erfindungen, die ohne Strom einfach nicht möglich gewesen wären.

Was also wird KI sein? Innovativ? Transformativ? Und könnte KI beides sein?