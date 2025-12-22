Erfolgreiche Erstgespräche

4. Helfen Sie Ihren Kundinnen und Kunden, die richtigen Fragen zu stellen



Sie können Ihren Gesprächspartnern auch Fragen vorschlagen, die ihnen helfen, die Qualität Ihrer Dienstleistung einzuschätzen, zum Beispiel zum Thema Vergütung und Kommunikation.

Wenn Kundinnen und Kunden über Vergütung sprechen wollen, dann meist deswegen, weil sie den Wert einer Dienstleistung nicht genau einschätzen können. Seien Sie selbstbewusst, wenn Sie über Ihr Honorar sprechen. Wenn Sie einen guten ersten Eindruck hinterlassen haben, sollten ständige Nachfragen zum Thema Gebühren ausbleiben. Sollten Kundinnen und Kunden Ihr Honorar dennoch als zu hoch empfinden, dann gehen sie wahrscheinlich von einem bestimmten Referenzwert aus; finden Sie heraus, was dieser ist. Referenzwerte enthalten oft nicht alle Informationen, außerdem können versteckte Kosten Ihren Kundinnen und Kunden in der Vergangenheit ein falsches Bild vermittelt haben. Helfen Sie ihnen zu verstehen, dass Beratung eine Investition und keine Kostenstelle ist. Der Wert professioneller Beratung sollte sich nach einigen Jahren auch in Zahlen niederschlagen.

Mit einem präzisen Leistungsversprechen schaffen Sie Transparenz und Vertrauen, was für den Aufbau enger Kundenbeziehungen unerlässlich ist. Wenn Kundinnen und Kunden die richtigen Fragen stellen, können Sie deren Ziele und Beweggründe verstehen und das Gespräch in die richtige Richtung lenken.

5. Schaffen Sie die Grundlage für eine langfristige Beziehung, von der beide Seiten profitieren

Der Aufbau einer Beziehung, die auf Ehrlichkeit, Vertrauen und gegenseitigem Respekt beruht, braucht Zeit. Sie können jedoch bereits bei Ihrem ersten Gespräch den Grundstein für eine solche Beziehung legen, zum Beispiel durch einen einfachen Finanzplan und proaktives Verhaltenscoaching.

Mit einem einfachen Finanzplan können Sie die Wahrnehmung Ihrer Kundinnen und Kunden beeinflussen: Anstatt „Sicherheit“ zu verkaufen, helfen Sie Ihren Kundinnen und Kunden, durch ein unsicheres Umfeld zu navigieren. Anstatt Planänderungen zu verteidigen, helfen Sie ihnen, in einer Welt in permanentem Wandel den Weg zu finden.

Ein guter, einfacher Finanzplan schafft klare Rahmenbedingungen. Er erinnert Ihre Kundinnen und Kunden daran, was wichtig ist und wie ihre Entscheidungen zur Umsetzung des Plans beitragen. Der beste Zeitpunkt, um einen solchen vorläufigen Plan zu erstellen, ist zwischen dem ersten und zweiten Gespräch. Bei Bedarf dient der Finanzplan als Gedächtnisstütze – insbesondere bei Ihren regelmäßigen Folgegesprächen.

Abschließende Bemerkungen

Erfolgreiche Vermögensanlage ist schwierig, und natürlich sind Beraterinnen und Berater auch nur Menschen. Niemand weiß, was die Zukunft bringt, doch für bessere Anlageentscheidungen ist oft der richtige Umgang mit dieser Unsicherheit ausschlaggebend. Wenn Sie diese einfachen Schritte zu Beginn umsetzen, schaffen Sie die Grundlage für erfolgreiche und langfristige Kundenbeziehungen.

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