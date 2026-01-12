(Können Sie das aktive Risiko erläutern, wie es quantifiziert wird und welche Bedeutung es bei der Aktiv-Passiv-Entscheidung hat?)

Aktives Risiko ist das Level an Streuung, das ein aktiver Manager im Vergleich zu seiner passiven Benchmark mitbringt, also der Benchmark, die er zu übertreffen versucht. Es ist also wirklich das Level an zusätzlicher Volatilität, die mit Überschussrenditen verbunden ist, wobei die Überschussrenditen die Rendite des aktiven Portfoliomanagers im Vergleich zur Benchmark sind. Normalerweise messen wir das aktive Risiko, indem wir die Standardabweichung der Überschussrenditen betrachten, und das nennt man Tracking Error. Natürlich ist das nicht die einzige Kennzahl und Tracking Error, dementsprechend kann die Volatilität der Überschussrenditen nicht nur durch Stock Picking oder Market Timing entstehen, also nicht nur von der intrinsischen Überperformance des aktiven Managers und dessen Fähigkeiten kommen, sondern auch von impliziten Exposures, die ein aktiver Manager haben könnte, wie Faktor-Exposures. Das ist die wichtigste Kennzahl, die wir verwenden, um das Risikoniveau zu bewerten, das Manager in ein Portfolio mit sowohl aktiven als auch passiven Komponenten einbringen würden.

(Wie sollte die aktive Risikotoleranz eines Investors bei der Entscheidung zwischen aktiven und passiven Anlagen berücksichtigt werden?)

Die Toleranz gegenüber aktivem Risiko ist das Level an Risiko, das ein Investor bereit ist, in sein oder ihr Portfolio zu übernehmen, das mehr aktives als passives Exposure hat. Zusammen mit dem erwarteten Alpha und dem Level an aktivem Risiko gemessen durch den Tracking Error, ist die dritte Kennzahl, die wir im aktiven-passiven Framework verwenden, die optimale Mischung zwischen aktiv und passiv in einem optimierten Portfolio zu identifizieren. Ich würde sagen, wenn wir alle anderen Bedingungen gleich halten, dass ein Investor der ein höheres Level an aktiver Risikotoleranz hat, zu einem Portfolio tendieren würde, das eine höhere aktive-passive Mischung hat, es könnte so hoch sein wie 70, 80 oder sogar 90% ihrer Exposures, die durch aktive Portfoliomanager erfolgen. Ein Investor hingegen, der eine geringere Toleranz gegenüber aktivem Risiko hat, wäre wahrscheinlich ein Investor, der die meisten seiner Exposures in passiven Fonds hat.

(Können Sie das quantitative Framework erläutern, das Sie für die Aktiv-Passiv-Entscheidungsfindung verwenden, und wie dies Beratern und Beraterinnen helfen kann?)

Bei Vanguard verwenden wir ein quantitatives Modell, um die optimale Mischung zwischen aktiv und passiv anzubieten. Das Modell, das wir verwenden, ist das Vanguard Asset Allocation Model, abgekürzt VAAM, und das ist wirklich ein quantitatives Modell, das auf dem basiert, was wir eine Maximierung des erwarteten Nutzens nennen. Das ist eine raffinierte Art, zu sagen, dass wir die Kompromisse zwischen Risiko, Renditen und Toleranz gegenüber diesen Risiken für jeden einzelnen Investor berücksichtigen. Das bedeutet, dass wir das erwartete Alpha, über das wir gesprochen haben, den Tracking Error, die impliziten Faktorenexponierungen, die aktive Manager mitbringen würden, die aktive Risikotoleranz, natürlich, und auch unsere Annahmen zum Kapitalmarkt berücksichtigen. Diese werden mit den Vanguard Capital Market Models, abgekürzt VCMM, erstellt und das ist das Tool, was unsere erwarteten Renditen in der Zukunft für verschiedene Anlageklassen und Unteranlageklassen hervorsagt Das alles wird in VAAM gegeben, was dann die optimale Vermögensverteilung zwischen Unteranlageklassen und aktiven-passiven Mischungen bietet.