Bewertungsausblick: KI und Zinsen, Chancen und Risiken

Makro-Effekte in einer von Megatrends geprägten Welt

Im Jahr 2026 bestimmt eine ungewöhnliche Mischung aus zyklischen Kurswechseln und langfristigen strukturellen Trends das Bild. Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) sind zum wichtigsten Konjunkturmotor der USA, aber auch zum bedeutendsten Unterscheidungsmerkmal zwischen verschiedenen Wirtschaftsräumen geworden. In den USA erwarten wir dank hoher Investitionen und robuster Verbrauchernachfrage ein Wachstum von 2,25%. Im Euroraum und in Grossbritannien fallen die Investitionen in Künstliche Intelligenz deutlich niedriger aus – und damit wohl auch das Wachstum.

Der KI-Optimismus hält an, allerdings befindet sich der Investitionszyklus noch in einem frühen Stadium und hat bisher nur 30 bis 40% des Volumens früherer Zyklen erreicht.1 Eine Handvoll Technologieunternehmen sind für einen Grossteil der Investitionen verantwortlich,2 weshalb mit der Produktivität auch die Konzentrationsrisiken steigen könnten.

Diese gegenläufigen Trends prägen auch die aktuellen Bewertungen: hohe Aktienkurse, die auf hohen Gewinnannahmen beruhen, und Obligationenmärkte, die von strukturell höheren Neutralzinsen profitieren.

Aktienbewertungen: Kein Spielraum für Enttäuschungen?

Kaum etwas beschäftigt die Märkte mehr als die Frage, ob die aktuellen Aktienbewertungen – insbesondere in den USA – gerechtfertigt sind. Im historischen Vergleich sind US-Aktien teuer: Ihr zyklisch bereinigtes Kurs-Gewinn-Verhältnis (CAPE) liegt zwischen 35 und 40 und wird nur von dem CAPE während des Dotcom-Booms übertroffen.

Mit den Bewertungen von US-Aktien sind auch die Gewinnwachstumserwartungen der Märkte auf mittlerweile 10 bis 15% gestiegen. Ein solches längerfristiges Gewinnwachstum könnte im Vergleich zu früheren Jahren höhere Bewertungen rechtfertigen – sofern die Unternehmen es denn erreichen.

Doch genau hier zeichnen sich Spannungen ab: Zwar beeindrucken die führenden US-Mega-Caps durch robuste Bilanzen und hohe freie Cashflows und dürften überproportional von den Produktivitätssteigerungen durch Künstliche Intelligenz profitieren; doch die perfekten Bedingungen, die in den Kursen eingepreist sind, lassen wenig Spielraum für Fehler. Für die aktuellen Bewertungen sehen wir vor allem drei Risiken:

Künstliche Intelligenz enttäuscht die Renditeerwartungen, weil das Investitionswachstum nicht die Gewinne liefert, die die Märkte erwarten.

Die Märkte sehen zu viele vermeintliche Gewinner, obwohl die Geschichte lehrt, dass technologische Umbrüche unweigerlich sowohl dominante (und vielleicht heute noch unbekannte) Sieger als auch grosse Verlierer hervorbringen.

Verschuldung und Finanzierungsrisiken steigen unmerklich, weil Unternehmen aggressiv Fremdkapital aufnehmen, Leasingstrukturen nutzen und Absatzfinanzierung betreiben.

Das Szenariomodell von Vanguard bildet eine grosse Bandbreite möglicher Ergebnisse ab. Unser wahrscheinlichkeitsgewichtetes Basisszenario für US-Aktien deutet auf jährliche Renditen von 4 bis 5% (in US-Dollar) in den nächsten zehn Jahren hin, was deutlich unter den Renditen der vergangenen Jahre läge. Dabei gehen wir von robustem Gewinnwachstum von 6 bis 8% (dem langfristigen Trendwachstum) aus, jedoch auch von sinkenden Bewertungen, die die Kurse belasten.

Value-Aktien und Aktien aus Industrieländern ohne die USA erscheinen uns attraktiver bewertet. Nach den hohen Mehrrenditen in Europa und in den Schwellenländern sind die Bewertungen hier zwar nicht mehr günstig, aber immer noch weniger angespannt als in den USA. Unser optimistischeres Szenario geht weniger von steigenden Bewertungen als von höheren Gewinnwachstumsprognosen und Dividendenrenditen aus, die eine wichtigere Renditequelle für die entwickelten Märkte jenseits der USA sind.

Rückblick 2025: Steigende Aktienkurse, angespannte Bewertungen