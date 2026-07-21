1975 : Vanguard wird geboren.

Und mit uns eine neue Generation von Anlegern.

Eine Generation, der sich bessere Chancen auf Anlageerfolg bieten.

Warum? Weil uns das finanzielle Vorankommen von Menschen wirklich am Herzen liegt.

Aller Menschen. Der Limousinen-Fahrer und der Kleinsparer. Der Konzertpianisten und

Hunde-Stylisten. Der Taktiker, TikToker, Boomer, Pendler, Flohmarkthändler. Der Early-

Adopter und Immer-zu spät-Kommer.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Geldanlage für jedermann zugänglich zu machen.

Kosten zu senken und mit günstigen Fonds und ETFs das Investieren einfach zu machen.

Um finanzielle Sicherheit und Zukunftsperspektiven zu schaffen.

Wie? Durch Zusammenarbeit.

Denn Sie sind der Grund dafür, dass wir einer Generation von 50 Millionen Anlegern heute mehr bieten können.

Und dafür, dass wir das auch morgen noch tun werden.

Gemeinsam für die Generation V.