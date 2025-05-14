Was die Dollar-Schwäche für Anlegerportfolios bedeutet

Anmerkungen: Das Diagramm zeigt die Differenz zwischen den annualisierten 10-Jahres-Gesamtrenditen Schweizer Aktien (dargestellt durch den MSCI Switzerland Index) und US-amerikanischer Aktien (dargestellt durch den MSCI USA Index). Der „Währungseffekt“ bezeichnet den Einfluss von Wechselkursen auf Renditeunterschiede zwischen dem US- und dem Schweizer Aktienmarkt. Für Schweizer Anlegerinnen und Anleger lässt sich dieser Unterschied am besten anhand der Differenz zwischen dem MSCI USA Index in US-Dollar und dem gleichen Index in Schweizer Franken veranschaulichen. Anlegerinnen und Anleger können nicht direkt in Indizes investieren.

Quellen: Berechnungen von Bloomberg und Vanguard in CHF; Stand: 29. April 2025.

Währungsabsicherung ist kein Allheilmittel

Dollar-Schwankungen sind für Anlegerinnen und Anleger aus mehreren Gründen relevant, je nach ihren persönlichen Zielen, ihrer Risikotoleranz und ihrem Standort. Ein „Hedging“ von Währungsrisiken mag auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen, ist jedoch kein Allheilmittel, denn Währungsabsicherungen sind als Schutz gegen kurzfristige Volatilität gedacht. Langfristig können sie teuer werden und zulasten der Rendite gehen.

Anlegerinnen und Anlegern, die langfristig Vermögen aufbauen oder erhalten wollen, empfehlen wir daher, nur globale Obligationen abzusichern und bei globalen Aktien auf eine Absicherung von Wechselkursrisiken zu verzichten. So können sie die Diversifizierungsvorteile (sowohl durch die Aktien selbst als auch durch Währungsschwankungen) nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass die Volatilität der eines vergleichbaren Vermögenswertes in Landeswährung entspricht.

Das Risiko von Wechselkursschwankungen lässt sich über Devisenterminkontrakte absichern, die in der Regel eine Laufzeit von einem bis drei Monaten haben. Ein Allheilmittel gegen Verluste durch fallende US-Aktienkurse und eine Dollar-Abwertung sind sie nicht.

Erwarten die Märkte eine Abwertung des US-Dollars während der Laufzeit der Kontrakte, dürften die Futures entsprechend teuer sein. Eine Währungsabsicherung lohnt sich in diesem Szenario nur dann, wenn die Dollar-Abwertung während der Laufzeit der Futures die eingepreisten Prognosen übersteigt.

Für einen längeren Absicherungszeitraum müssen die Terminkontrakte „gerollt“, also in neue Kontrakte umgewandelt werden, in denen zum Zeitpunkt des Rollens auch aktualisierte Abwertungsprognosen eingepreist sind. Im Ergebnis würden Anlegerinnen und Anleger daher mit Absicherung wahrscheinlich ähnliche Renditen erzielen wie ohne Absicherung.

Warum der Dollar-Höhenflug kaum anhalten dürfte

Nach einem starken Jahrzehnt ist der US-Dollar nach unserer Einschätzung heute im Vergleich zu fünf anderen führenden Währungen angemessener bewertet. Zu Beginn des letzten Jahrzehnts war der Greenback zunächst unterbewertet, wertete jedoch durch Kapitalzuflüsse in den US-Aktienmarkt nach und nach auf.

Das Kapital, das durch die überdurchschnittliche Kursentwicklung von US-Aktien angelockt wurde, hat nicht nur den US-Dollar gestärkt, sondern auch zu der deutlichen Überbewertung von US-Aktien beigetragen.

Schweizer Anlegerinnen und Anleger können sich aus unserer Sicht jedoch nicht länger darauf verlassen, dass der Dollar ihre US-Aktienrenditen zusätzlich stützt. Das Ende des Dollar-Höhenflugs und die nach wie vor teuren Bewertungen am US-Aktienmarkt sind der Grund für unsere mageren Renditeprognosen für ungesicherte US-Aktien: In den kommenden zehn Jahren erwarten wir Renditen von 0,3 bis 2,3% (in Basiswährung Schweizer Franken; Stand: 30. April 2025).

Nach einem starken Jahrzehnt liegt der US-Dollar innerhalb unserer fairen Wertspanne