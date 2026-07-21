  • Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026Index-Exposure-Analyse""
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Investment Pulse""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""

    • Lernen Sie die Generation V kennen

    Generation V definiert sich nicht über das Alter. Sie definiert sich über Chancen: zugängliches Investieren, das jeden dort abholt, wo er oder sie steht.

    Person, die lächelt und mit der rechten Hand ein Peace-Zeichen macht, trägt ein Hemd mit tropischem Blattmuster.
    Person, die lächelt und mit der rechten Hand ein Peace-Zeichen macht, trägt ein Hemd mit tropischem Blattmuster.

    Alle Generationen: Von Gen Z bis zum Ruhestand

    Generation V umfasst Generationen, Branchen und Lebensstile. Sie schließt alle ein, die mit Vanguard Fonds und ETFs ihre finanziellen Ziele erreichen wollen – ob jung oder alt.

    Person mit kurzen Haaren und Bart, trägt ein grünes Hemd über einem weißen T-Shirt und zeigt mit der rechten Hand das Peace-Zeichen.
    Person mit kurzen Haaren und Bart, trägt ein grünes Hemd über einem weißen T-Shirt und zeigt mit der rechten Hand das Peace-Zeichen.

    Von Einsteigern bis zu Experten

    Und wir meinen wirklich jeden. Zusammen mit Ihnen als Finanzberater, möchten wir sowohl diejenigen unterstützen, die neu im Investieren sind, als auch jene, die es seit Jahren tun – und alle dazwischen.

    Ältere Person mit kurzem, hell gefärbtem Haar, trägt ein blau-weiß gestreiftes Hemd und einen blauen Schal und zeigt mit der rechten Hand das Peace-Zeichen.
    Ältere Person mit kurzem, hell gefärbtem Haar, trägt ein blau-weiß gestreiftes Hemd und einen blauen Schal und zeigt mit der rechten Hand das Peace-Zeichen.

    Für alle, die Einfachheit und niedrige Kosten schätzen

    Unsere Mission war schon immer, Anlegern die bestmöglichen Chancen auf Anlageerfolg zu bieten – mit einfachen, kostengünstigen Fonds und ETFs.

    Person mit langen Haaren, trägt eine Sonnenbrille in Herzform, ein kariertes Hemd über einem schwarzen Oberteil und zeigt mit einer Hand das Peace-Zeichen.
    Person mit langen Haaren, trägt eine Sonnenbrille in Herzform, ein kariertes Hemd über einem schwarzen Oberteil und zeigt mit einer Hand das Peace-Zeichen.

    Für alle, die langfristig denken

    Wir setzen uns dafür ein, Anleger zusammen mit Ihnen vor Anlagefehlern zu bewahren und sie somit dabei zu unterstützen, ihre langfristigen Ziele zu erreichen.

    Gemeinsam machen wir die Generation V stark

    Helfen Sie mit, Generation V zu stärken – indem Sie noch mehr Menschen den Zugang zu kostengünstigem Investieren ermöglichen. Egal, welche Ziele Ihre Kundinnen und Kunden verfolgen oder in welcher Lebensphase sie sich befinden: Wir bieten die passenden Lösungen.

    Warum Vanguard?

    Niedrige Kosten

    Mit kostengünstigen Produkten helfen wir Ihnen und Ihren Kunden, die bestmöglichen Renditepotenziale zu erzielen.

    50 Jahre Erfahrung

    Seit einem halben Jahrhundert setzen wir uns schon für Anleger ein.

    50 Millionen Anleger weltweit

    Eine stetig wachsende Gemeinschaft von Anlegerinnen und Anleger.

    11,9 Billionen USD verwaltetes Vermögen (1)

    Wir gehören zu den grössten Vermögensverwaltern der Welt.

    (1) Daten per 31. Oktober 2025. Beträge lauten auf US Dollar.

    So können wir Sie bei der Finanzberatung unterstützen