Kundenorientierte Anlageberatung

(Ist Robo-Beratung eine Bedrohung für herkömmliche Finanzberatung?)

Wie wir im Video über den Wert menschlicher und digitaler Beratung besprochen haben, deutet unsere Forschung darauf hin, dass es unwahrscheinlich ist, dass Kunden zu einem Robo-Berater wechseln, während Robo-Beratungskunden viel eher in Betracht ziehen, zu einem menschlichen oder hybriden Service zu wechseln. Das bedeutet, dass Robo-Beratungsangebote keine Bedrohung für traditionelle Beratungsunternehmen darstellen, sondern als Plattform dienen könnten, um Berater dabei zu unterstützen, ihr Geschäft durch neue Kunden aufzubauen, die offen sind, von einem digitalen Service zu einem von Menschen geleiteten Service oder einer Mischung aus beiden zu wechseln. Der Schlüssel zur Realisierung dieser Gelegenheit liegt darin, die spezifischen Elemente der Finanzberatung zu verstehen, die Anleger von menschlichen Beratern am meisten schätzen, sowie die Dinge, die Robo-Berater gut machen und die von Kunden hoch geschätzt werden.

(In welchen Aspekten der Finanzberatung ziehen Investoren einen Robo-Berater vor?)

Als wir tiefer eintauchten, in die Präferenzen der beratenen Anleger bezüglich der Erledigung verschiedener Aufgaben, stellten wir fest, dass Anleger im Allgemeinen digitale Dienstleistungen für Portfoliomanagement und funktionale Aufgaben bevorzugen. Zum Beispiel gehören das Steuern- und Kapitalgewinnmanagement, die Portfoliodiversifizierung und die Organisation und das fortlaufende Management verschiedener Konten zu den wichtigsten Aufgaben, die Anleger lieber durch Automatisierung erledigen lassen würden.

(Bei welchen Aufgaben bevorzugen Investoren, dass sie von einem Menschen erledigt werden?)

Unsere Forschung legt nahe, dass Anleger eine starke Präferenz für eine Reihe von Beratungsdiensten haben, die von Menschen durchgeführt werden sollen, und die meisten dieser Präferenzen fallen in die emotionalen und Finanzplanungs-Kategorien unseres Wertrahmens. Der wichtigste Bestandteil, für den menschliche Berater gegenüber Robo-Beratern bevorzugt werden, ist, wenig überraschend, das Verständnis der Bedürfnisse und Ziele des Anlegers, wobei auch die Entwicklung einer Verbindung zwischen Berater und Anleger hoch auf der Prioritätenliste für menschliche Beratung steht. Im Allgemeinen machten Anleger deutlich, dass sie die Sicherheit, das Vertrauen und die persönliche Verbindung schätzen, die sie von menschlichen Beratern erhalten.

(Wie können Finanzberater ihr Geschäft den Vorlieben der Anleger entsprechend positionieren?)

Menschliche Berater werden von ihren Kunden sehr geschätzt, die einen signifikanten Mehrwert aus der Zusammenarbeit mit ihrem Berater wahrnehmen. Unsere Forschung zeigt eine Reihe von umsetzbaren Erkenntnissen für Berater, die ihr Angebot verfeinern und ihren Mehrwert für bestehende und potenzielle Kunden optimieren möchten. In erster Linie sollten Berater sicherstellen, dass sie den emotionalen Wert hervorheben, den sie hinzufügen können. Wie unsere Forschung zeigte, ist dies der wichtigste Unterscheidungsfaktor für menschliche Berater. Sie könnten also in Betracht ziehen, ob Sie effektiv vermitteln, dass Sie langfristig mit Ihren Kunden zusammenarbeiten möchten, um ihnen zu helfen, ihre finanziellen und Lebensziele zu erreichen. Wenn nicht, könnten Marketing oder andere Aspekte des Unternehmens überprüft werden. Auch die Weiterentwicklung der "Soft-Skills" könnte angebracht sein, individuell oder im Team. Berater können auch ihre bestehenden Kundenakquise- und Onboarding-Prozesse sorgfältig überprüfen mit dem Ziel, Robo-Beratungsanleger anzuziehen, die bereit sind, zu einem menschlichen Berater zu wechseln. Nutzer von Robo-Beratung erwarten eine reibungslose Erfahrung. Machen Sie Ihr Unternehmen sichtbar und leicht auffindbar, damit potenzielle Kunden sich über die Vorteile der Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Berater informieren können. Letztendlich sollten Berater ihre Ressourcen so ausrichten, dass sie die Geschäftstätigkeiten am besten abdecken, bei denen Anleger den größten Wert wahrnehmen. Mit anderen Worten, sind die Personen in Ihrem Unternehmen dem emotionalen und finanziellen Mehrwert zugeordnet, die Anleger lieber von einem Menschen erhalten möchten? Ist die Technologie auf Portfolioaufgaben ausgerichtet, die automatisiert werden können? Wenn nicht, könnte es an der Zeit sein, Werkzeuge zu untersuchen, die die Effizienz verbessern und den Kunden maximalen Wert liefern.