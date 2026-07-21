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    • Wie fundamentale Veränderungen die Entwicklung der Weltwirtschaft prägen

    Die Vanguard „Megatrends“-Serie untersucht grundlegende Veränderungen in der globalen Wirtschaftslandschaft, die sich voraussichtlich auf die Finanzdienstleistungsbranche und die Gesellschaft als Ganzes auswirken werden.

    KI, Demografie und die US-Wirtschaft: Quantifizierung eines zukünftigen Tauziehens

    In der aktuellsten Ausgabe unserer Megatrend-Serie gehen wir anhand einer datengestützten Analyse der Frage nach, wie künstliche Intelligenz und demografischer Wandel um die Zukunft unserer Wirtschaft ringen.

    Megatrends

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    Wird KI unser Leben verändern?

    Im Rahmen unserer neuen Megatrend-Serie untersucht Vanguard Chief Economist Joe Davis, wie künstliche Intelligenz (KI) unser Leben verändern könnte.

    Das Vanguard Megatrends Model, eine Einführung

    Das Vanguard Megatrends Model zeichnet sich durch drei innovative Eigenschaften zur Quantifizierung langfristiger wirtschaftlicher Impulsgeber aus:

    Ein einzigartig reichhaltiger und weit zurückreichender Datensatz, der die historischen Verschiebungen der Megatrends in den USA und weltweit erfasst.

    Ein ganzheitliches Modell, in dem langfristige Megatrends und kurzfristige konjunkturelle und politische Einflüsse in der Erklärung wirtschaftlicher und finanzieller Entwicklungen miteinander konkurrieren.

    Eine Identifizierungsstrategie, die die verschiedenen strukturellen Treiber hinter jedem Megatrend isoliert: fiskalische oder technologischen Einflüsse, die sich unterschiedlich auf die Big Four auswirken können, außerdem die nominale Federal Funds Rate, Inflation und die Gewinnrendite von Aktien.

    Vanguard Investment Symposium

    In dieser Webinar-Serie blicken Vanguard Global Chief Economist Joe Davis, Global Head of Fixed Income Group Sara Devereux und andere führende Köpfe von Vanguard auf Wirtschaft, Märkte und mehr.

    Jetzt anschauen

    Wichtige Hinweise zu Anlagerisiken

    Der Wert der Investitionen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihrer Investitionen erleiden.

    Wichtige allgemeine Hinweise

    Nur für professionelle Anleger (nach den Kriterien der MiFID II-Richtlinie), die auf eigene Rechnung investieren (einschließlich Verwaltungsgesellschaften (Dachfonds) und professionelle Kunden, die im Namen ihrer diskretionären Kunden investieren). In der Schweiz nur für professionelle Anleger. Nicht für die öffentliche Verbreitung bestimmt.

    Die hier enthaltenen Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeiner Gerichtsbarkeit zu verstehen, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, oder gegenüber Personen, gegenüber denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich nicht gemacht werden darf, oder wenn derjenige, der das Angebot oder die Aufforderung macht, dafür nicht qualifiziert ist. Die Informationen stellen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung dar. Sie dürfen sich deshalb bei Anlageentscheidungen nicht auf den Inhalt verlassen.

    Die hier enthaltenen Informationen dienen lediglich zu Bildungszwecken und stellen keine Empfehlung und kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlagen dar.

    Im EWR herausgegeben von der Vanguard Group (Ireland) Limited, die in Irland von der irischen Zentralbank reguliert wird.

    In der Schweiz herausgegeben von Vanguard Investments Switzerland GmbH.

    Herausgegeben von Vanguard Asset Management, Limited, die in Großbritannien von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und von ihr reguliert wird.

    In Deutschland herausgegeben von Vanguard Group Europe GmbH, die von der BaFin reguliert wird.

    © 2024 Vanguard Group (Irland) Limited. Alle Rechte vorbehalten.

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